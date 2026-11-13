Jensen Huang đột ngột rời Nvidia, trụ sở tập đoàn xuất hiện hoa tươi và nến tưởng niệm như đám tang

Việc Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia sau 33 năm lãnh đạo đã gây chấn động giới công nghệ. Đáng chú ý, ngay sau khi thông tin được công bố, bên ngoài trụ sở Nvidia xuất hiện những bó hoa tươi và nến, tạo nên khung cảnh giống địa điểm tưởng niệm.

Nhà đồng sáng lập Nvidia Jensen Huang đã từ chức CEO và rời vị trí thành viên hội đồng quản trị sau những ồn ào liên quan đến đời tư, khép lại 33 năm gắn bó với vai trò lãnh đạo tập đoàn. Thông tin gây chấn động ngành công nghệ, nhưng điều bất ngờ hơn là ngay sau đó, bên ngoài trụ sở Nvidia tại thành phố Santa Clara, bang California (Mỹ), nhiều người bắt đầu mang hoa tươi và nến đến đặt trước trụ sở công ty. Khung cảnh khiến nhiều người liên tưởng đến một địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm. Một số người thậm chí còn dựng máy ảnh để ghi lại cảnh tượng này.

Theo Reuters, ông Jensen Huang chính thức rời ghế CEO Nvidia vào ngày 12/11 theo giờ Mỹ. Quyết định này không chỉ tác động đến thị trường mà còn tạo ra cảnh tượng khá đặc biệt bên ngoài trụ sở tập đoàn. Một số người đặt những bó hoa trước logo Nvidia, trong khi những người khác thắp nến để thể hiện cảm xúc trước sự ra đi của vị lãnh đạo đã gắn bó với công ty suốt hơn ba thập kỷ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, ngay bên dưới biển hiệu Nvidia gần lối vào trụ sở, nhiều bó hoa tươi và nến đã được đặt ngay ngắn. Người qua đường dừng lại quan sát, chụp ảnh. Logo vốn chỉ đơn thuần là biểu tượng nhận diện doanh nghiệp nay bỗng mang dáng dấp của một nơi tưởng niệm – cảnh tượng hiếm thấy sau khi một tập đoàn thông báo thay đổi nhân sự cấp cao.

Tuy nhiên, một số bức ảnh khác lại ghi cảnh nhân viên Nvidia đeo ba lô, mang thẻ nhân viên, thản nhiên bước lên cầu thang để vào công ty làm việc.

Điều này cho thấy hoạt động nội bộ của Nvidia vẫn diễn ra bình thường, không bị đình trệ. Hình ảnh những bó hoa mang không khí trang nghiêm đặt trước trụ sở, đối lập hoàn toàn với cảnh nhân viên đi làm như thường lệ, tạo nên sự tương phản khá hài hước.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra nhiều bình luận hài hước. Một người viết: “Họ mang hoa đến đặt trước logo Nvidia, trông chẳng khác nào một ngôi mộ”.

Người khác bình luận: “Ông ấy chỉ không còn làm CEO nữa, chứ có phải qua đời đâu. Tôi sợ lát nữa có người không biết chuyện gì xảy ra, lại mang cả nến đến thắp nữa”.

Một người đến đặt hoa và thắp nến. Ảnh: EBC.

Một ý kiến khác viết: “Nvidia không có Jensen Huang cũng giống như đã chết một lần. Giờ chỉ còn xem họ sẽ hồi sinh như thế nào”.

Thậm chí, có người khẳng định: “Không có Jensen Huang thì Nvidia chẳng còn gì cả. Jensen Huang ở đâu, Nvidia ở đó”.

Một bình luận khác lại châm biếm: “Người chết không phải Jensen Huang, mà là Nvidia”.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và giữ cương vị CEO trong suốt quá trình phát triển của tập đoàn. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia từng bước chuyển mình từ một nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU) thành doanh nghiệp giữ vị trí trung tâm trong lĩnh vực tính toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với sự bùng nổ của AI trên toàn cầu, chip Nvidia trở thành sản phẩm quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp công nghệ và những tập đoàn phát triển mô hình AI. Jensen Huang cũng trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ thế giới.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông vướng vào những tranh cãi liên quan đến các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Sau đó, Nvidia thông báo ông rời các vị trí tại công ty, đồng thời chỉ định Giám đốc tài chính Colette Kress tạm thời đảm nhiệm chức CEO. Tập đoàn cũng bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh và các kế hoạch phát triển không bị gián đoạn.

Theo EBC