TP.HCM thúc đẩy tiến độ cầu Cần Giờ, hướng đến khởi công đầu năm 2026

Sở Xây dựng được yêu cầu hoàn tất 2 phương án đầu tư cầu Cần Giờ trước 12 giờ ngày 27/11 và chuẩn bị các bước khởi công vào tháng 1/2026.

Ngày 27/11/2025, UBND TP.HCM ban hành Thông báo 725/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường về tiến độ triển khai nhóm dự án hạ tầng trọng điểm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 26/11, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ 2 phương án đầu tư cầu Cần Giờ. Một phương án theo cơ chế đầu tư công. Phương án còn lại theo hình thức đối tác công – tư PPP, dựa trên đề xuất từ Tập đoàn Masterise. Hạn cuối để Sở Xây dựng gửi báo cáo cho Sở Tài chính là trước 12 giờ ngày 27/11/2025.

TP.HCM cũng đang xem xét lộ trình khởi công cầu Cần Giờ ngay đầu năm 2026 nếu hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý và phê duyệt cuối cùng của HĐND TP tại kỳ họp tháng 12.

Cầu Cần Giờ được xem là “nút mở” quan trọng nhất của không gian phát triển TP.HCM ra biển. Nhiều năm qua, toàn bộ giao thông giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ phụ thuộc vào phà Bình Khánh – vừa tốn thời gian, vừa hạn chế lưu lượng, khiến tiềm năng kinh tế – du lịch – đô thị của Cần Giờ chưa được khai phá hết.

Với chiều dài dự kiến gần 3 km, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 10.000 tỉ đồng, cây cầu sẽ thay thế hoàn toàn phà, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn hơn 20 phút. Đây cũng là tuyến giao thông duy nhất kết nối trực tiếp đại đô thị lấn biển Cần Giờ – dự án được kỳ vọng là “biểu tượng biển mới” của Việt Nam.

Thông báo của UBND TP xác định với phương án PPP, các cơ quan liên quan phải đảm bảo đủ điều kiện để khởi công từ ngày 15/1/2026. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc đưa Cần Giờ thoát khỏi tình trạng “ốc đảo”.

Song song với cầu Cần Giờ, một thông tin đang tạo chú ý mạnh trên thị trường bất động sản – hạ tầng là việc Vingroup đề xuất tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM – Nhà Bè – Cần Giờ.

Dù đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng theo các chuyên gia quy hoạch, đây là tuyến metro có tính chiến lược đặc biệt: Tạo trục kết nối xanh – sạch – nhanh ra biển khi Metro đi Cần Giờ giúp mở rộng không gian đô thị về phía Nam một cách bền vững.

Mặt khác, tuyến metro này cũng được chú ý khi gắn với đại dự án lấn biển 2.870 ha do Tập đoàn Vingroup đang triển khai tại Cần Giờ - đại đô thị lấn biển được định vị thành “thành phố biển kiểu mẫu” của Việt Nam.

Tuyến metro này cũng kỳ vọng trở thành “xương sống giao thông” dẫn dòng khách du lịch, cư dân, chuyên gia, nhà đầu tư đến khu đô thị này, nâng cao khả năng thu hút và tạo giá trị gia tăng.