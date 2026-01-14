Tiêm kích Su-35S lập kỷ lục không chiến, trở thành “xương sống” của Nga trên bầu trời Ukraine

Rostec cho biết Su-35S đã bắn hạ nhiều mục tiêu đối không hơn mọi tiêm kích Nga khác, buộc F-16 và Mirage 2000 của Ukraine phải bay thấp để tránh bị tấn công.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec cho biết, tiêm kích Su-35S đã tiêu diệt nhiều mục tiêu trong các trận không chiến đối không hơn bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào khác đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Trong một tuyên bố, cơ quan báo chí của Rostec nhấn mạnh Su-35 hiện vẫn là một trong những tiêm kích được sử dụng thường xuyên và tích cực nhất trong cuộc xung đột Nga–Ukraine, đồng thời cho rằng các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến của máy bay – đặc biệt là tổ hợp tác chiến điện tử và các hệ thống phòng vệ – là những yếu tố then chốt giúp Su-35 nhận được đánh giá rất cao từ các phi công trực tiếp vận hành.

Được phát triển như một biến thể nâng cấp sâu từ tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 thời Liên Xô, Su-35 đặc biệt chú trọng tới năng lực không chiến đối không tiên tiến. Cách tiếp cận này khác biệt rõ rệt so với Su-30SM2 – loại máy bay có chi phí thấp hơn đáng kể và khả năng tác chiến đa nhiệm cân bằng hơn – cũng như so với Su-34, mẫu tiêm kích–ném bom hạng nặng có tầm bay xa, được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Theo đó, Su-35 liên tục được giao thực hiện các nhiệm vụ không chiến đối không nhằm vào nhiều loại mục tiêu khác nhau trên chiến trường.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Dù sở hữu năng lực không chiến tiên tiến nhất trong số các tiêm kích Nga hiện còn đang được sản xuất, Su-35 vẫn bị đánh giá là kém hơn so với tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57, cũng như máy bay đánh chặn MiG-31 – loại đã ngừng sản xuất.

Cả Su-57 và MiG-31 đều được trang bị các tổ hợp cảm biến mạnh hơn đáng kể so với Su-35. Riêng MiG-31 còn có khả năng mang vũ khí lớn hơn nhiều và có thể phóng tên lửa tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa vượt trội, nhờ tốc độ và trần bay rất cao.

Tuy vậy, bất chấp những hạn chế tương đối về mặt năng lực so với hai dòng máy bay trên, Su-35 nhiều khả năng vẫn là loại tiêm kích chịu trách nhiệm cho số lượng chiến công không chiến lớn nhất, chủ yếu do được triển khai với số lượng áp đảo trên chiến trường. Trong khi đó, chương trình Su-57 liên tục bị trì hoãn, khiến đến nay chỉ khoảng một trung đoàn được cho là đã đi vào biên chế. Phi đội MiG-31 lại được ưu tiên cho nhiệm vụ phòng thủ khu vực Bắc Cực, đồng thời chỉ được triển khai với số lượng hạn chế do chi phí vận hành rất cao.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Phát biểu hồi đầu tháng 1, một phi công F-16 của Không quân Ukraine đã trực tiếp chỉ ra rằng hoạt động của các tiêm kích Su-35 là yếu tố chính khiến các đơn vị F-16 không thể tác chiến theo đúng học thuyết tiêu chuẩn của NATO.

Theo phi công này, các máy bay F-16 buộc phải áp dụng chiến thuật “bay thấp”, tận dụng địa hình và nhiễu nền từ mặt đất để che giấu, nhằm tránh bị các tiêm kích Nga tiên tiến hơn phát hiện và tấn công.

Trước đó, trong một báo cáo công bố vào tháng 11/2024, Tổng giám đốc Rostec Sergey Chemezov cũng cho biết các tiêm kích F-16 và Mirage 2000 do phương Tây mới chuyển giao cho Ukraine đã bị buộc phải hoạt động hoàn toàn ở độ cao thấp, trong không phận nằm sâu phía sau tuyến đầu, để tránh trở thành mục tiêu của Su-35

Các nguồn tin từ Không quân Ukraine nhiều lần cảnh báo rằng các tiêm kích F-16 và Mirage 2000 do phương Tây cung cấp hoàn toàn không đủ khả năng sánh ngang với Su-35 về mặt tác chiến trên không.

Sản xuất máy bay Su-35 tại Nhà máy Komsomolsk. Ảnh: MW.

Cuối tháng 7 năm ngoái, Su-35 được xác nhận đã tích hợp tên lửa không đối không R-77M – loại vũ khí vốn được phát triển cho Su-57. Việc này đã tạo ra bước nhảy vọt lớn trong năng lực tác chiến ngoài tầm nhìn của Su-35, vốn trước đây bị đánh giá là tụt hậu khá xa so với các tiêm kích hiện đại của Trung Quốc và Mỹ.

Hai tháng trước đó, vào tháng 5, Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha xác nhận công việc mở rộng sản xuất Su-35 đang được triển khai, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, đồng thời cho thấy sự bùng nổ đáng kể về nhu cầu xuất khẩu.

Việc gia tăng xuất khẩu Su-35 được xem là một trong những yếu tố then chốt giúp Nga đảo ngược xu hướng sụt giảm mạnh hàng năm của xuất khẩu quốc phòng, vốn bắt đầu từ năm 2022. Năm 2025 được coi là bước ngoặt lớn đối với chương trình Su-35, vốn trước đó có thành tích khá khiêm tốn trên thị trường quốc tế. Sau các đợt bàn giao cho Algeria từ đầu năm 2025, cả Iran và Ethiopia được dự đoán sẽ bắt đầu tiếp nhận các tiêm kích Su-35 vào năm 2026.

Theo MW