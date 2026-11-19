Chính phủ Hàn Quốc vui mừng thông báo kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm nay lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, nhờ nhu cầu đầu tư bùng nổ vào chip bán dẫn, máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI); nhưng lại đối mặt với nỗi lo mới phát sinh.

Hàn Quốc lần đầu tiên cán mốc xuất khẩu 1.000 tỷ USD/năm

Theo hãng tin AFP, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày thứ Năm (19/11) cho biết trong thông báo: Kim ngạch xuất khẩu của nước này đã vượt qua ngưỡng lịch sử 1.000 tỷ USD.

Bộ này đánh giá thành tựu trên khẳng định vị thế của Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, như một “cường quốc xuất khẩu toàn cầu”.

Trước Hàn Quốc, trong năm nay chỉ có ba nền kinh tế đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 1.000 tỷ USD là Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Hàn Quốc là quê hương của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK Hynix. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, làn sóng đầu tư AI ngày càng mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu đã tạo động lực quan trọng cho xuất khẩu bán dẫn và máy tính, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nói chung.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng nhấn mạnh đây là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử: năm 1964, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc lần đầu đạt 100 triệu USD. Sau 62 năm, quy mô xuất khẩu của nước này đã tăng gấp 10.000 lần.

Bất chấp môi trường thương mại quốc tế đầy bất định, trong đó có những tác động từ cuộc chiến Iran, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như sản phẩm dầu mỏ, tàu biển và tivi vẫn duy trì kết quả tích cực; xuất khẩu mỹ phẩm và dược phẩm của Hàn Quốc cũng lập kỷ lục mới.

Jensen Huang từ chức, ngành AI Hàn Quốc đứng trước nhiều biến số

Trong khi đó, việc ông Jensen Huang rời ghế lãnh đạo NVIDIA đang khiến giới doanh nghiệp Hàn Quốc lo ngại về tương lai các thỏa thuận hợp tác chiến lược, kế hoạch đầu tư bán dẫn và nguồn cung chip AI. Dù NVIDIA khẳng định các hợp đồng hiện tại vẫn được triển khai đúng tiến độ, những thay đổi trong chiến lược của ban lãnh đạo mới có thể tác động tới toàn bộ chuỗi cung ứng AI Hàn Quốc.

Việc ông Jensen Huang từ chức, bà Colette Kress, Giám đốc tài chính đang tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO NVIDIA khiến ngành AI Hàn Quốc đối mặt với những biến số. Ảnh: Reuters.

Việc ông Huang từ chức giữa lúc vướng vào bê bối tình ái và nghi vấn liên quan đến hoạt động tình báo đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới doanh nghiệp Hàn Quốc – những đối tác có quan hệ hợp tác sâu rộng với NVIDIA.

Từ nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) của Samsung Electronics và SK Hynix, đến các dự án xe tự lái, robot của Tập đoàn Hyundai, hay những kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào ngành bán dẫn, nhiều lĩnh vực của Hàn Quốc có thể chịu ảnh hưởng nếu ban lãnh đạo mới của NVIDIA điều chỉnh chiến lược.

Các hợp đồng hiện hữu có thể chưa bị tác động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, liên minh đối tác AI Mỹ - Hàn do chính ông Jensen Huang dày công xây dựng sẽ phải đối mặt với phép thử mới: liệu mạng lưới hợp tác này có thể tiếp tục duy trì đà phát triển sau khi ông rời đi?

Theo Chosun Ilbo hôm 14/11, trong nhiều năm qua, Jensen Huang giữ vai trò điều phối trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Ông không chỉ trực tiếp thúc đẩy hợp tác sản xuất bán dẫn tiên tiến với TSMC của Đài Loan mà còn đích thân xây dựng các liên minh chiến lược với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Việc ông bất ngờ rời vị trí lãnh đạo có thể buộc mạng lưới hợp tác vốn được vận hành dựa trên sự tin cậy giữa các lãnh đạo cấp cao phải điều chỉnh lại.

NVIDIA khẳng định các hợp đồng hiện tại và kế hoạch phát triển sản phẩm vẫn được triển khai theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, giới công nghiệp Hàn Quốc lo ngại bà Colette Kress, Giám đốc tài chính đang tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO, có thể đặt trọng tâm lớn hơn vào khả năng sinh lời và kiểm soát rủi ro đầu tư. Điều này có thể dẫn tới việc điều chỉnh thứ tự ưu tiên trong cung ứng GPU thế hệ tiếp theo cũng như các dự án đầu tư quy mô lớn.

Doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc chịu tác động đầu tiên

Nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất là các nhà sản xuất bán dẫn. Trong những năm gần đây, Samsung Electronics và SK Hynix liên tục mở rộng năng lực sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), đồng thời triển khai các kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ USD.

Nếu sự phối hợp giữa NVIDIA và TSMC trong sản xuất, đầu tư chip tiên tiến bị trì hoãn, tiến độ sản xuất hàng loạt GPU thế hệ mới có thể bị ảnh hưởng. Điều này sẽ kéo theo những xáo trộn trong kế hoạch cung ứng HBM và bố trí năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Không chỉ vậy, các kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu của những tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Meta cũng có thể chịu tác động dây chuyền.

Tuy nhiên, ông Bae Kyung-hoon, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc đã lên tiếng trấn an, khẳng định kế hoạch NVIDIA cung cấp 260.000 GPU tiên tiến cho Hàn Quốc cùng các dự án hợp tác hiện nay vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch ban đầu.

Theo Zaobao