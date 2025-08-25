Tổng bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, công nghệ, thu hút nguồn lực chất lượng cao

Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thu hút công nghệ lõi và nhân lực tinh hoa

Sáng 25/8, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nền ngoại giao Việt Nam dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, tự do đã mang trong mình sứ mệnh kép: Bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa giành được và mở cánh cửa quan hệ hợp tác với bạn bè khắp 5 châu.

Cùng với quốc phòng và an ninh, Đảng và Bác Hồ hết sức coi trọng vai trò trọng yếu của ngoại giao. Người khẳng định: "Sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vấn đề cần yếu cho một nước độc lập".

Tổng bí thư Tô Lâm và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: VGP.

Trải qua những biến động của thời cuộc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn mình, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hoà bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại.

"Hôm nay, khi đứng trong cộng đồng quốc tế với tư thế mới, chúng ta có quyền tự hào rằng ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm nêu rõ, ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, đó là phải giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các đột phá lớn của đất nước, đặc biệt là 2 mục tiêu 100 năm, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu cần tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP.

Ngoại giao cần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; chủ động thu hút nguồn lực chất lượng cao (vốn đầu tư chiến lược, công nghệ lõi, nhân lực tinh hoa); tiếp tục khai mở thị trường, nâng cấp - ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chất lượng cao; kết nối các sáng kiến hạ tầng - logistics - chuỗi cung ứng - tài chính xanh; nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ngoại giao phải là "tai mắt", là "thế chân kiềng" bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Ngoại giao cần chủ động, tích cực, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn đa phương có ý nghĩa chiến lược; vươn lên đảm nhiệm vai trò nòng cốt, dẫn dắt tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể.

Bên cạnh đó, ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong, sẵn sàng đi đầu trong những lĩnh vực ưu tiên, thuộc lợi ích thiết thực của đất nước, đặc biệt là ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, chuyển giao công nghệ.

Ngoại giao cũng cần tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực, thế giới; hài hoà giữa lợi ích quốc gia - dân tộc với nghĩa vụ quốc tế; tăng cường đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, cứu trợ nhân đạo…

Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao văn hoá, thông tin đối ngoại, góp phần nâng tầm, củng cố sức mạnh mềm của đất nước, quảng bá hình ảnh, bản sắc và giá trị Việt Nam, làm phong phú thêm cho nền văn minh nhân loại.

Tổng bí thư yêu cầu ngành ngoại giao phải thực sự là tai, mắt, là chỗ dựa tin cậy về tham mưu định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, không để Tổ quốc bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để làm được điều đó, Tổng bí thư cho rằng cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, đổi mới tư duy và cách tiếp cận về văn hoá tham mưu theo hướng thẳng thắn, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tổng bí thư cho rằng học tập suốt đời, không ngừng nghỉ là phương châm chỉ đạo trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của ngành ngoại giao; thu hút, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn mình qua việc khó, việc mới; dành đủ nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ ngoại giao yên tâm cống hiến.

Đồng thời, ngành ngoại giao cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãng phí; chú trọng xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn ngành.

Tổng bí thư đề nghị ngành ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là quốc phòng, an ninh, tạo "thế chân kiềng" vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.