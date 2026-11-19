Công ty AI Anthropic vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trước nay, với mức giá cao hơn dự kiến và tổng số vốn huy động vượt xa mọi kỷ lục của các công ty trước đó.

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của dòng vốn trên thị trường chứng khoán: từ việc đặt cược vào hạ tầng chip AI sang đầu tư trực tiếp vào các nền tảng mô hình AI tiên tiến.

Ngày 18/11, Anthropic chốt giá IPO cổ phiếu phổ thông loại A ở mức 83 USD/cổ phiếu, cao hơn 6,4% so với mức trần 78 USD trong khung giá chào bán ban đầu. Đồng thời, công ty nâng số lượng cổ phiếu phát hành từ 825 triệu lên 980 triệu đơn vị, tăng 19%.

Theo nhận định của một số nhà phân tích, mức giá phát hành được tính toán nhằm tạo dư địa để cổ phiếu tăng khoảng 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, qua đó vượt ngưỡng 100 USD. Ngược lại, nếu không đạt được kỳ vọng này, thậm chí đóng cửa phiên trong sắc đỏ, đó sẽ là tín hiệu khiến nhà đầu tư phải thận trọng.

Anthropic cùng các nhà sáng lập dự kiến huy động khoảng 81,3 tỷ USD. Cộng thêm 26 tỷ USD từ đợt phân phối cổ phiếu riêng lẻ cho 7 tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Google và Nvidia, tổng số vốn huy động vượt 107 tỷ USD.

Con số này cao hơn khoảng 24% so với kỷ lục IPO trước đó của SpaceX hồi tháng 6 năm nay.

Các ngân hàng bảo lãnh phát hành còn được trao quyền mua thêm tối đa 147 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày theo cơ chế phân bổ vượt mức (greenshoe). Nếu quyền này được thực hiện toàn bộ, Anthropic có thể huy động thêm khoảng 12,2 tỷ USD, đưa tổng số vốn lên khoảng 119,5 tỷ USD. Đợt IPO đưa định giá Anthropic lên khoảng 1.500 tỷ USD.

Cổ phiếu công ty dự kiến chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq vào trưa thứ Năm, ngày 19/11 theo giờ địa phương, với mã chứng khoán ANT.

Theo tính toán của ZeroHedge, ở mức giá 83 USD/cổ phiếu, sau khi hoàn tất giao dịch, Anthropic sẽ có khoảng 13,2 tỷ cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn hóa thực tế khoảng 1.100 tỷ USD. Đây cũng là con số mà các nhà cung cấp chỉ số chứng khoán sẽ sử dụng, cao hơn mức 1.080 tỷ USD trước khi tính đến đợt phát hành bổ sung.

Nếu cộng thêm 1,77 tỷ quyền chọn cổ phiếu dành cho nhân viên (giá thực hiện bình quân 2,91 USD), 1,07 tỷ cổ phiếu thưởng hạn chế chưa được trao quyền sở hữu (RSU) và 2,05 tỷ cổ phiếu dự trữ chưa phân bổ, định giá theo phương pháp pha loãng hoàn toàn sẽ đạt khoảng 1.500 tỷ USD.

Nhà đầu tư đăng ký mua gấp 7 lần lượng cổ phiếu chào bán

Theo Bloomberg, lượng đăng ký mua cổ phiếu Anthropic có thời điểm lên tới gần 7 lần số lượng được chào bán. Các tổ chức đầu tư từ Phố Wall, London và Tokyo đua nhau đăng ký mua.

Các ngân hàng bảo lãnh phát hành thông báo với nhà đầu tư tiềm năng rằng cổ đông hiện hữu sẽ được ưu tiên phân bổ cổ phiếu. Vì vậy, một số nhà đầu tư có thể nhận được lượng cổ phiếu thấp hơn mong đợi.

Trước nhu cầu quá lớn, Anthropic quyết định nâng lượng cổ phiếu phát hành từ 825 triệu lên 980 triệu đơn vị, tăng khoảng 19%.

Với giá 83 USD/ cổ phiếu, Anthropic huy động được 107.3 tỷ USD, nhiều hơn SpaceX 43%, trở thành vụ IPO lớn nhất lịch sử. Ảnh: Sohu.

Trong tổng số này, Anthropic trực tiếp bán khoảng 956,4 triệu cổ phiếu, trong khi 7 nhà đồng sáng lập bán tổng cộng khoảng 23,65 triệu cổ phiếu, mỗi người bán khoảng 3,38 triệu cổ phiếu.

Với giá 83 USD/cổ phiếu, mỗi nhà đồng sáng lập thu về khoảng 280 triệu USD, tương đương tổng cộng gần 2 tỷ USD cho cả 7 người.

Các ngân hàng bảo lãnh phát hành được quyền mua thêm tối đa 147 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Nếu thực hiện toàn bộ quyền greenshoe, tổng số vốn huy động có thể tăng lên khoảng 119,5 tỷ USD.

Goldman Sachs và Morgan Stanley là hai ngân hàng đồng chủ trì bảo lãnh phát hành chính, cùng với sự tham gia của 20 ngân hàng khác.

Định giá Anthropic: 1.100 tỷ hay 1.500 tỷ USD?

Hai con số định giá được nhắc đến trong thương vụ IPO của Anthropic có sự khác biệt đáng kể do phương pháp tính toán.

Nếu chỉ tính số cổ phiếu thực tế lưu hành sau phát hành, vốn hóa của công ty vào khoảng 1.100 tỷ USD.

