Thứ trưởng Bộ Công an: Tội phạm trên không gian mạng có xu hướng gia tăng

Ngày 7/2, báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân quan tâm nhiều nội dung Hội nghị Trung ương vừa thảo luận, trong đó có việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Cử tri đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã làm xuyên tết, xuyên đêm, nhờ vậy tỷ lệ tai nạn giao thông và số trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần được các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Một số đại biểu đánh giá cao Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo qua mạng ở nhiều địa phương trong cả nước; đồng thời, đề nghị công khai các thủ đoạn lừa đảo để người dân cảnh giác, chủ động phòng tránh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc hội.

"Tội phạm trên không gian mạng sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng, có sự cấu kết cả trong nước và các nước trên thế giới", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nói và cho biết Bộ Công an đã triển khai phòng ngừa bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhưng cũng cần có biện pháp phòng ngừa của cả xã hội, hệ thống chính trị vào cuộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương. Ảnh: Quốc hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao việc tổ chức đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Theo ông Phương, Bộ Công an cần nghiên cứu công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, tuyên truyền rộng rãi cho người dân về tác hại để người dân chủ động phòng tránh.

Các cơ quan trung ương, địa phương tăng cường tuyên truyền để thấy rõ tính chất của tội phạm an ninh mạng, bởi đây là loại tội phạm công nghệ cao, thủ đoạn phức tạp.