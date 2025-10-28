Tốc độ mạng băng rộng cố định Việt Nam lập đỉnh tháng thứ 7 liên tiếp

Tháng 9/2025 là lần thứ 7 liên tiếp tốc độ mạng "lập đỉnh" khi tốc độ tải xuống trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 272,44 Mbps và tốc độ tải lên đạt 202,05 Mbps.

Số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho thấy trong tháng 9/2025, tốc độ tải lên trung bình của mạng băng rộng cố định trên cả nước đạt 202,05 Mbps và tốc độ tải lên đạt 272,44 Mbps.

Đây là tháng thứ 7 liên tiếp chất lượng mạng "lập đỉnh" kể từ nhịp tăng hồi tháng 3/2025.

Tốc độ tại các thành phố, đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ ổn định, chỉ dao động nhẹ. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về tốc độ mạng, với tốc độ tải xuống đạt mức 337,01 Mbps.

Tốc mạng băng rộng cố định tại Việt Nam tăng trưởng tháng thứ 7 liên tiếp.

Hai nhà mạng Viettel và VNPT liên tục lập kỷ lục về tốc độ Internet. Trong đó, tốc độ tải lên của Viettel trong tháng 9/2025 đạt tải lên 277,36 Mbps, tải xuống đạt 320,71 Mbps. VNPT cũng ghi nhận tốc độ tải lên 188,74 Mbps và tải xuống đạt 259,45 Mbps.

Các nhà mạng khác duy trì chất lượng ổn định như: FPT Telecom tốc độ tải lên, tải xuống lần lượt ở mức 124,37 Mbps và 101,04 Mbps; CMC Telecom đạt mức 270,93 Mbps và 153,75 Mbps; SCTV đạt mức 86,88 Mbps và 30,01 Mbps; NETNAM đạt mức 60,25Mbps và 62,22 Mbps.

Về tốc độ mạng 5G, trong tháng 9/2025, chất lượng mạng băng rộng di động 5G trên toàn quốc ghi nhận mức sụt giảm nhẹ so với tháng trước đó với tốc độ tải xuống đạt 361,62 Mbps và tốc độ tải lên trung bình đạt 90,45 Mbps.

Mặc dù tốc độ bị giảm so với tháng trước nhưng Viettel vẫn tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng 5G trong tháng qua, với tốc độ tải xuống là 373,18 Mbps và tốc độ tải lên là 98,6 Mbps.

MobiFone xếp thứ 2 về tốc độ mạng 5G khi ghi nhận tốc độ tải lên đạt 317,45 Mbps và tải xuống đạt 53,24 Mbps. Chất lượng mạng VNPT ghi nhận ổn định với tốc độ tải xuống đạt 305,05 Mbps và tải lên 51,54 Mbps.

Xét tốc độ mạng băng rộng di động tại các thành phố lớn, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu với tốc độ mạng trung bình ấn tượng đạt 529,06 Mbps. Xếp thứ hai là Hải Phòng có tốc độ mạng băng rộng di động 5G đạt 439,55 Mbps.

Các thành phố còn lại như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ duy trì chất lượng mạng 5G ổn định.