Thủ tướng: Quân đội tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng, phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo

Chiều 2/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, quân đội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc.

Kịp thời điều động trên 50.800 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.100 lượt tàu thuyền, máy bay trực thăng, các loại phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn. Huy động lực lượng, phương tiện và hơn 75 tấn vật chất giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn quốc tế.

Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương, công tác huấn luyện, đào tạo được chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều tiến bộ mới, huấn luyện và tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngoài ra, quân đội cũng triển khai chặt chẽ huấn luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô lớn.

Công tác dân vận, chính sách có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả, toàn quân huy động hơn 2.540 tỷ đồng tiến hành công tác chính sách, phụng dưỡng 595 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng gần 17.700 nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tìm kiếm, quy tập gần 500 hài cốt liệt sĩ chu đáo.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương, góp phần củng cố niềm tin, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, quân đội, bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa".

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, một số nội dung có bước phát triển mới; đẩy mạnh đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 12 công trình khoa học, sản phẩm quốc phòng được tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định toàn quân chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác, quán triệt, thực hiện nghiêm túc “3 trọng tâm”, “3 quyết liệt” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư tại phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 14.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, vượt mọi khó khăn.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 sắp tới, Thủ tướng bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang; các đồng chí thương binh, bệnh binh; thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả nổi bật của toàn quân: thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò đội quân công tác, lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh.

Quân đội đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao năng lực tự lực, tự cường. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào thành công chung của hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả đạt được của toàn quân thời gian qua là nhờ bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng bí thư – Bí thư Quân ủy Trung ương; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn quân và phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng lưu ý, 6 tháng cuối năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều biến động, đòi hỏi toàn quân tiếp tục nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ.

Lãnh đạo Chính phủ cho hay việc cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 14, đặc biệt là phương hướng “3 trọng tâm, 3 quyết liệt”.

Thủ tướng đề nghị toàn quân chủ động rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất, đóng góp vào kết quả chung của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; chủ động dự báo, xử lý linh hoạt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, nghệ thuật quân sự, triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, pháp luật về quốc phòng.

Ông nhấn mạnh quán triệt quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, củng cố khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cơ sở.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường năng lực ứng phó với an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng trong phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

Về xây dựng lực lượng, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, không gian mạng.

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, triển khai hiệu quả đề án thu hút nhân tài, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phong trào Thi đua Quyết thắng; công tác dân vận, hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa"; chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.