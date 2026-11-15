Tin nóng công nghệ 15/11: Meta bị phạt gần 900 triệu USD

Meta bị phạt gần 900 triệu USD vì truy cập ảnh trên Android, SpaceX lần đầu bắt thành công tàu Starship trở về từ quỹ đạo... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 15/11.

1. Facebook bị phạt gần 900 triệu USD vì truy cập ảnh trên Android

Meta vừa bị cơ quan bảo vệ dữ liệu Italy phạt 805 triệu euro, tương đương 887 triệu USD (khoảng 23.000 tỷ đồng) vì tính năng gợi ý đăng ảnh trên Facebook của điện thoại Android. Theo Reuters, quyết định này được công bố ngày 14/11.

Meta bị phạt vì tính năng truy cập ảnh và video trong thư viện điện thoại Android. Ảnh minh họa: Reuters.

Vấn đề nằm ở tính năng Facebook tự đề xuất ảnh, video từ thư viện điện thoại để người dùng đăng tải. Nhà chức trách Italy cho rằng Meta chưa thông báo và xin phép đầy đủ trước khi truy cập dữ liệu. Khoảng 20 triệu người dùng Android tại nước này bị ảnh hưởng.

Meta có 60 ngày để tắt tính năng theo mặc định và xin sự đồng ý riêng của người dùng. Công ty phản đối quyết định xử phạt và tuyên bố sẽ kháng cáo. Meta khẳng định tính năng chỉ hoạt động khi người dùng cấp quyền truy cập ảnh trên điện thoại.

2. Trung Quốc nắm 80% bằng sáng chế trung tâm dữ liệu dưới biển

Trung Quốc đang chiếm khoảng 80% số bằng sáng chế toàn cầu liên quan đến trung tâm dữ liệu dưới biển. SCMP dẫn một nghiên cứu phân tích hoạt động đăng ký sáng chế trong 2 thập kỷ qua, cho thấy nước này đang dẫn đầu một lĩnh vực công nghệ mới.

Mô hình trung tâm dữ liệu dưới biển được trưng bày tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Khác với trung tâm dữ liệu trên đất liền, hệ thống dưới biển tận dụng nước xung quanh để làm mát máy chủ. Cách tiếp cận này có thể giảm điện năng dành cho hệ thống làm mát, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng khi các ứng dụng AI ngày càng phát triển.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy Trung Quốc có thế mạnh về thiết kế module và bảo trì thiết bị ngay dưới biển. Trong khi đó, các nhóm nước ngoài chú trọng công nghệ thân thiện môi trường và kết nối mạng.

3. SpaceX lần đầu bắt thành công tàu Starship trở về từ quỹ đạo

SpaceX vừa lần đầu thu hồi thành công tàu vũ trụ Starship bằng 2 cánh tay cơ khí trên tháp phóng tại Texas (Mỹ). The Verge đưa tin tàu đã trở về từ quỹ đạo và được hệ thống này giữ lại khi hạ xuống.

Tàu Starship được 2 cánh tay cơ khí giữ lại sau khi trở về từ quỹ đạo. Ảnh: SpaceX.

Trong chuyến bay thử thứ 15, tàu Starship đã triển khai 26 vệ tinh Starlink V3 rồi tiếp tục bay quanh Trái Đất. Khi trở về, tàu xuyên qua khí quyển, giảm tốc và chuyển sang tư thế thẳng đứng trước khi hạ xuống giữa 2 cánh tay cơ khí của tháp Mechazilla.

Thành công này đưa SpaceX tiến gần hơn mục tiêu tái sử dụng toàn bộ hệ thống tên lửa Starship, gồm tàu vũ trụ phía trên và tầng đẩy Super Heavy bên dưới. Tuy nhiên, tầng đẩy không được thu hồi như kế hoạch mà phải chuyển hướng xuống vịnh Mexico.

4. Amazon giới thiệu drone và robot tuần tra trong nhà

Amazon vừa giới thiệu 2 thiết bị an ninh có khả năng tự di chuyển trong nhà thay vì chỉ ghi hình tại một vị trí cố định. Drone Cam có thể bay giữa các phòng trong nhà ở, còn Rover Cam là robot tuần tra bên trong nhà kho, nhà xưởng và văn phòng.

Camera Ring Drone Cam có thể tự bay giữa các phòng để quan sát những khu vực nằm ngoài tầm nhìn của camera an ninh cố định. Ảnh: Amazon.

Ring Drone Cam có thể tự bay đến cửa sổ, phòng ngủ hoặc khu vực phát cảnh báo để kiểm tra. Thiết bị sử dụng AI tránh vật cản, ghi hình độ phân giải 2K và tự trở về trạm sạc. Mỗi lần sạc cho phép camera bay tối đa khoảng 8 phút.

Trong khi đó, Ring Rover Cam di chuyển bằng bánh xe, tuần tra trên một tầng và ghi hình 4K. Drone Cam có giá 250 USD (6,5 triệu đồng), dự kiến bán từ tháng 1/2027. Rover Cam giá 1.000 USD (26 triệu đồng), bắt đầu giao hàng từ tháng 12/2026 tại Mỹ.

Theo Reuters, South China Morning Post, The Verge, Amazon