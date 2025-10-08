Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng: VDA chung tay xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững

Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.

Chiều nay, 8/10, Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội.

Phát biểu tại Lễ trao giải, TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nêu bật rằng năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xác định là những động lực chiến lược thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tiếp tục đặt tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển toàn diện trên cả ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Điều này đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp cho đến từng cá nhân.

Trong tinh thần đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2025 được phát động từ tháng 4/2025, đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử từ khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc; và sau quá trình bình chọn công tâm, khách quan, Giải thưởng đã tôn vinh 51 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc.

Giải Chuyển đổi số Việt Nam 2025 vinh danh 49 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân

Qua 8 lần liên tiếp tổ chức kể từ năm 2018, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc; thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự; và đã vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu.

Đặc biệt, Giải thưởng năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều hồ sơ có chất lượng nổi bật, ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật, chuỗi khối, điện toán đám mây, cùng nhiều mô hình chuyển đổi số tiên tiến, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

"Giải thưởng càng có sức lan tỏa lớn, Hội Truyền thông số Việt Nam càng nhận thấy cần tiếp tục hoàn thiện cách thức tổ chức trong những năm tiếp theo, nhằm đồng hành cùng các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững", Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng nói.

Mỗi hồ sơ VDA là một "viên gạch" xây dựng Việt Nam thành quốc gia số



Để chuẩn bị cho mùa Giải thưởng thứ 9 - năm 2026, ông Nguyễn Minh Hồng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và từng cá nhân hãy tiếp tục gửi gắm trí tuệ, tâm huyết và sản phẩm sáng tạo của mình thông qua Giải thưởng. Mỗi hồ sơ, mỗi sáng kiến tham gia không chỉ góp phần khẳng định năng lực cạnh tranh của đơn vị, mà còn là đóng góp quý báu cho mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia số, vững mạnh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt Hội Truyền thông số Việt Nam và Ban Chỉ đạo tổ chức Giải thưởng, ông cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã bảo trợ Giải thưởng; cảm ơn các thành viên Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo là những chuyên gia uy tín, có kiến thức và kinh nghiệm quý báu, đã góp phần nâng cao uy tín, chất lượng của Giải thưởng.

Đồng thời, ông cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, tham gia trong suốt quá trình tổ chức, phối hợp và ủng hộ, góp phần làm nên thành công của Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2025.