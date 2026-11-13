Tin nóng công nghệ 13/11: Trình duyệt trên iPhone có thể giúp tiết kiệm 80% dữ liệu khi lướt web

Trình duyệt Opera trên iPhone bổ sung tính năng tiết kiệm dữ liệu, Samsung giảm giá thiết bị tìm đồ thất lạc Galaxy SmartTag 3... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 13/11.

1. Trình duyệt iPhone có thể tiết kiệm tới 80% dữ liệu di động

Người dùng iPhone thường xuyên lướt web bằng 4G hoặc 5G có thêm cách tiết kiệm dung lượng Internet. Theo 9to5Mac, trình duyệt Opera One vừa bổ sung tính năng Data Saver, giúp giảm tới 80% dữ liệu tiêu thụ khi truy cập website.

Opera One bổ sung tính năng tiết kiệm dữ liệu khi duyệt web trên iPhone. Ảnh: Opera.

Data Saver hoạt động bằng cách nén hình ảnh và văn bản trên máy chủ Opera trước khi gửi đến điện thoại. Nhờ đó, lượng dữ liệu cần tải xuống giảm đáng kể. Công nghệ này còn giúp website tải nhanh hơn trong điều kiện kết nối Internet yếu.

Theo Opera, mức tiết kiệm dữ liệu có thể đạt 80%, tùy thuộc vào nội dung website. Người dùng có thể bật hoặc tắt Data Saver trong phần cài đặt của Opera One, đồng thời theo dõi dung lượng đã tiết kiệm.

2. Màn hình thông minh Apple giá 299 USD có đáng mua?

Apple đang mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh với HomeView, thiết bị kết hợp màn hình cảm ứng, loa và trợ lý Siri tích hợp AI. Theo bài trải nghiệm của 9to5Mac, sản phẩm có giá 299 USD (7,9 triệu đồng), hướng đến việc điều khiển các thiết bị trong gia đình.

Apple HomeView có màn hình 7 inch, tích hợp loa và trợ lý Siri AI. Ảnh: 9to5Mac.

HomeView trang bị màn hình vuông 7 inch, có thể hiển thị lịch, thời tiết, hình ảnh và nội dung từ tối đa chín camera an ninh. Thiết bị còn nhận diện khuôn mặt, giọng nói để hiển thị thông tin riêng cho từng thành viên, hỗ trợ tối đa 6 người trong gia đình.

Sau 10 ngày sử dụng, tác giả Chance Miller đánh giá HomeView hữu ích khi xem công thức nấu ăn, điều khiển thiết bị gia đình và sử dụng Siri. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có những hạn chế như thiếu nút chỉnh âm lượng, chưa có kho ứng dụng riêng và đôi khi Siri phản hồi chậm.

3. Nhiều startup Trung Quốc đua phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ

Nhu cầu điện ngày càng lớn đang thúc đẩy các doanh nghiệp Trung Quốc tìm kiếm công nghệ năng lượng mới. Theo South China Morning Post, hơn 20 công ty khởi nghiệp tại nước này đang tham gia phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, hướng tới sản xuất điện với chi phí thấp hơn.

Công nhân lắp đặt module lõi của lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ Linglong One tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Khác với nhà máy điện hạt nhân truyền thống, lò phản ứng module nhỏ (SMR) có thể chế tạo từng bộ phận tại nhà máy rồi vận chuyển đến địa điểm lắp đặt, giúp rút ngắn thời gian xây dựng.

Sự phát triển của AI và các trung tâm dữ liệu đang làm gia tăng nhu cầu nguồn điện ổn định. Các doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng lò phản ứng cỡ nhỏ sẽ đáp ứng nhu cầu này, đồng thời giảm chi phí đầu tư. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển.

4. Thiết bị tìm đồ thất lạc Samsung giảm giá mạnh sau khi mở bán

Chỉ sau một tuần mở bán, Galaxy SmartTag 3 của Samsung đã được giảm giá tại Mỹ. Theo 9to5Google, thiết bị tìm đồ thất lạc này hiện có giá từ 20 USD (khoảng 520.000 đồng), thấp hơn Google Pixel Tag đang được bán với giá 29,99 USD (khoảng 780.000 đồng).

Galaxy SmartTag 3 giúp người dùng tìm chìa khóa, túi xách và các vật dụng thất lạc. Ảnh: 9to5Google.

Galaxy SmartTag 3 có thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ tìm kiếm đồ vật thông qua mạng lưới thiết bị Galaxy.

Sản phẩm còn bổ sung NFC, cho phép người nhặt được đồ xem thông tin liên hệ của chủ sở hữu. Thiết bị cũng hỗ trợ một số tính năng cơ bản trên iPhone.

Theo 9to5Mac, 9to5Google, South China Morning Post