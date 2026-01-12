Chỉ huy Nga tuyên bố S-300 bắn hạ một tiêm kích F-16 của Ukraine

Một chỉ huy Nga khẳng định khẩu đội phòng không S-300 đã bắn rơi tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất của Ukraine, gọi đây là “mục tiêu thú vị nhất”.

Một chỉ huy Nga cho biết khẩu đội phòng không S-300 của ông đã bắn rơi một tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất, đang được Ukraine vận hành.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh Russia-1 hôm 11/1, vị chỉ huy, được xác định bằng mật danh Sever (Bắc), nói với nhà báo Vladimir Solovyov rằng chiếc máy bay do Mỹ cung cấp là “mục tiêu thú vị nhất” mà đơn vị của ông từng đối mặt.

Ông cho biết khẩu đội đã phóng 2 tên lửa vào chiếc F-16, trong đó quả đầu tiên “gây hư hại” cho máy bay và quả thứ hai “giáng đòn kết liễu”.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch này. Chúng tôi theo dõi và đón lõng nó. Phía đối phương từng khoe khoang rằng những chiếc máy bay này là không thể bị bắn hạ. Nhưng rốt cuộc, chúng cũng rơi khỏi bầu trời giống như mọi loại khác”, ông Sever nói. Ông không nêu rõ thời điểm vụ bắn hạ xảy ra.

Ukraine bắt đầu tiếp nhận các tiêm kích F-16 từ tháng 8/2024 và kể từ đó đã xác nhận mất 4 máy bay trong chiến đấu.

Theo Business Insider, Kiev hiện mới chính thức nhận được 44 trong tổng số 87 chiếc F-16 mà các nước châu Âu cam kết viện trợ.

Theo RT