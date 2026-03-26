Trung Quốc ra mắt bầy đàn drone 96 chiếc với "chuỗi tiêu diệt tự chủ", tốc độ phóng chỉ 3 giây

Hệ thống drone Atlas của Trung Quốc có khả năng phóng nhanh, điều khiển quy mô lớn, thay đổi linh hoạt để nâng cao khả năng chiến đấu tự động.

Trung Quốc đã công bố hệ thống tác chiến bầy đàn drone mang tên Atlas bằng một màn trình diễn toàn bộ quy trình vận hành, theo truyền thông nhà nước đưa tin ngày 25/3.

Bài thử nghiệm mang đến cái nhìn hiếm hoi và chi tiết về cách nước này dự kiến triển khai các đội hình drone phối hợp trong chiến đấu. Hệ thống tích hợp trinh sát, lựa chọn mục tiêu, điều khiển phóng và thực hiện tấn công thành một chuỗi vận hành khép kín - cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang chiến tranh điều khiển bằng phần mềm và phối hợp tự động.

Các nhà phân tích nhận định đây là một phần trong xu hướng rộng hơn: chiến tranh được dẫn dắt bởi thuật toán.

Chuỗi tác chiến bầy đàn tích hợp

Trong màn trình diễn ngày 25/3, Atlas vận hành theo một chu trình liền mạch từ phát hiện mục tiêu đến tấn công.

Tại bãi thử, hệ thống Atlas tiến hành trinh sát đồng thời nhiều mục tiêu tương tự, sau đó xác định chính xác phương tiện chỉ huy cần tiêu diệt và lập tức kích hoạt quy trình phóng.

Các drone được triển khai, khóa mục tiêu ngay khi đang bay và hoàn tất đòn đánh chính xác. Điểm đáng chú ý là đây không còn là một thiết bị đơn lẻ, mà là một “chuỗi tiêu diệt” hoàn chỉnh, nơi cảm biến, ra quyết định và hỏa lực được gộp vào cùng một hệ thống.

Theo truyền thông nhà nước, phương tiện Swarm-2 có thể phóng 1 drone sau mỗi 3 giây và tự điều chỉnh thứ tự phóng tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong quá trình tác chiến, các drone cũng có thể được điều phối lại ngay giữa chừng, cho phép phản ứng gần như tức thời trước những thay đổi trên chiến trường.

Hệ thống điều khiển quy mô lớn

Trung tâm của Atlas là xe chiến đấu mặt đất Swarm-2, lần đầu ra mắt năm 2024, có thể mang và phóng 48 drone cánh cố định.

Một xe chỉ huy riêng biệt có khả năng điều khiển cùng lúc tới 96 drone - đưa tác chiến vượt xa cấp độ đơn lẻ, tiến tới các đội hình phối hợp quy mô lớn.

Mỗi drone có thể mang các loại tải trọng khác nhau như cảm biến quang điện tử, đạn tấn công hoặc thiết bị tiếp sóng liên lạc, cho phép ghép thành những “bầy đàn” đa chức năng phục vụ các nhiệm vụ phức tạp.

Hệ thống cũng hỗ trợ nhiều loại drone với kích thước khác nhau, tăng độ linh hoạt trong trinh sát, tấn công và hỗ trợ.

Đáng chú ý, chỉ một người vận hành cũng có thể điều khiển toàn bộ chiến dịch quy mô lớn, phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng cao vào tự động hóa và AI.

Ngoài ra, hệ thống còn có phương tiện hỗ trợ đi kèm để đảm bảo hậu cần, bảo trì và duy trì hoạt động trong các nhiệm vụ kéo dài.

Ông Wang Yunfei, chuyên gia quân sự Trung Quốc, nhận định Atlas có thể mở rộng đáng kể khả năng tác chiến trên chiến trường

Theo ông, hệ thống này cho phép triển khai các đòn tấn công dồn dập, tấn công chính xác cũng như tấn công tầm sâu.

Ông cũng cho biết, nhờ được huấn luyện sẵn bằng AI và tích hợp các thuật toán, drone có thể tự thực hiện nhiều nhiệm vụ như nhận diện mục tiêu, phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch đường bay, đồng thời thích ứng với tình huống thay đổi.

Chúng thậm chí còn có thể điều chỉnh theo điều kiện môi trường như nhiễu loạn không khí và nhanh chóng tạo thành đội hình dày, chính xác.

Thông điệp chiến lược

Đối với giới quan sát Mỹ, màn trình diễn này phản ánh một xu hướng lớn trong chiến tranh hiện đại: chuyển sang các hệ thống tự động, có kết nối mạng và có thể mở rộng quy mô.

Trong bối cảnh đó, năng lực phần mềm và khả năng phối hợp có thể dần trở nên quan trọng hơn lợi thế phần cứng đơn lẻ. Đồng thời, điều này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các biện pháp chống drone và khả năng chống chịu trước tác chiến điện tử.

Atlas vì thế không chỉ là một hệ thống phóng đơn thuần, mà đại diện cho một cách tiếp cận mới, nơi các bầy đàn drone hoạt động như một lực lượng chiến đấu thống nhất.

​

Theo IE