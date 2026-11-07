Tình báo Mỹ hé lộ tình tiết mới về vụ Jensen Huang bị nữ điệp viên Trung Quốc nhắm tới

Tình báo Mỹ xác định bà Alice Huang phụ trách điều hành Megaspeed, công ty đăng ký tại Singapore, có nguồn gốc từ một công ty công nghệ Trung Quốc, người có quan hệ thân thiết với Jensen Huang, là nhân viên Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Alice Huang bị cáo buộc tìm cách tiếp cận lãnh đạo Nvidia nhằm thu thập thông tin về ngành công nghiệp chip AI Mỹ, thậm chí tác động đến quyết định cung cấp chip tiên tiến cho Trung Quốc.

Alice Huang là nhân viên tình báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc

Theo tiết lộ của truyền thông Mỹ, các cơ quan tình báo nước này xác định nữ doanh nhân Trung Quốc Huang Le (Hoàng Lạc), còn được biết đến với tên Alice Huang, người từng xây dựng mối quan hệ gần gũi với CEO Nvidia Jensen Huang, thực chất là một nhân viên tình báo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Theo những thông tin giám sát mà tình báo Mỹ thu thập được, Huang Le được cơ quan an ninh Trung Quốc tuyển dụng, với nhiệm vụ thu thập thông tin về Jensen Huang. Trung Quốc được cho là muốn thông qua mối quan hệ này để nắm bắt sâu hơn tình hình ngành công nghiệp chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, đồng thời tìm cách tác động đến Nvidia, thúc đẩy hãng cung cấp những dòng chip tiên tiến nhất cho thị trường Trung Quốc.

Theo New York Times ngày 6/11, Jensen Huang được Alice Huang tiếp cận vì ông là đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời giữ vị trí trung tâm trong cuộc cạnh tranh quyền lực AI toàn cầu. Chip tiên tiến của Nvidia đang được thị trường thế giới săn đón, còn sự tăng trưởng của tập đoàn này trong những năm qua cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ.

NYT ngày 6/11 đăng bài dẫn nguồn tin cho biết tình báo Mỹ khẳng định Alice Huang là nhân viên Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tiếp cận ông Jensen Huang. Ảnh chụp màn hình.

Các quan chức Mỹ nhận định Alice Huang trực tiếp làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan tình báo chủ chốt của Bắc Kinh. Thông tin này trước đây chưa từng được công bố, hé lộ một trường hợp được cho là đặc biệt táo bạo trong chiến dịch gián điệp công nghiệp kéo dài của Trung Quốc.

Trong bài viết hôm 29/10, The New York Times cho biết Jensen Huang là mục tiêu của một chiến dịch tình báo Trung Quốc, còn Alice Huang – công dân Trung Quốc – đã bị các cơ quan tình báo Mỹ giám sát điện tử trong ít nhất một năm.

Quốc hội Mỹ yêu cầu Jensen Huang giải trình

Vì sao Trung Quốc nhắm đến Jensen Huang và Bắc Kinh muốn đạt được mục đích gì thông qua việc xây dựng quan hệ thân thiết giữa nhân viên tình báo với một lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu? Đây từ lâu đã là vấn đề được các cơ quan tình báo Mỹ quan tâm.

Theo Reuters ngày 5/11, ba nghị sĩ Cộng hòa đứng đầu các ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc và Ủy ban Tình báo Hạ viện đã cùng ký thư gửi Jensen Huang, yêu cầu ông tham dự một phiên báo cáo kín tại Quốc hội vào ngày 18/11. Nội dung cần giải trình bao gồm mối quan hệ giữa ông với nữ doanh nhân Alice Huang – người bị nghi có liên quan đến hoạt động tình báo của Trung Quốc – cũng như các cơ chế bảo vệ an ninh của Nvidia nhằm ngăn chặn nguy cơ gián điệp nước ngoài xâm nhập.

Bài điều tra của NYT hôm 29/10 về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang. Ảnh chụp màn hình.

Vụ việc bắt nguồn từ một bài điều tra trước đó của The New York Times. Tờ báo cho biết giới chức Mỹ đang điều tra Alice Huang, cựu lãnh đạo người Trung Quốc của Megaspeed – nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho các trung tâm dữ liệu đặt tại Singapore. Phía Mỹ nghi ngờ người phụ nữ này có thể đã hỗ trợ Trung Quốc tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến thuộc diện bị Washington kiểm soát xuất khẩu. Bài báo cũng đề cập mối quan hệ thân thiết giữa Alice Huang và Jensen Huang.

