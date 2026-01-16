Thường trực Ban Bí thư ấn định thời gian xử lý dứt điểm sai phạm về công tác cán bộ

Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu xử lý dứt điểm các sai phạm còn tồn đọng trong công tác cán bộ và tuyển dụng trước ngày 31/3 để đảm bảo minh bạch, trách nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 232 của Ban Bí thư về xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Ban Bí thư ghi nhận thời gian qua, việc rà soát, xử lý, khắc phục các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, có xem xét, cân nhắc đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm đúng quy trình.

Tuy nhiên, theo Ban Bí thư, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt, có biểu hiện né tránh, dẫn đến vẫn còn sai phạm tồn đọng, kéo dài chưa được xử lý, khắc phục dứt điểm, ảnh hưởng đến việc sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ.

Nguyên nhân chính là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Bí thư; một số nơi có biểu hiện tiêu cực, lạm quyền trong công tác cán bộ; năng lực của đội ngũ làm công tác tham mưu còn yếu; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chưa được quan tâm đúng mức; chưa xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sai phạm hoặc để sai phạm tồn đọng kéo dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Quỳnh An.

Để xử lý dứt điểm những sai phạm còn tồn tại, Ban Bí thư đồng ý cho tiếp tục hoàn thiện theo các kết luận của Ban Bí thư đối với các trường hợp: đã rà soát trước đây nhưng do lỗi của cơ quan, tổ chức không phát hiện ra (có 234 trường hợp); sai phạm xảy ra trước thời điểm ngày 28/12/2017, đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng chưa được xử lý, khắc phục (có 364 trường hợp); trường hợp đã được xử lý, khắc phục nhưng thời gian hoàn thành quy trình xử lý, khắc phục bị chậm (3 trường hợp).

Ban Bí thư lưu ý việc xử lý, khắc phục các tồn tại bảo đảm đúng chủ trương, hoàn thành trước ngày 31/3.

Với sai phạm trong công tác tuyển dụng xảy ra sau thời điểm ngày 24/3/2020 (57 trường hợp); trường hợp thuộc diện phải thi tuyển nhưng không thi tuyển theo quy định (166 trường hợp), Ban Bí thư yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định.

Với các trường hợp không có quyết định tuyển dụng hoặc hồ sơ tuyển dụng không đầy đủ (396 trường hợp), nếu xảy ra trước 28/12/2017, Ban Bí thư yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện.

Nếu xác định trường hợp đã được tuyển dụng theo quy định nhưng hồ sơ bị thất lạc do lỗi của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì xem xét không thu hồi các quyết định có liên quan. Còn nếu xác định chưa được tuyển dụng theo quy định, Ban Bí thư yêu cầu hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Hình thức hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan cũng được áp dụng với trường hợp xảy ra sau ngày 28/12/2017.

Ngoài ra, Ban Bí thư nêu rõ sẽ không thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan, cho nghỉ theo quy định với các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng đã có quyết định cho nghỉ trước tuổi của cơ quan có thẩm quyền (15 trường hợp).

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xử lý, khắc phục dứt điểm các sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ và công tác tuyển dụng tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trước ngày 31/3.

Sau thời hạn trên, Ban Bí thư nêu rõ sẽ không xem xét xử lý sai phạm tồn đọng; đồng thời chấm dứt trả lương đối với các trường hợp phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định có liên quan.

Cùng với đó, Ban Bí thư yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc chưa rà soát hoặc đã rà soát trước đây nhưng không phát hiện ra sai phạm (mới phát hiện sai phạm) hoặc để tồn tại những sai phạm chưa được xử lý, khắc phục.