Nhưng nếu tính cả các quyền chọn cổ phiếu dành cho nhân viên, cổ phiếu thưởng RSU chưa được trao quyền sở hữu và lượng cổ phiếu dự trữ chưa phân bổ, định giá theo phương pháp pha loãng hoàn toàn sẽ lên tới 1.500 tỷ USD.

Mức định giá này thấp hơn khoảng 25% so với con số 2.000 tỷ USD trở lên từng được thị trường đồn đoán hồi đầu tháng 10, nhưng cao hơn khoảng 55% so với mức định giá 965 tỷ USD trong vòng gọi vốn H hồi tháng 5.

Đây cũng gần với mục tiêu định giá 1.500 tỷ USD trở lên mà các ngân hàng đầu tư từng đề xuất, theo Financial Times.

Theo dữ liệu Bloomberg, nếu tính theo mức định giá pha loãng hoàn toàn 1.500 tỷ USD, Anthropic sẽ lọt vào nhóm 15 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất thế giới, ngang ngửa Tesla và vượt qua hãng dược phẩm Eli Lilly.

Bảy tập đoàn công nghệ rót 26 tỷ USD: Vòng tuần hoàn vốn đáng chú ý

Một điểm đặc biệt trong cấu trúc IPO lần này là khoản đầu tư riêng lẻ trị giá 26 tỷ USD đến từ 7 tập đoàn công nghệ.

Trong đó, Google và Nvidia mỗi bên đầu tư 10 tỷ USD. Năm doanh nghiệp còn lại gồm AMD, Broadcom, Micron, Microsoft và TSMC.

Điều đáng chú ý là cả 7 tập đoàn này đều đồng thời là nhà cung cấp chip hoặc dịch vụ điện toán đám mây cho Anthropic.

Điều đó đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự của dòng vốn đầu tư: một phần trong số 26 tỷ USD có thể quay trở lại chính các nhà đầu tư dưới hình thức thanh toán hóa đơn sử dụng chip và tài nguyên điện toán.

Do Google đã có những cam kết đầu tư từ trước, lượng vốn thực sự mới được bổ sung có thể chỉ vào khoảng 16 tỷ USD. Sau khi trừ đi các khoản thanh toán mua chip và dịch vụ điện toán, số vốn thực chất được giữ lại có thể gần bằng không.

Một yếu tố khác là gần một nửa doanh thu của Anthropic được tạo ra thông qua các kênh phân phối dịch vụ đám mây của những nhà cung cấp quy mô lớn nói trên. Những kênh này đồng thời cũng là nguồn phát sinh phần lớn các khoản phải thu của công ty.

Như vậy, nhà cung cấp, khách hàng và cổ đông của Anthropic có sự chồng lấn đáng kể. Đây là cấu trúc tài chính mang tính tuần hoàn, cần được giới đầu tư theo dõi kỹ.

Bức tranh tài chính: Lợi nhuận chỉ xuất hiện trong một quý, cam kết chi tiêu gần 1.000 tỷ USD

Đằng sau những con số huy động vốn kỷ lục, tình hình tài chính của Anthropic cũng bộc lộ một số dấu hiệu đáng lo ngại.

Theo bản cáo bạch sửa đổi, doanh thu quý III đạt 16,96 tỷ USD, tăng 47% so với quý trước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã giảm mạnh so với mức 144% của quý II.

Trong cùng kỳ, công ty ghi nhận khoản lỗ hoạt động 567 triệu USD, trái ngược với lợi nhuận hoạt động 974 triệu USD đạt được trong quý trước. Đây là lần đảo chiều đáng chú ý sau khi Anthropic lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận hoạt động trong lịch sử ở quý II.

Nguyên nhân chủ yếu là chi phí mua tài nguyên điện toán tăng đột biến, khiến chi phí phát sinh thêm khoảng 5 tỷ USD trong ngắn hạn. Ngoài ra, các chương trình giảm giá và ưu đãi cũng khiến doanh thu quý III giảm khoảng 600 triệu USD.

Hiệu quả hoạt động vốn được cải thiện trước đó đã đảo chiều chỉ trong một quý. Tổng chi phí hoạt động quay trở lại mức tương đương 103% doanh thu, trong khi tỷ trọng chi phí tính toán và hạ tầng tăng từ 48% lên 58% doanh thu.

Đáng chú ý, mỗi USD chi cho tài nguyên điện toán hiện chỉ tạo ra 1,72 USD doanh thu, giảm đáng kể so với mức 2,08 USD trong quý trước.

Áp lực lớn hơn đến từ các nghĩa vụ chi tiêu đã cam kết. Tổng hợp các nghĩa vụ hợp đồng, hợp đồng thuê mặt bằng đã ký nhưng chưa bắt đầu thực hiện và những cam kết ngắn hạn được nêu trong bản cáo bạch, tổng chi tiêu cam kết của Anthropic lên tới khoảng 895,4 tỷ USD.

Ngoài ra, công ty còn có khoảng 150-175 tỷ USD nghĩa vụ từ các thỏa thuận chưa xác định giá trị cố định. Tổng cộng, các khoản cam kết và nghĩa vụ chi tiêu có thể tiến sát mốc 1.000 tỷ USD.

Trong đó, khoảng 69 tỷ USD sẽ đến hạn thanh toán trong 12 tháng tới. Con số này lớn hơn doanh thu quy đổi theo năm của quý III và gấp khoảng 11 lần dòng tiền hoạt động mà công ty tạo ra trong 9 tháng đầu năm.

Đây là sức ép tài chính đáng kể đối với một doanh nghiệp AI đang phải liên tục mở rộng năng lực tính toán để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo Sohu