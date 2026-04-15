Hệ thống tàu Nhật Bản ra mắt khoang riêng tư tích hợp công nghệ âm thanh và kết nối 5G

Các dòng tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản sắp được trang bị những khoang riêng tư mới sở hữu công nghệ tiên tiến, bao gồm ghế ngồi có loa tạo vùng âm thanh biệt lập và cửa sổ tích hợp ăng ten giúp cải thiện kết nối internet không dây.

Theo thông báo từ Công ty đường sắt trung tâm Nhật Bản (JR Central), những căn phòng chuyên biệt này sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 10 trên các chuyến tàu Tokaido Shinkansen. Phần tựa đầu của ghế ngồi sẽ được lắp đặt loa sử dụng công nghệ mang tên Personalized Sound Zone (PSZ) do tập đoàn NTT phát triển.

Hệ thống này giúp ngăn chặn âm thanh rò rỉ ra khu vực xung quanh bằng cách sử dụng nguyên lý triệt tiêu sóng âm có dạng sóng ngược nhau, giữ cho âm thanh từ máy tính hoặc điện thoại chỉ tập trung gần tai người dùng.

JR Central dự đoán dịch vụ mới sẽ thu hút những hành khách cảm thấy mệt mỏi khi phải đeo tai nghe trong thời gian dài hoặc những người đặc biệt coi trọng sự riêng tư. Đây là lần đầu tiên công nghệ PSZ được vận hành thương mại trên một phương tiện đường sắt tại Nhật Bản.

Để đảm bảo thông tin liên lạc ổn định cho các thiết bị điện tử, các toa tàu mới sẽ trang bị loại cửa sổ do nhà sản xuất kính AGC phát triển với ăng ten không dây 5G được tích hợp trực tiếp vào kính. Những ăng ten này có cấu trúc lưới siêu mịn nên không gây cản trở tầm nhìn của hành khách. Theo AGC, đây là lần đầu tiên trên thế giới công nghệ này được ứng dụng thương mại trong các toa tàu hỏa.

Thông thường sóng vô tuyến bị phản xạ bởi kim loại nên ngay cả khi có kết nối ổn định giữa thiết bị của hành khách và bộ định tuyến Wi-Fi trên tàu, các tín hiệu di chuyển giữa bộ định tuyến và trạm phát sóng bên ngoài vẫn bị thân tàu bằng kim loại gây nhiễu, dẫn đến tình trạng giật lag. ăng ten kính 5G trong các khoang riêng tư mới sẽ có kết nối dây trực tiếp đến bộ định tuyến Wi-Fi, cho phép tín hiệu truyền đi mà không bị thân tàu can thiệp. Cải tiến này giúp tăng tốc độ duyệt web và giảm đáng kể độ trễ trong các cuộc gọi video cho hành khách.

Các khoang riêng tư sẽ được đưa vào dòng tàu N700S, loại phương tiện hiện đại nhất của JR Central. Dự kiến mỗi đoàn tàu sẽ có hai khoang riêng và dịch vụ sẽ bắt đầu với 6 đoàn tàu vào tháng 10 tới, trước khi nâng lên 11 đoàn vào cuối năm 2026. Đây là lần đầu tiên sau 23 năm các khoang riêng tư quay trở lại trên tuyến Tokaido Shinkansen. JR Central đặt mục tiêu thu hút giới doanh nhân bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc từ xa, đồng thời hướng tới những khách du lịch đang tìm kiếm dịch vụ vận chuyển chất lượng cao.

Mặc dù giá vé cụ thể chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ cao hơn so với hạng nhất Green Car. JR Central cho biết việc ra mắt khoang hạng sang nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng mức chi tiêu của mỗi khách hàng. Trong bối cảnh các cuộc họp trực tuyến trở nên phổ biến sau đại dịch, các khoang riêng tư này được kỳ vọng sẽ trở thành văn phòng di động lý tưởng.

Theo khảo sát năm 2024, khoảng 23% người đi công tác thường xuyên làm việc trên điện thoại hoặc máy tính trong suốt hành trình. Việc sở hữu một không gian yên tĩnh, bảo mật cùng kết nối mạng siêu tốc sẽ là điểm cộng lớn giúp JR Central giữ chân nhóm khách hàng cao cấp và duy trì lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh mới.

Theo Nikkei Asia