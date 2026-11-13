Tiêm kích thế hệ 6 Trung Quốc gây sốc khi phô diễn cú ngoặt 90 độ trong chưa đầy 2 giây

Video mới ghi lại tiêm kích thế hệ 6 không đuôi của Trung Quốc thực hiện cú ngoặt 90 độ trong chưa đầy 2 giây. Hình ảnh cho thấy bước tiến đáng chú ý về khả năng cơ động của mẫu máy bay vốn từng làm dấy lên nhiều nghi vấn về hiệu năng bay.

Đoạn video mới ghi lại tiêm kích thế hệ 6 do Tập đoàn Máy bay Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation) của Trung Quốc phát triển thực hiện cú ngoặt gấp 90 độ trong chưa đầy 2 giây. Hình ảnh này cho thấy mẫu máy bay đã đạt được khả năng cơ động rất cao, dù sở hữu thiết kế không có đuôi ngang.

Lần đầu được công bố vào tháng 12/2024, đây là tiêm kích thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới xuất hiện trong các hình ảnh bay thử. Mẫu máy bay nhanh chóng thu hút chú ý nhờ kích thước rất lớn, cho phép mang theo radar có trọng lượng đáng kể, tải trọng vũ khí lớn và đạt tầm hoạt động rất xa.

Ban đầu, thiết kế này làm dấy lên nhiều nghi vấn về khả năng bay và cơ động. Tuy nhiên, những hình ảnh công bố hồi tháng 6/2026 đã cho thấy máy bay sở hữu khả năng cơ động ở mức rất cao. Đoạn video mới nhất còn hé lộ một chi tiết chưa từng xuất hiện trước đó: tiêm kích thực hiện những cú ngoặt gấp. Đây là động tác đặc biệt khó đối với một máy bay có thiết kế không đuôi.

Nguyên mẫu chuyến bay thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ 6 do Trung Quốc phát triển tại Thành Đô. Ảnh: Weibo.

Việc loại bỏ các cánh đuôi ngang – bộ phận thường được tiêm kích truyền thống sử dụng để điều khiển góc chúi, ngóc mũi, duy trì ổn định và nhanh chóng thay đổi tư thế bay – khiến các nhà thiết kế gặp nhiều thách thức khi muốn bảo đảm khả năng cơ động cao cho mẫu máy bay của Thành Đô.

Dù vậy, thiết kế không đuôi mang lại lợi thế đáng kể, trước hết là khả năng giảm mạnh diện tích phản xạ radar. Nhờ đó, máy bay có thể khó bị phát hiện hơn trước các radar hoạt động ở những dải sóng nhất định, trong khi các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 như F-35 và J-20 không có được mức độ khó bị phát hiện tương tự trong những điều kiện này.

Giới thiết kế được cho là đã phát triển phần mềm điều khiển bay rất tinh vi, kết hợp với các bề mặt điều khiển tích hợp trên cánh, nhằm bù đắp cho việc không có cánh đuôi ngang. Đây là những thành phần then chốt giúp máy bay duy trì khả năng điều khiển, đặc biệt khi thực hiện các động tác cơ động mạnh.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Trung Quốc thể hiện khả năng cơ động vượt trội ở góc tấn công cao. Ảnh: MW.

Phát triển một tiêm kích có các bề mặt điều khiển đủ khả năng tạo ra độ cơ động cần thiết để bù đắp cho việc thiếu cánh đuôi ngang là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Thành tựu này chỉ được xác nhận khi những hình ảnh tiêm kích Thành Đô bay thử được công bố hồi tháng 6.

Như vậy, Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất được biết đến đã cho bay thử một tiêm kích thế hệ 6 có khả năng cơ động cao. Nước này cũng đang phát triển ba mẫu tiêm kích không đuôi ở giai đoạn nguyên mẫu, trong đó chiếc do Thành Đô chế tạo có kích thước và trọng lượng lớn nhất.

Mỹ dự kiến phát triển tiêm kích thế hệ 6 trong khuôn khổ các chương trình F-47 và F/A-XX, song cả hai vẫn còn cách giai đoạn bay thử nhiều năm. Việc phát triển động cơ cho F-47 bị chậm tiến độ khiến mẫu máy bay này khó có thể thể hiện năng lực bay ở mức cao trước đầu những năm 2030. Theo kế hoạch, F-47 ban đầu sẽ phải bay thử với một loại động cơ tạm thời.

Hình ảnh chính thức máy bay chiến đấu F-47. Ảnh: Boeing.

Những nghi vấn đáng kể vẫn tồn tại về khả năng Mỹ phát triển được tiêm kích không đuôi có mức độ tàng hình và cơ động tương đương các đối thủ Trung Quốc. Hình ảnh đồ họa chính thức duy nhất về F-47 được công bố cho thấy máy bay sử dụng cánh mũi, dường như nhằm bù đắp cho việc không có cánh đuôi đứng. Cấu hình này được cho là vẫn có thể đáp ứng yêu cầu tàng hình ở cấp độ thế hệ 5, nhưng khó đạt hiệu quả tương đương những mẫu tiêm kích mới của Trung Quốc.

Các chương trình phát triển tiêm kích của Mỹ được dự báo sẽ chịu sức ép ngày càng lớn do ngân sách quốc phòng nước này bị thắt chặt. Đặc biệt, chiến dịch quân sự đang diễn ra với Iran tiếp tục tạo thêm gánh nặng cho nguồn lực tài chính.

Chi phí khổng lồ để nghiên cứu và phát triển các tiêm kích thế hệ 6 có hiệu năng rất cao cũng khiến giới chuyên môn nhận định, trong tương lai gần, ngoài Trung Quốc và Mỹ, khó có quốc gia nào đủ khả năng theo đuổi những chương trình tương tự.

Theo MW