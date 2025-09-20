Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ công chứng điện tử

Với 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm, nếu toàn bộ chuyển sang hình thức điện tử, xã hội có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ cắt giảm in ấn, lưu trữ, vận chuyển và thời gian xử lý, đồng thời giúp người dân bớt đi lại, công chứng viên giảm tải.

Thay đổi thói quen, mở đường cho dịch vụ số

Ngày 19/9, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vai trò của chữ ký số và dịch vụ tin cậy với công chứng điện tử”.

Phát biểu khai mạc, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC (Bộ Khoa học và Công nghệ), nói trong kỷ nguyên dữ liệu trở thành tài nguyên quý, chữ ký số và dịch vụ tin cậy không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà còn là nền tảng đảm bảo niềm tin cho các giao dịch số, định hình kinh tế số, chính phủ số và xã hội số.

Nếu như trước đây, công chứng gắn liền với việc người dân phải đến trực tiếp phòng công chứng, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cồng kềnh và mất nhiều thời gian chờ đợi, thì nay công chứng điện tử mở ra một cách làm hoàn toàn khác. Văn bản có thể được ký và chứng thực trực tuyến thông qua chữ ký số, kèm dấu thời gian xác thực, đảm bảo tính pháp lý tương đương công chứng giấy.

Sự thay đổi này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân mà còn khiến các giao dịch trở nên minh bạch, dễ dàng kiểm tra. Văn bản điện tử có thể sử dụng ngay trong nhiều thủ tục khác như đăng ký kinh doanh, giao dịch bất động sản hay ngân hàng mà không cần sao y, nộp lại bản giấy. Đây chính là bước tiến quan trọng để công chứng đi cùng nhịp chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện các doanh nghiệp chữ ký số công cộng chia sẻ về các giải pháp kỹ thuật trong triển khai dịch vụ chữ ký số... Ảnh: Thảo Anh

Hướng tới một xã hội tiết kiệm, minh bạch

Tại Hội thảo, một con số được nhắc tới nhiều lần chính là 8 triệu hồ sơ công chứng mỗi năm. Nếu tất cả được chuyển sang hình thức điện tử, xã hội có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Con số này đến từ việc giảm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển hồ sơ, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian xử lý. Người dân không còn phải đi lại nhiều lần, trong khi các tổ chức hành nghề công chứng cũng giảm gánh nặng vận hành.

Không dừng lại ở lợi ích kinh tế, công chứng điện tử còn gia tăng độ an toàn. Hồ sơ điện tử được lưu trữ tập trung, bảo mật nhiều lớp, hạn chế tối đa nguy cơ thất lạc hay giả mạo. Đây là điểm then chốt giúp người dân yên tâm hơn khi thực hiện giao dịch quan trọng trên môi trường số.

Là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia, NEAC khẳng định sẽ đồng hành cùng Bộ Tư pháp và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam trong việc phổ biến, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật để công chứng viên sớm làm chủ công nghệ mới. NEAC đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, một nửa người dân trưởng thành sẽ sở hữu chữ ký số, tạo nền tảng để công chứng điện tử trở thành dịch vụ quen thuộc trong đời sống.

Song song, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cũng đã giới thiệu giải pháp kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm triển khai tại hội thảo. Những bước đi này không chỉ giúp công chứng viên nhanh chóng làm quen với công nghệ, mà còn mang lại sự đồng thuận rộng rãi về việc sớm đưa công chứng điện tử vào thực tiễn.

Điểm đáng chú ý là các đại biểu thống nhất quan điểm: triển khai công chứng điện tử không nên chờ đợi đến khi mọi quy định được hoàn thiện tuyệt đối. Thay vào đó, cần triển khai từng bước, khung pháp lý đến đâu thì áp dụng đến đó, để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Công chứng điện tử, vì vậy, không chỉ là một dịch vụ công nghệ mới, mà còn là bước đi thiết thực trong tiến trình chuyển đổi số. Khi người dân tiết kiệm được thời gian, doanh nghiệp giảm chi phí, Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, lợi ích cộng hưởng sẽ mang lại giá trị lớn cho toàn xã hội. Và quan trọng hơn cả, đây là giải pháp có thể giúp Việt Nam tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, đồng thời củng cố niềm tin vào các giao dịch số trong tương lai.