Trung Quốc trả đũa Mỹ bằng mức thuế 84%

Trung Quốc sẽ áp thuế 84% đối với hàng hóa của Mỹ bắt đầu từ ngày 10/4, tăng so với mức 34% đã công bố trước đó, Bộ tài chính nước này tuyên bố.

Đây là đòn tấn công mới nhất trong cuộc chiến thương mại toàn cầu do Tổng thống Mỹ Donald Trump châm ngòi. Thuế quan "có đi có lại" của ông Trump đối với hàng chục quốc gia đã có hiệu lực vào ngày 9/4, bao gồm mức thuế khổng lồ 104% đối với hàng hóa của Trung Quốc.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa của riêng mình vào cuối thứ Tư.

Các mức thuế trừng phạt của ông Trump đã làm rung chuyển trật tự thương mại toàn cầu đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về suy thoái và xóa sổ hàng nghìn tỷ USD khỏi giá trị thị trường của các công ty lớn.

Ông Trump gần như đã tăng gấp đôi thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, vốn đã được ấn định ở mức 54% vào tuần trước, để đáp trả các mức thuế trả đũa trước đó từ Bắc Kinh.

Trước đó trong ngày, Trung Quốc gọi thặng dư thương mại của họ với Mỹ là điều tất yếu và cảnh báo rằng họ có đủ "quyết tâm và phương tiện" để tiếp tục cuộc chiến nếu ông Trump tiếp tục đánh thuế hàng hóa của Trung Quốc.

Bộ Tài chính Trung Quốc gọi việc Mỹ áp thuế là một loạt sai lầm, đồng thời cho biết việc này xâm phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc, đồng thời gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ mọi biện pháp thuế quan và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Đồng tiền của Trung Quốc đã phải chịu áp lực giảm mạnh, khi đồng nhân dân tệ ở nước ngoài ở mức thấp kỷ lục do thuế quan, nhưng Reuters dẫn một số nguồn tin cho hay ngân hàng trung ương đã yêu cầu các ngân hàng nhà nước lớn giảm lượng mua USD và sẽ không cho phép đồng nhân dân tệ giảm mạnh.

Trong khi đó, Trung Quốc nói với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) rằng thuế quan của Mỹ có nguy cơ làm mất ổn định hơn nữa thương mại toàn cầu.

"Tình hình đã leo thang một cách nguy hiểm. Là một trong những thành viên bị ảnh hưởng, Trung Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ động thái liều lĩnh này", Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi tới WTO hôm 9/4, được phái đoàn Trung Quốc tại WTO gửi cho Reuters.

Bộ thương mại Trung Quốc cũng công bố riêng việc bổ sung 12 công ty Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và 6 công ty vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy. Điều này sẽ có hiệu lực ngay trong hôm 10/4.

Các công ty được thêm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu bao gồm American Photonics và Novotech. Hoạt động xuất khẩu các mặt hàng có mục đích sử dụng kép cho các công ty này sẽ bị cấm.

Những công ty được thêm vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy, bao gồm Shield AI và Sierra Nevada Corporation, sẽ bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc và đầu tư vào nước này.

Thị trường hỗn loạn

Kể từ khi ông Trump công bố mức thuế quan của mình vào thứ tư tuần trước, S&P 500 đã phải chịu mức lỗ sâu nhất kể từ những năm 1950. Hiện tại, chỉ số này đang tiến gần đến thị trường giá xuống, được định nghĩa là giảm 20% so với mức cao nhất gần đây nhất.

Kho bạc Mỹ cũng bị cuốn vào tình trạng hỗn loạn của thị trường và kéo dài mức lỗ nặng trong hôm 9/4, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang bán tháo ngay cả những tài sản an toàn nhất của họ và đồng USD, một nơi trú ẩn an toàn truyền thống, đã yếu hơn so với các loại tiền tệ chính khác.

Cổ phiếu châu Âu giảm và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cho thấy nhiều nỗi đau còn chờ đợi ở phía trước, sau một phiên giao dịch ảm đạm đối với hầu hết các nước châu Á.

Ông Trump đã phớt lờ sự sụp đổ của thị trường và đưa ra cho các nhà đầu tư những tín hiệu trái chiều về việc liệu thuế quan có duy trì trong dài hạn hay không, có lúc ông mô tả chúng là "vĩnh viễn" nhưng có lúc lại nói rằng thuế đang gây sức ép buộc các nhà lãnh đạo khác yêu cầu đàm phán.

Các nước Liên minh châu Âu (EU) dự kiến ​​sẽ phê duyệt các biện pháp đối phó đầu tiên của khối đối với thuế quan của Trump vào cuối ngày thứ Tư theo giờ địa phương.

Ủy ban châu Âu, đơn vị điều phối chính sách thương mại của EU, đã đề xuất áp thuế bổ sung, chủ yếu là 25%, đối với một loạt hàng nhập khẩu của Mỹ từ xe máy, gia cầm, trái cây, gỗ và quần áo cho đến chỉ nha khoa, theo một tài liệu mà Reuters dẫn lại. Chúng sẽ có hiệu lực theo từng giai đoạn.

Theo Reuters, CNA