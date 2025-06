Thủ tướng: Phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, thành viên Hội đồng.

Phiên họp tập trung đánh giá công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2025 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

Các phong trào đi vào thực tiễn, đạt kết quả rõ nét

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát huy vai trò, tích cực triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội đồng, Thường trực Hội đồng đã đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm.

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, ban hành Quy định kiện toàn thành viên của Hội đồng, ban hành Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn, thuận lợi hơn cho công tác thi đua, khen thưởng;

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, các ngành, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" với mục tiêu giúp người dân, đặc biệt là những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, có thể nắm bắt và làm chủ công nghệ số; phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" kịp thời thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025,"Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" đi vào thực tiễn, đạt nhiều kết quả quan trọng, rõ nét.

Đến nay, với tinh thần "một mái ấm xây nên, nhiều tình thương để lại", cả nước đã hỗ trợ được gần 263.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 94,7%; có 19 dự án/dự án thành phần các công trình, dự án quan trọng quốc gia ngành GTVT đã được đưa vào khai thác, trong đó hoàn thành đưa vào khai thác nâng tổng số đường bộ cao tốc của cả nước từ 1.327 km lên 2.268 km, nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đang triển khai thi công 52 dự án/dự án thành phần cơ bản bám sát tiến độ đề ra…

Tổ chức tổng kết phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn quốc. Việt Nam trở thành hình mẫu thế giới về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua một cách phong phú, sôi nổi, thiết thực, rộng khắp hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ khó, trọng tâm, cấp bách, đột phá (điển hình như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau","Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030"...).

Nhiều phong trào thi đua của các ngành, địa phương, cơ quan được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao, gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, như: phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phong trào "Thi đua quyết thắng" của Bộ Quốc phòng; phong trào "Vì An ninh Tổ quốc" trọng tâm hướng về cơ sở với khẩu hiệu "Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an" của Bộ Công an; phong trào "Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, đổi mới, vượt khó, hiệu quả" của ngành Tòa án nhân dân; phong trào "Chuyên nghiệp, hiệu năng, hiệu quả trong tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội" của Văn phòng Quốc hội; phong trào "Thống nhất, quyết tâm; chủ động, kịp thời; bứt phá, hiệu quả" của Văn phòng Chính phủ; phong trào "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hiệu năng, hiệu quả" của Bộ Nội vụ; phong trào của Công đoàn...

Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã có trên 960 quyết định khen thưởng cho trên 38.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...).

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, tổ chức phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các phong trào thi đua là nguồn lực tinh thần to lớn

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và thay mặt Hội đồng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng; ghi nhận, biểu dương các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể đã hưởng ứng, phát động, triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua.

Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là, Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước đã triển khai, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn liên quan cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên; triển khai "bộ tứ chính sách trụ cột" và chuẩn bị xây dựng, triển khai 2 nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV với số lượng luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay; chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tổ chức chuỗi các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như 95 năm thành lập Đảng, 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Trong bối cảnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; là nguồn lực tinh thần to lớn thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng chỉ rõ, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Phong trào thi đua của một số bộ, ban, ngành, địa phương chưa mang lại hiệu quả thiết thực, chưa trở thành động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và các chương trình trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chậm, hiệu quả chưa cao, nhất là việc tổ chức thi đua cùng điển hình tiên tiến.

Khen thưởng theo thẩm quyền còn hạn chế, chưa kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua; kết quả thực hiện xét, đề nghị tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu là do chủ quan, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở bộ, ngành, địa phương có sự biến động.

Thủ tướng nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm quan trọng.

Một là, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất" để huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Hai là, luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức các phong trào thi đua khen thưởng sát với thực tiễn, gắn với việc giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Ba là, công tác triển khai phong trào thi đua phải sống động, thực chất, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải mang lại kết quả cụ thể, có thể cân đo, đong đếm được; các chỉ tiêu, mục tiêu của phong trào luôn gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân với tinh thần "đã nỗ lực thực hiện rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, đã quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn nữa, đã có kết quả rồi thì phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa".

Bốn là, thường xuyên nắm sát tình hình, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao tính linh hoạt, chủ động và gắn chỉ đạo với kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng; tôn trọng thực tiễn, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Năm là, giao nhiệm vụ theo tinh thần phải 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả" để khi đánh giá, khen thưởng dễ dàng, chính xác, khách quan, đúng, trúng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Sáu là, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải hiệp đồng chặt chẽ, tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, hiệu quả; quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, cùng ra sức thi đua

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, của đất nước, của dân tộc.

Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kịp thời, công khai, minh bạch, phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của các bộ, ban, ngành địa phương trong năm 2025. Chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7).

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm thực chất hiệu quả, gắn chặt với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với trách nhiệm cao nhất, quyết tâm, nỗ lực lớn nhất, tinh thần là vì nhân dân phục vụ để tạo khí thế, động lực mới, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc.

Các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức Đại hội thi đua các cấp, các ngành bảo đảm đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổ chức phát động phong trào về toàn dân thi đua làm giàu và đóng góp xây dựng đất nước với tinh thần kế thừa và phát huy các phong trào thi đua đã được triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, hoàn thành trước 31/8/2025.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết thực hiện Đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", hoàn thành trước 19/12/2025.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát động, triển khai tích cực các phong trào thi đua; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; kết quả phát triển KTXH của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng luôn gắn bó mật thiết, tác động qua lại với nhau, là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo, có phong trào thi đua khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học-nghệ thuật có giá trị cao về những điển hình tiên tiến, những "nhân chứng" của lịch sử cách mạng... góp phần triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí… nhằm thúc đẩy khí thế thi đua sôi nổi và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng luôn gắn bó mật thiết, tác động qua lại với nhau, là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp, các ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo, đổi mới cách làm, cách thực hiện và các phong trào, đặc biệt là tôn vinh các điển hình tiên tiến, lựa chọn đúng người, đúng việc, khen đúng lúc, đúng nơi, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, cùng ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025, tạo động lực, nguồn lực mới, truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển đất nước, sẵn sàng bước kỷ nguyên mới của dân tộc.