Tỷ phú Elon Musk cho biết con trai 6 tuổi rất yêu thích Trung Quốc vì quốc gia này sản xuất gần như mọi thứ, từ công nghệ đến đồ chơi.

Trong chuyến thăm Thâm Quyến cùng phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị APEC, tỷ phú Elon Musk tiết lộ con trai 6 tuổi rất yêu thích Trung Quốc vì quốc gia này sản xuất gần như mọi thứ, kể cả những món đồ chơi của cậu bé.

Trong đoạn video ngắn được công bố hôm thứ Năm, CEO Tesla và SpaceX tự nhận mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Trung Quốc cũng như công nghệ nước này. Chia sẻ được đưa ra trong cuộc gặp với ông Ren Hongbin, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, Elon Musk đã quay sang hỏi cậu con trai 6 tuổi X Æ A-Xii đang ngồi bên cạnh: “X, con có yêu Trung Quốc không?”.

“Có”, cậu bé lập tức trả lời, khiến cả hai bật cười.

Đoạn trao đổi nằm trong video dài 24 giây do Yuyuan Tantian, một tài khoản mạng xã hội có ảnh hưởng trực thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đăng tải.

Tiếp tục câu chuyện, Musk giải thích rằng Trung Quốc sản xuất gần như mọi thứ, trong đó có những món đồ chơi mà con trai ông yêu thích.

“Trung Quốc sản xuất mọi thứ, gần như mọi thứ. Trung Quốc giống như một thiên đường đồ chơi. Đồ chơi của con tôi đều được sản xuất tại đây”, tỷ phú Mỹ nói.

Ông cũng cho biết con trai mình từ lâu đã mong muốn được đến thăm Trung Quốc.

Lần đầu Elon Musk công khai đến Thâm Quyến

Dù thường xuyên tới các thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên Elon Musk có chuyến thăm công khai tới Thâm Quyến – trung tâm công nghệ và sản xuất quan trọng ở miền nam nước này.

Tỷ phú Mỹ có mặt tại thành phố này với tư cách thành viên phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao APEC kéo dài hai ngày.

Chuyến đi thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự hiện diện của người đứng đầu Tesla và SpaceX, mà còn bởi những phát biểu thể hiện sự đánh giá cao của ông đối với năng lực sản xuất và công nghệ Trung Quốc.

Thâm Quyến từ lâu được xem là một trong những trung tâm công nghệ nổi bật nhất Trung Quốc, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất điện tử, thiết bị công nghệ và các sản phẩm tiêu dùng. Vì vậy, chuyến thăm của Musk cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tìm cách duy trì các kênh trao đổi kinh doanh, bất chấp những bất đồng về thương mại và công nghệ.

Con trai Elon Musk từng gây sốt tại Trung Quốc

Trong khi cha là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới, cậu bé X Æ A-Xii cũng đã trở thành gương mặt được cộng đồng mạng Trung Quốc đặc biệt yêu thích.

Cậu bé từng thu hút sự chú ý khi cùng Elon Musk tham gia chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Khi đó, X Æ A-Xii xuất hiện trong bộ áo khoác lụa mang phong cách Trung Quốc, đeo chiếc túi đeo vai có hình dáng giống khuôn mặt hổ và nắm tay cha đi dạo trong Đại lễ đường Nhân dân.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Bộ trang phục và chiếc túi mà cậu bé sử dụng sau đó trở thành mặt hàng được săn đón, nhanh chóng bán hết trên các nền tảng thương mại điện tử.

Sự chú ý dành cho con trai Musk cho thấy sức lan tỏa của những hình ảnh đời thường bên cạnh các sự kiện ngoại giao cấp cao. Không chỉ bản thân tỷ phú Mỹ, những chi tiết nhỏ trong chuyến đi của gia đình ông cũng có thể trở thành chủ đề được công chúng Trung Quốc quan tâm.

Theo SCMP