Trình duyệt Chrome của Google được hỏi mua với giá gần 35 tỷ USD

Perplexity AI, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo do Aravind Srinivas điều hành, vừa đưa ra đề nghị mua lại trình duyệt Google Chrome với giá 34,5 tỷ USD tiền mặt. Đây là một động thái gây sốc, đặc biệt khi giá trị của Perplexity hiện chỉ ở mức 14 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với số tiền họ đề nghị bỏ ra.

Theo Reuters, lời chào mua này hoàn toàn không được Alphabet (công ty mẹ của Google) yêu cầu, nhưng phản ánh tham vọng của Perplexity trong cuộc đua thống trị thị trường tìm kiếm trực tuyến bằng AI. Chrome hiện là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 tỷ người dùng, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ thị phần tìm kiếm của Google.

Perplexity không xa lạ với các thương vụ táo bạo. Tháng 1 năm nay, công ty từng đề nghị sáp nhập với TikTok Mỹ nhằm giải quyết những lo ngại của Washington về quyền sở hữu Trung Quốc. Giờ đây, mục tiêu của họ là Chrome — cổng truy cập dữ liệu người dùng khổng lồ, được xem là “trái tim” của hệ sinh thái tìm kiếm và quảng cáo của Google.

Ngoài Perplexity, một số “ông lớn” khác như OpenAI, Yahoo và Apollo Global Management cũng được cho là quan tâm đến Chrome. Áp lực pháp lý từ vụ kiện chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ đang đặt vị thế thống trị của Google vào thế bị đe dọa, khiến Chrome trở thành mục tiêu hấp dẫn.

Google chưa đưa ra bình luận chính thức và khẳng định chưa có ý định bán Chrome. Công ty đang kháng cáo phán quyết của tòa án Mỹ năm ngoái, kết luận rằng Google nắm giữ độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Bộ Tư pháp đã đề xuất biện pháp khắc phục bao gồm yêu cầu Google thoái vốn khỏi Chrome.

Các chuyên gia nhận định Google sẽ chiến đấu đến cùng để giữ lại Chrome, bởi đây là nền tảng quan trọng cho các dự án AI, bao gồm tính năng “Tổng quan” — công cụ tóm tắt tìm kiếm do AI tạo ra nhằm bảo vệ thị phần trước đối thủ.

Thẩm phán liên bang Amit Mehta dự kiến đưa ra phán quyết về biện pháp khắc phục trong tháng này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khả năng bán Chrome ngay là rất thấp. “Nhiều khả năng thẩm phán sẽ trì hoãn quyết định cho đến khi quá trình kháng cáo kết thúc, và điều đó có thể kéo dài nhiều năm”, giáo sư luật Herbert Hovenkamp (Đại học Pennsylvania) nhận định.

Perplexity hiện đã có trình duyệt AI riêng mang tên Comet, có thể thực hiện nhiều tác vụ thay cho người dùng. Việc sở hữu Chrome sẽ giúp họ tiếp cận hơn 3 tỷ người dùng toàn cầu, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI, vốn cũng đang phát triển trình duyệt AI.

Theo bản điều khoản mà Reuters tiếp cận, Perplexity cam kết sẽ giữ nguyên mã nguồn mở của Chromium, đầu tư 3 tỷ USD trong hai năm và không thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của Chrome. Công ty cho biết lời đề nghị này không bao gồm cổ phần vốn chủ sở hữu, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ quyền lựa chọn của người dùng và giảm lo ngại về cạnh tranh trong tương lai.

Tuy nhiên, Perplexity chưa công bố chi tiết kế hoạch huy động vốn cho thương vụ, chỉ cho biết đã nhận được đề nghị tài trợ từ nhiều quỹ, song không nêu tên cụ thể. Đến nay, công ty ba năm tuổi này đã huy động khoảng 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn như Nvidia và SoftBank.

Theo Gabriel Weinberg, CEO của công cụ tìm kiếm DuckDuckGo, Chrome có thể được định giá tối thiểu 50 tỷ USD nếu Google buộc phải bán. Như vậy, đề nghị 34,5 tỷ USD của Perplexity vẫn thấp hơn đáng kể so với mức mà một số chuyên gia ước tính.

Bất chấp điều đó, thông tin về lời chào mua đã khiến cổ phiếu Alphabet tăng 1,6% trong phiên giao dịch chiều ngày công bố. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng triển vọng thành công của thương vụ này là rất mong manh, khi Google gần như chắc chắn sẽ chống lại mọi nỗ lực buộc họ phải rời bỏ trình duyệt Chrome.

Theo Reuters