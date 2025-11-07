Phó Thủ tướng nêu nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam đang tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn tới.

Ngày 7/11, Triển lãm và diễn đàn quốc tế lĩnh vực bán dẫn và điện tử - SEMIEXPO Vietnam 2025 khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu (SEMI) tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ đang phát triển đồng bộ các trung tâm thiết kế vi mạch, các trung tâm R&D, các trung tâm thử nghiệm công nghệ bán dẫn đạt chuẩn quốc tế và các phòng lab dùng chung tại các địa phương có tiềm năng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định, môi trường kinh tế vĩ mô vững chắc, vị trí địa chính trị thuận lợi. Hơn nữa, Việt Nam còn sở hữu lực lượng lao động dồi dào với chi phí cạnh tranh, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Vì thế, Việt Nam đang có sức hút ngày càng lớn đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Samsung, NVIDIA, Foxconn...

“Tư duy phát triển là dù đi sau nhưng nỗ lực để “đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên” trong những lĩnh vực có lợi thế, bằng trí tuệ và đổi mới sáng tạo của chính người Việt Nam. Trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam, khát vọng Việt Nam sẽ là chìa khóa để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên công nghệ bán dẫn", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Theo định hướng của Chính phủ, Việt Nam đang tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn tới:

Thứ nhất, về thể chế và chính sách đầu tư: Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao. Các chính sách ưu đãi về năng lượng, thuế, đất đai, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và cơ chế sandbox được thiết kế ngày càng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của các tập đoàn lớn.

Thứ hai, về nguồn nhân lực chất lượng cao: Chính phủ xác định đây là “then chốt của then chốt”. Việt Nam đang triển khai Chương trình đào tạo nhân lực bán dẫn quốc gia theo mô hình gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp. Đồng thời mở rộng giáo dục STEM từ sớm; áp dụng ưu đãi cao nhất cho người học lĩnh vực công nghệ số; đồng thời đưa ra chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho chuyên gia, nhà khoa học và tổng công trình sư.

Phó Thủ tướng và các đại biểu tham quan các gian hàng, trưng bày tại SEMIExpo Việt Nam 2025. Ảnh: VGP.

Thứ ba, về thu hút đầu tư chiến lược: Việt Nam dành các ưu đãi vượt trội cho toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn – từ R&D, thiết kế, sản xuất đến đóng gói và kiểm thử. Các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, cam kết chuyển giao công nghệ và tạo giá trị gia tăng cao được ưu tiên hàng đầu.

Thứ tư, về phát triển hạ tầng: Việt Nam đang xây dựng hệ thống trung tâm thiết kế vi mạch, trung tâm R&D và thử nghiệm bán dẫn đạt chuẩn quốc tế, cùng các phòng Lab dùng chung tại những địa phương có tiềm năng. Song song, Chính phủ quy hoạch mạng lưới Khu công nghệ số tập trung, trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện - nước - logistics - năng lượng sạch, trong đó có chính sách giá điện ưu đãi cho nhà máy chip và thiết bị điện tử.

Thứ năm, về hợp tác quốc tế: Việt Nam đẩy mạnh hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, thúc đẩy hợp tác với các đối tác chiến lược và khuyến khích mô hình liên doanh giữa doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Hướng tới xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị SEMI và các doanh nghiệp thành viên xem xét đặt cơ sở sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ kỹ thuật tại Việt Nam để cùng xây dựng hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, đồng hành cùng các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính sách ưu đãi theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế, đảm bảo khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Các khâu trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn (gồm nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử) đều là ngành, nghề đặc biệt được hưởng ưu đãi cao nhất về đầu tư, thuế, đất đai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn không phải là cuộc đua ngắn hạn, mà là hành trình dài hơi của tầm nhìn, bản lĩnh và khát vọng”.