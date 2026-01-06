Tin nóng công nghệ 6/1: Ra mắt siêu chip Rubin AI, Trung Quốc trình làng đoàn xe tự hành 5–1

VietTimes – Nvidia ra mắt siêu chip Rubin AI nhằm củng cố ngôi vương; đoàn xe tải điện tự hành mới của Trung Quốc cho phép một tài xế điều khiển năm xe tải; … là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. NVIDIA bùng nổ tại CES 2026 với hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mở toàn diện

Mô hình Alpamayo của Nvidia. Ảnh: Interesting Engineering.

Tại triển lãm CES 2026, NVIDIA đã công bố bước mở rộng đột phá cho hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mở thông qua việc phát hành hàng loạt mô hình và dữ liệu mới. Tập đoàn này định hướng đưa công nghệ vượt khỏi các tác vụ số thuần túy để tiến vào thế giới thực với khả năng nhận thức và hành động phức tạp.

Điểm nhấn của đợt ra mắt bao gồm dòng mô hình Alpamayo hỗ trợ xe tự hành có khả năng suy luận cùng hệ khung mô phỏng AlpaSim mã nguồn mở. Bên cạnh đó NVIDIA còn cung cấp kho dữ liệu khổng lồ với 10 nghìn tỷ mã thông báo ngôn ngữ và hàng trăm nghìn quỹ đạo robot để thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Các giải pháp như Isaac GR00T cho robot nhân hình hay nền tảng Clara trong y sinh cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Những tài nguyên này hiện đã sẵn sàng trên các nền tảng phổ biến giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai ứng dụng vào đời sống.

2. Trung Quốc trình làng đoàn xe tự hành 5–1

SANY hợp tác với Pony.ai để hỗ trợ các hoạt động vận tải và bốc xếp hàng hóa thông minh. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn máy móc hạng nặng SANY vừa xác nhận sẵn sàng sản xuất hàng loạt mẫu xe tải tự hành thế hệ thứ tư với lô hàng đầu tiên dự kiến xuất xưởng ngay trong năm nay. Hợp tác cùng Pony.ai, hãng đã giới thiệu hệ thống lái xe tự động theo mô hình một người dẫn đầu phối hợp cùng bốn xe đi sau.

Giải pháp này không chỉ giúp vượt qua các rào cản pháp lý khắt khe mà còn tối ưu hóa lợi nhuận cho các đội xe vận tải. Xe được trang bị khối pin hoán đổi 400 kWh cùng hệ thống khung gầm điều khiển bằng điện tử tiên tiến giúp đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện vận hành. Theo kết quả thử nghiệm, mô hình này giúp giảm 29% chi phí vận chuyển trên mỗi km và tăng mạnh lợi nhuận hoạt động. Đây là bước tiến quan trọng của SANY trong chiến lược số hóa và giảm phát thải, hướng tới việc triển khai thương mại hóa không người lái trên quy mô lớn.

3. LG trình diễn robot quản gia thông minh tại triển lãm CES 2026

Robot quản gia thông minh của LG. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn LG vừa thông báo sẽ trình diễn trực tiếp robot quản gia LG CLOiD tại sự kiện CES 2026 vào đầu tháng một. Đây là bước đi cụ thể hóa tầm nhìn về một ngôi nhà không cần sức lao động của con người thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào thiết bị gia dụng. Robot này sở hữu thiết kế nhân hình với hai cánh tay linh hoạt có bảy bậc tự do và bàn tay năm ngón giúp thực hiện các thao tác tinh tế như lấy sữa hay gấp quần áo.

Nhờ mô hình ngôn ngữ thị giác tiên tiến, LG CLOiD có khả năng hiểu ý định của người dùng và điều khiển chính xác hệ sinh thái thông minh ThinQ. Hệ thống di chuyển bằng bánh xe tích hợp công nghệ tự lái giúp robot vận hành ổn định và an toàn ngay cả khi va chạm với trẻ nhỏ hoặc thú cưng. LG kỳ vọng sản phẩm sẽ trở thành người trợ lý đắc lực trong việc xử lý mọi công việc nội trợ hằng ngày.

4. Intel chính thức ra mắt chip Panther Lake nhằm khẳng định vị thế tại CES

Intel dự kiến trình làng dòng chip Panther Lake. Ảnh: Reuters.

Tại triển lãm CES diễn ra ở Las Vegas, Intel dự kiến trình làng dòng chip Panther Lake dành cho máy tính xách tay.

Đây là sản phẩm thương mại số lượng lớn đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 18A tiên tiến của hãng với thiết kế bóng bán dẫn hoàn toàn mới. Intel kỳ vọng Panther Lake sẽ giúp công ty giành lại thị phần từ tay đối thủ AMD nhờ hiệu suất xử lý đồ họa và trung tâm nhanh hơn 50% so với thế hệ trước.

Dù từng gặp khó khăn về tỷ lệ sản xuất thành công trên mỗi tấm silicon, các lãnh đạo Intel khẳng định năng suất đang cải thiện rõ rệt hằng tháng.

Trong khi đó AMD cũng không kém cạnh khi chuẩn bị công bố các dòng chip trí tuệ nhân tạo mới và thỏa thuận tỷ USD với OpenAI. Cuộc đua công nghệ tại CES năm nay hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn với sự tham gia của các ông lớn như NVIDIA nhằm tái định nghĩa tương lai ngành vi xử lý toàn cầu.

5. Nvidia ra mắt siêu chip Rubin AI nhằm củng cố ngôi vương

Jensen Huang, người sáng lập kiêm CEO của Nvidia, có bài phát biểu quan trọng tại triển lãm công nghệ CES. Ảnh: Nikkei Asia.

Tại triển lãm CES 2026, CEO Jensen Huang đã công bố thế hệ chip trí tuệ nhân tạo Rubin mới với hiệu năng vượt trội. Dòng chip này dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào nửa cuối năm nay nhằm thay thế kiến trúc Blackwell hiện tại. Theo công bố, chip Rubin mang lại khả năng tính toán suy luận gấp 5 lần và đào tạo gấp 3,5 lần so với thế hệ trước.

Đây cũng là bộ xử lý đồ họa đầu tiên tích hợp bộ nhớ HBM4 cho tốc độ truyền dữ liệu cực nhanh lên tới 22 terabyte mỗi giây. Mặc dù thị trường đang lo ngại về bong bóng công nghệ nhưng Nvidia vẫn tự tin đẩy nhanh tiến độ sản xuất để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ các đối tác lớn như Microsoft Azure. Ngoài ra Jensen Huang còn khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo sẽ nằm ở thế giới thực thông qua việc hợp tác với các hãng robot và ô tô như BYD hay LG Electronics.