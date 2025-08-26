Trung Quốc thực hiện thành công ca đầu tiên ghép phổi lợn chỉnh sửa gene cho người

Ngày 25/8, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã công bố một bài báo trên tạp chí khoa học Nature Medicine của Anh, đưa về ca ghép phổi lợn chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới thành công cho một người chết não.

Lợn hiến tặng đã trải qua sáu ca chỉnh sửa gene

Tân Hoa Xã đưa tin, cho rằng thành tựu này được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn tạng ghép.

Theo Tân Hoa xã, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Hà Kiến Hành (He Jianxing) thuộc Bệnh viện Liên kết số 1 thuộc Đại học Y khoa Quảng Châu dẫn đầu, đã ghép phổi trái của một con lợn giống Bamaxiang đã chỉnh sửa gene cho một người chết não, mô phỏng một ca ghép phổi thông thường trong thực hành lâm sàng. Con lợn hiến tặng phổi đã trải qua sáu lần chỉnh sửa gene để giảm thiểu các nguy cơ miễn dịch liên quan đến ghép tạng.

Dữ liệu theo dõi hô hấp, máu và hình ảnh sau phẫu thuật cho thấy phổi được ghép vẫn duy trì chức năng thông khí và trao đổi khí trong chín ngày, không xảy ra tình trạng đào thải cấp tính, và việc theo dõi mầm bệnh đồng thời cũng cho thấy không có dấu hiệu nhiễm trùng xảy ra.

Những chú lợn giống Bamaxiang được nuôi, chỉnh sửa gene sử dụng cho nghiên cứu khoa học. Ảnh: Xinhua.



"Hiện nay, nhu cầu ghép tạng toàn cầu đang tăng lên, và ghép tạng khác loài được coi là một giải pháp đầy hứa hẹn cho tình trạng thiếu hụt tạng ghép", Giáo sư Hà Kiến Hành cho biết, "Thành tựu này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng khác loài".

Ông Hà Kiến Hành cho biết thêm rằng nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược chỉnh sửa gen và phác đồ điều trị chống đào thải để kéo dài sự sống và chức năng của các cơ quan được cấy ghép. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ áp dụng công nghệ nội soi không ống do chính họ phát triển vào các thử nghiệm ghép dị loài để giảm thiểu tổn thương phổi của người hiến tặng do thở máy và thúc đẩy ứng dụng lâm sàng của ghép tạng khác loài.

Phác đồ thực hiện ca ghép phổi lợn đã chỉnh sửa gene cho người bị chết não.

﻿Ảnh: Xinhua.



Một “cột mốc” trong lĩnh vực ghép tạng khác loài

Giáo sư Hà Kiến Hành giới thiệu, phương án nghiên cứu này đã tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, các quy định và chuẩn tắc đạo đức của quốc gia, đồng thời đã được ủy ban đạo đức của bệnh viện và các tổ chức khác xem xét và giám sát. Đối tượng được ghép phổi bị chấn thương đầu nghiêm trọng và đã được xác nhận là chết não sau nhiều lần đánh giá độc lập. Gia đình nam bệnh nhân, với mong muốn hỗ trợ sự tiến bộ của y học, đã đồng ý tham gia nghiên cứu miễn phí. Nghiên cứu này đã chấm dứt vào ngày thứ 9 theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân được ghép phổi.

Cấy ghép tạng khác loài, tức ghép tạng động vật sang người, là một lĩnh vực tiên tiến trong nghiên cứu y học toàn cầu hiện nay, và các chuyên gia quốc tế đã đánh giá cao kết quả của nghiên cứu này. Bà Beatriz Dominguez-Hill, giám đốc Tổ chức Cấy ghép Quốc gia Tây Ban Nha, phát biểu: "Các thử nghiệm cấy ghép khác loài trước đây chỉ giới hạn ở thận, tim và gan. So với những cơ quan này, cấy ghép phổi khác loài đặt ra thách thức lớn hơn. Phổi đặc biệt dễ bị tổn thương do cân bằng sinh lý mong manh, lưu lượng máu cao và tiếp xúc liên tục với không khí bên ngoài".

Bà nói thêm rằng thành tựu của nhóm nghiên cứu Trung Quốc là một "cột mốc" quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu này.