Tin nóng công nghệ 14/11: Nhiều công ty trên thế giới phải dùng lại máy fax

iPhone gập bắt đầu xuống cấp sau hơn 450.000 lần đóng mở, màn hình phụ Xiaomi chạy được Google Maps và nhiều công ty phải dùng lại máy fax vì sự cố Microsoft là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 14/11.

1. iPhone gập hơn 450.000 lần, bản lề bắt đầu xuống cấp

iPhone Duo bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống cấp ở bản lề sau hơn 450.000 lần đóng mở trong bài thử độ bền kéo dài 3 tuần của CNET. Tuy nhiên, màn hình điện thoại vẫn hoạt động bình thường, chưa xuất hiện vết nứt.

iPhone Duo được thử nghiệm độ bền bằng máy gập mở liên tục hàng trăm nghìn lần. Ảnh: Matthew Murray/CNET.

Sau khoảng 390.000 lần gập, bản lề bắt đầu lỏng hơn. Đến mốc 440.300 lần, điện thoại không còn tự mở hết góc trong chu trình thử nghiệm. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể mở phẳng màn hình bằng tay mà không gặp trở ngại.

CNET tiếp tục thử nghiệm cho đến khi điện thoại gặp lỗi nghiêm trọng, chẳng hạn màn hình ngừng hoạt động hoặc cảm biến không nhận diện được trạng thái gập. Với tần suất 100 lần mỗi ngày, 450.000 lần gập tương đương hơn 12 năm sử dụng.

2. iPhone 18 và 18e có thể ra mắt vào mùa xuân 2027

Apple có thể tiếp tục thay đổi lịch ra mắt iPhone trong năm 2027. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg dự báo iPhone 18 và iPhone 18e sẽ xuất hiện vào mùa xuân 2027.

iPhone 18e được dự báo ra mắt vào mùa xuân 2027, sử dụng chip A20. Ảnh: MacRumors.

Thông tin được Gurman nhắc lại trong chương trình Power On và đăng tải trên MacRumors. Cả 2 mẫu điện thoại dự kiến sử dụng chip A20. iPhone Air thế hệ thứ 2 cũng có khả năng xuất hiện trong cùng đợt ra mắt.

Theo truyền thông quốc tế, Apple điều chỉnh lịch ra mắt để giảm áp lực sản xuất khi bổ sung iPhone gập vào danh mục sản phẩm. Trong khi đó, iPhone Air 2 dự kiến trình làng cùng iPhone 18 và 18e với những nâng cấp như camera sau thứ 2 và pin lớn hơn.

3. Công dụng khác của màn hình phụ trên Xiaomi 18 Pro

Xiaomi đang biến màn hình nhỏ phía sau điện thoại thành công cụ sử dụng hằng ngày. Thông tin được 9to5Google đăng tải cho thấy Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max hỗ trợ Google Maps, Spotify và YouTube Music ngay trên màn hình nằm cạnh cụm camera.

Màn hình phụ của Xiaomi 18 Pro hỗ trợ điều khiển nhạc và xem chỉ đường. Ảnh: 9to5Google.

Khi nghe nhạc, người dùng có thể xem tên bài hát, ảnh bìa và điều khiển phát nhạc mà không cần lật điện thoại. Với Google Maps, màn hình phụ hiển thị hướng rẽ tiếp theo và tiến trình di chuyển, giúp theo dõi chỉ đường thuận tiện hơn.

Đáng chú ý, Xiaomi còn giới thiệu công cụ AI cho phép người dùng tự tạo ứng dụng dành riêng cho màn hình phụ. Chỉ cần mô tả chức năng mong muốn bằng lời, AI sẽ tạo ứng dụng tương ứng. Đây là hướng khai thác mới cho màn hình phía sau điện thoại.

4. Nhiều công ty trở về dùng máy fax khi Microsoft gặp sự cố

Nhiều doanh nghiệp trên thế giới phải quay lại sử dụng máy fax và điện thoại khi dịch vụ Microsoft 365 gặp sự cố diện rộng. Reuters ghi nhận tình trạng này tại các công ty tài chính, bảo hiểm và vận tải, khi hệ thống email bị gián đoạn khiến việc liên lạc gặp khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp phải sử dụng lại máy fax khi dịch vụ Microsoft gặp sự cố trên diện rộng. Ảnh minh họa: Ooma.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), một công ty tài chính phải dùng máy fax để xác nhận giao dịch thay cho email. Tập đoàn bảo hiểm Aviva ở Anh chuyển các bản ghi âm qua Bluetooth, còn hãng vận tải Maersk đề nghị khách hàng gọi điện khi có yêu cầu khẩn cấp.

Sự cố ảnh hưởng đến Outlook, Teams và Copilot, làm gián đoạn hoạt động của nhiều tổ chức lớn. Microsoft xác định nguyên nhân liên quan đến máy chủ và chưa phát hiện dấu hiệu tấn công mạng.

Theo MacRumors, 9to5Google, Reuters