Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam

Theo Cổng thông tin Chính phủ, sáng 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc hoạt động, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu phản hồi về các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp Anh, kết luận cuộc tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Anh và các doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự có mặt và những ý kiến phát biểu tham luận sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng tích cực, thể hiện sự tâm huyết và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp Anh tại cuộc tọa đàm.

Thủ tướng dành thời gian chia sẻ với các đại biểu về những mục tiêu, định hướng, tầm nhìn, chiến lược, các thành tựu quan trọng, toàn diện đã đạt được, các hành động, nhiệm vụ, giải pháp lớn, trọng tâm mà Việt Nam đang tiếp tục triển khai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ, hợp tác của phía Anh Quốc với Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là hỗ trợ về vaccine trong đại dịch COVID-19, cụ thể là vaccine của hãng AstraZeneca, Thủ tướng đánh giá quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược ngày càng tốt đẹp, sâu sắc hơn và hướng đến nâng lên tầm cao mới, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ kinh tế hai nước và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Thủ tướng chia sẻ, giữa hai nước Việt Nam và Anh có mối liên hệ trên nhiều kênh, nhiều lĩnh vực khác nhau, đơn cử như lĩnh vực thể thao khi nhiều người dân Việt Nam rất hâm mộ các đội tuyển bóng đá nổi tiếng của Anh.

Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có 2 mục tiêu 100 năm; đặc biệt là khai thác tối đa hiệu quả Hiệp định UKVFTA và Hiệp định CPTPP, đưa kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của Anh tại Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới, nhất là những lĩnh vực phía Anh có thế mạnh như công nghệ, dịch vụ, tài chính…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, vai trò của mỗi nước trên trường quốc tế, thúc đẩy đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cùng các đối tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ để tạo thuận lợi nhất cho giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công nhận lẫn nhau. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng kêu gọi Vương quốc Anh, doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam:

Thứ nhất, kết nối hai nền kinh tế chặt chẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên nguyên tắc thị trường, cùng nhau hợp tác phát triển, đôi bên cùng có lợi.

Thứ hai, thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain…

Thứ ba, tập trung chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Thứ tư, hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, đặc biệt là phổ cập tiếng Anh, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.

Thứ năm, hợp tác về tài chính, ngân hàng, đặc biệt là trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, các trung tâm thương mại tự do của Việt Nam.

Thứ sáu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển các doanh nghiệp kỳ lân của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện 6 đột phá này sẽ tạo động lực mới, xung lực mới, cảm hứng mới cho hai bên. Việt Nam cam kết tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp kinh tế thị trường, luật pháp 2 nước, luật pháp và thông lệ quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh tại Việt Nam; xây dựng chính sách ổn định lâu dài, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, cạnh tranh lành mạnh, để các nhà đầu tư hoạt động ổn định, phát triển và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, phía Việt Nam luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và cùng các đối tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đặc biệt là hài hòa hóa thể chế, thủ tục giữa Việt Nam với thông lệ quốc tế và giữa Việt Nam và Anh để tạo thuận lợi nhất cho giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công nhận lẫn nhau…

"Với tinh thần phát huy trí tuệ, coi trọng thời gian và sự quyết đoán đúng lúc, với tinh thần không có gì là không thể, những gì tốt đẹp thì phải phát huy nhanh hơn, hiệu quả hơn, những gì bất cập thì phải tháo gỡ, loại bỏ... chúng ta cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và phối hợp hành động để ra kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc từ những thành quả, giá trị mà hai bên cùng đạt được", Thủ tướng nhấn mạnh.