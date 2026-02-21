Chế tạo UAV chỉ trong 71 ngày: Mỹ tăng tốc chiến lược “thống trị drone” nhờ sản xuất kỹ thuật số

Nền tảng Venom cho thấy cách phát triển phần cứng quốc phòng tốc độ cao bằng sản xuất kỹ thuật số, hệ thống mô-đun mở và kỹ thuật điều khiển bằng phần mềm.

Các công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Divergent Technologies và Mach Industries đã công bố một nguyên mẫu máy bay tấn công tự hành mới tại Los Angeles hôm 17/2.

Chiếc máy bay mang tên Venom đã đi từ ý tưởng đến trạng thái sẵn sàng bay chỉ trong 71 ngày, tương đương khoảng 10 tuần. Hai công ty cho biết mốc thời gian này cho thấy sản xuất kỹ thuật số và kỹ thuật mô-đun có thể rút ngắn chu kỳ phát triển – vốn thường kéo dài nhiều năm – xuống còn vài tuần.

Nguyên mẫu được chế tạo như một nền tảng trình diễn bay. Mục tiêu là chứng minh phần cứng quốc phòng có thể chuyển từ thiết kế ban đầu sang nguyên mẫu vận hành nhanh hơn nhiều nhờ kỹ thuật điều khiển bằng phần mềm và các hệ thống sản xuất tiên tiến.

Sản xuất kỹ thuật số làm nền tảng

Venom được hiện thực hóa nhờ Hệ thống Sản xuất Thích ứng (Adaptive Production System – DAPS) của Divergent. Phương pháp này thay thế các cụm lắp ráp phức tạp gồm hàng trăm linh kiện riêng lẻ bằng các cấu trúc thống nhất được tạo ra thông qua sản xuất bồi đắp (in 3D kim loại).

Thay vì chế tạo cánh, thân, lớp vỏ và bề mặt điều khiển như các cụm đa thành phần tách rời, hệ thống này tạo ra các cấu trúc nguyên khối kích thước lớn. Cách làm đó giảm tổng số linh kiện và đơn giản hóa quy trình sản xuất. Ít chi tiết hơn đồng nghĩa với ít đinh tán, ít điểm có nguy cơ hỏng hóc và lắp ráp nhanh hơn.

Theo hai công ty, quy trình này nén đáng kể thời gian sản xuất trong khi vẫn bảo đảm độ bền kết cấu. Mục tiêu là tạo ra phần cứng đạt chuẩn hàng không vũ trụ với tốc độ tiệm cận chu kỳ phát triển phần mềm.

“Việc chuyển từ khởi nguồn ý tưởng đến bay chỉ trong 71 ngày là minh chứng rõ ràng cho những gì có thể đạt được khi Hệ thống Sản xuất Thích ứng của Divergent được áp dụng ngay từ ngày đầu tiên. Đó là sản xuất ở tốc độ phù hợp với thực tiễn”, ông Lukas Czinger, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Divergent, tuyên bố.

“Quan trọng hơn, Divergent sẽ thúc đẩy mở rộng quy mô nhanh chóng của hệ thống này, sản xuất hàng nghìn thân máy bay mỗi năm. Hợp tác với Mach là bước đi thắng lợi tức thì và phản ánh hai công ty sáng tạo, cùng định hướng sứ mệnh, đang triển khai với tốc độ tối đa”, ông nói thêm.

Hệ thống mô-đun và kỹ thuật song song

Mach Industries phụ trách kiến trúc hệ thống và tích hợp điện tử hàng không cho Venom. Máy bay được xây dựng trên kiến trúc hệ thống mở mô-đun, cho phép thay thế hoặc nâng cấp các thành phần mà không cần thiết kế lại toàn bộ nền tảng.

Mach sử dụng các bộ điện tử hàng không và công cụ mô phỏng dựa trên những nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng qua bay thử. Các kỹ sư tiến hành thử nghiệm lặp lại thông qua một khung mô phỏng và điều khiển chung, cho phép phát triển phần cứng và phần mềm đồng thời thay vì theo trình tự nối tiếp.

Mô hình kỹ thuật song song này rút ngắn chu kỳ kiểm chứng, giảm thời gian giữa thiết kế ban đầu, thử nghiệm, tinh chỉnh và chuyến bay đầu tiên. Theo các công ty, phương pháp này cho phép khắc phục sự cố nhanh hơn và tích hợp năng lực bay tự hành với tốc độ cao hơn.

“Trong 18 tháng qua, Mach đã đưa bốn sản phẩm từ ý tưởng đến bay thử thông qua quá trình lặp nhanh, và bộ công nghệ thích ứng của Divergent đóng vai trò then chốt trong việc tăng tốc chu trình đó”, ông Ethan Thornton, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Mach Industries, nhấn mạnh. “Việc Mach được lựa chọn cho hợp đồng sản xuất chỉ là khởi đầu trong chuỗi cơ hội chứng minh không chỉ tốc độ tạo nguyên mẫu mà còn là tốc độ mở rộng sản xuất quy mô lớn”.

Phục vụ tầm nhìn “Thống trị drone”

Các quan chức quốc phòng cũng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược rộng hơn của dự án. Máy bay này nhằm trình diễn các khái niệm mua sắm nhanh, thay vì báo hiệu triển khai tác chiến ngay lập tức.

“Quan hệ hợp tác giữa Mach Industries và Divergent thể hiện một năng lực then chốt đối với quốc gia. Bằng cách kết hợp hệ thống sáng tạo của Mach với nền tảng sản xuất kỹ thuật số mang tính cách mạng của Divergent, chúng ta đã đi từ ý tưởng đến nguyên mẫu sẵn sàng bay trong 71 ngày”, ông Alex Lovett, Phó Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách Năng lực Nhiệm vụ thuộc Văn phòng Thứ trưởng Chiến tranh về Nghiên cứu và Kỹ thuật, cho biết.

“Đây không chỉ là một con số ấn tượng — mà còn trực tiếp hỗ trợ chiến lược đạt được quy mô số lượng với chi phí phải chăng và ủng hộ tầm nhìn ‘thống trị drone’ của SECWAR. ODASW(P&E) cam kết bảo trợ các hợp tác như thế này nhằm tăng tốc mua sắm nhanh và cung cấp đạn dược khẩn cấp, chi phí thấp cho lực lượng tác chiến”.

Venom tích hợp khả năng bay tự hành với phương pháp sản xuất có thể mở rộng quy mô. Các công ty cho biết hệ thống này nhằm chứng minh cách thân máy bay có thể được sản xuất với số lượng lớn — tính bằng hàng nghìn chiếc mỗi năm — thay vì thông qua các chương trình hàng không vũ trụ truyền thống chậm chạp.

Nếu thành công, cách tiếp cận này có thể định hình lại cách các UAV tấn công và máy bay quân sự trong tương lai được thiết kế, chế tạo và đưa vào trang bị.

Theo IE