Trung Quốc thử nghiệm diều gió như phim viễn tưởng, tạo điện cho 10.000 hộ gia đình/năm

Trung Quốc đã triển khai thành công diều phát điện lớn nhất thế giới, có khả năng tận dụng sức mạnh từ những luồng gió dày năng lượng ở độ cao lớn, cung cấp điện rẻ hơn so với các tua-bin truyền thống trên mặt đất.

Chiếc diều điện gió cao tầng có diện tích 5.000 m² (53.820 ft²) được triển khai tại một khu thử nghiệm ở Alxa Left Banner, khu tự trị Nội Mông, vào hôm thứ Tư vừa qua, theo đài truyền hình nhà nước CCTV.

Hình dạng giống chiếc dù, diều phát điện này do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Trung Quốc phát triển, nằm trong dự án nghiên cứu và phát triển quốc gia đầu tiên của nước này về năng lượng gió cao tầng.

Được nối với một máy phát điện trên mặt đất, diều có thể bay ở độ cao vượt quá 300 mét (984 feet).

Trong các thử nghiệm, chiếc diều rộng 5.000 m² – tương đương diện tích khoảng 11 sân bóng rổ NBA tiêu chuẩn – cùng hai diều 1.200 m² kết nối đã được nâng lên không trung bằng bóng bay khí helium, triển khai và thu hồi thành công.

Ông Cao Lun, chỉ huy trưởng dự án năng lượng gió cao tầng quốc gia, nói với hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã hôm thứ Tư rằng thí nghiệm đã đo độ căng của diều trong điều kiện gió tự nhiên khi mở ra và sau đó tính toán các đặc tính mở của nó.

Ông Cao cho biết các thử nghiệm với cả hai loại diều sẽ cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc thiết kế và tối ưu hóa hệ thống năng lượng gió theo dạng bậc thang.

Theo CCTV, các diều phát điện này có thể triển khai ở độ cao trên 5.000 mét, giảm 95% diện tích đất sử dụng và giảm 90% lượng thép tiêu thụ so với các dự án gió trên bờ truyền thống.

Chúng cũng có thể hạ giá thành điện mỗi kWh xuống 30%, với một hệ thống gió cao tầng 10 MW có thể cung cấp điện cho hơn 10.000 hộ gia đình mỗi năm.

Năng lượng gió ở độ cao lớn nổi lên như một nguồn năng lượng tái tạo đầy hứa hẹn, với tiềm năng sản xuất khổng lồ nhờ tốc độ gió và mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với gió mặt đất.

Các nghiên cứu từ năm 2009 và 2012 của Viện Carnegie tại Washington cho thấy, năng lượng gió ở độ cao lớn có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu hiện nay hơn 100 lần.

Các hệ thống năng lượng gió trên không dựa vào thiết bị bay để thu năng lượng gió ở hàng trăm hoặc hàng nghìn mét trên bề mặt Trái Đất.

Những hệ thống này được chia làm hai loại: một loại có máy phát điện bay trên không, và loại còn lại sử dụng các bộ phận bay để vận hành hệ thống phát điện trên mặt đất, theo Liên Hợp Quốc.

Chi phí của các thiết bị thu năng lượng trên không có thể giữ ở mức thấp vì chúng thường làm bằng vật liệu nhẹ và dùng lượng thép, bê tông tối thiểu.

Các hệ thống diều tương tự cũng đang được phát triển ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm công ty khởi nghiệp Hà Lan Kitepower, với các diều bay theo chu trình liên tục hình số 8 để tạo năng lượng tại trạm điện mặt đất mà chúng được nối dây.

Trung Quốc cũng đang phát triển tuabin gió trên không, với tuabin gió trên không lớn nhất thế giới – diện tích tương đương một sân bóng rổ và cao bằng tòa nhà 13 tầng – cất cánh vào tháng 9.

Tuabin S1500, nhìn giống một khinh khí cầu, đã trở thành tuabin đầu tiên loại này tạo ra 1 MW điện trong một chuyến bay thử nghiệm ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Tuabin nổi trên các vỏ chứa khí helium và truyền điện trở xuống mặt đất bằng cáp chịu lực cao.

Theo SCMP