Những thông tin này khiến các nghị sĩ Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể lợi dụng các mối quan hệ thương mại để tiếp cận công nghệ hoặc thông tin nhạy cảm. Vì vậy, họ muốn CEO Nvidia làm rõ liệu hệ thống bảo mật của tập đoàn có tồn tại lỗ hổng, tạo điều kiện cho hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Nữ doanh nhân bí ẩn và mạng lưới kinh doanh hàng tỷ USD

Theo những người từng tiếp xúc với Alice Huang, bà thông thạo tiếng Anh và có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành công nghiệp chip AI, trong đó có Jensen Huang và các lãnh đạo của GigaByte, một trong những nhà lắp ráp chủ chốt các hệ thống siêu máy tính của Nvidia.

Alice Huang từng tham dự nhiều hội nghị chuyên ngành và các buổi tiệc riêng dành cho giới điều hành doanh nghiệp cấp cao. Hiện chưa rõ bà ta quen biết Jensen Huang từ thời điểm nào.

Năm 2024, hai người từng chụp ảnh chung tại một buổi gặp mặt ở quán bar tại Đài Bắc. Cũng trong khoảng thời gian này, công ty Megaspeed do bà điều hành tại Singapore bắt đầu đẩy mạnh mua sắm các vi mạch AI tiên tiến, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD. Đối với nhiều người trong ngành, việc Megaspeed đột ngột đổ nguồn vốn khổng lồ vào lĩnh vực AI khiến họ không khỏi bất ngờ.

Truyền thông Mỹ đưa tin Alice Huang là điệp viên Trung Quốc nhắm vào Jensen Huang. Ảnh chụp màn hình.

Alice Huang có quan hệ với một mạng lưới doanh nghiệp và nhà đầu tư tập trung chủ yếu tại Thượng Hải và tỉnh Chiết Giang. Mạng lưới này từng tận dụng quan hệ với các quan chức địa phương ở Thượng Hải để mở rộng hoạt động từ ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên điện thoại sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Đây là lĩnh vực cung cấp năng lực tính toán khổng lồ cần thiết để vận hành các ứng dụng AI.

Megaspeed đã xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, sau đó cho tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba thuê năng lực tính toán. Theo cách thức này, Trung Quốc được cho là có thể tiếp cận gián tiếp các dòng chip Nvidia tiên tiến, trong bối cảnh chính phủ Mỹ cấm Nvidia trực tiếp bán những loại chip này cho khách hàng Trung Quốc.

Mối liên hệ với mạng lưới công nghiệp quân sự Trung Quốc

Không chỉ có quan hệ với giới doanh nghiệp và chính quyền địa phương, mạng lưới kinh doanh nói trên còn được cho là có những liên hệ tài chính với hệ thống quân đội Trung Quốc.

Thông qua hoạt động đầu tư vào một công ty con chuyên về an ninh mạng thuộc Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC), mạng lưới này đã thiết lập quan hệ với một trong những nhà sản xuất công nghệ quân sự lớn nhất Trung Quốc.

Peter Mattis, cựu chuyên gia phân tích phản gián của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận định các cơ quan tình báo Trung Quốc đang đặt lĩnh vực công nghệ vào vị trí ưu tiên, bởi họ coi đây là “chiến trường then chốt quyết định quyền chi phối nền kinh tế toàn cầu”.

CEO Nvidia bị yêu cầu giải trình về quan hệ với Alice Huang trước quốc hội vào ngày 18/11 tới. Ảnh: Chinatimes,

Ông Mattis hiện là Chủ tịch Quỹ Jamestown, một tổ chức nghiên cứu an ninh và chính sách có trụ sở tại Mỹ, nói: “Họ đặc biệt quan tâm đến những gì đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ, các thông số kỹ thuật của những công nghệ đang được phát triển và cách thức tác động đến các quyết định liên quan”.

Theo ông, Jensen Huang chính là nhân vật mà Trung Quốc muốn tác động, bởi ông nắm trong tay quyền lực rất lớn và giữ vị trí trung tâm trong một ngành công nghệ có khả năng làm thay đổi thế giới.

Trong khi đó, John Rizzo, người phát ngôn của Nvidia, khẳng định công ty không chia sẻ thông tin mật với khách hàng. Các khách hàng cũng không yêu cầu Nvidia gây sức ép với chính phủ Mỹ nhằm thay đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Theo Chinatimes, ETtoday