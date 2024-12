41 cơ quan, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an ninh mạng

Lần đầu tiên Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức diễn tập Ứng phó khắc phục sự cố tấn công APT vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 41 đơn vị thuộc cơ quan Nga hà nước, lực lượng công an, đơn vị chủ quản các hệ thống thông tin trọng yếu, các ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực an ninh mạng.

Những người tham dự được chia thành 10 đội thi. Mỗi đội được đảm bảo đầy đủ các thành phần của công tác ứng cứu sự cố như: đại diện cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; bộ phận chuyên trách bảo đảm an ninh mạng của đơn vị chủ quản hệ thống; và chuyên gia từ các doanh nghiệp trên lĩnh vực an ninh mạng trong nước.

Thời gian qua, tình hình tấn công mạng không ngừng gia tăng, phức tạp, khó lường và có xu hướng nhắm vào các hệ thống thông tin quan trọng của các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, ngân hàng, chứng khoán, viễn thông… Trong năm 2024, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã tiếp nhận, xử lý 74.000 cảnh báo tấn công mạng, 83 chiến dịch tấn công mạng có chủ đích (APT) tại Việt Nam, thu thập và phân tích 125 mẫu thuộc 64 dòng mã độc khác nhau của tin tặc.

Mục tiêu của các đội tham gia là phối hợp với các chuyên gia đến từ các tổ chức khác nhau trong xử lý sự cố an ninh mạng mô phỏng tại các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Thu thập, phân tích dữ liệu liên quan đến hành vi tấn công mạng để xác định nguyên nhân vụ việc và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra các hành vi tội phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các đội thi cũng tìm cách ngăn chặn các hành vi tấn công mạng đang xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, sau đó viết báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, phân tích, đưa ra các khuyến nghị cần thực hiện để đảm bảo an toàn cho hệ thống.

Tổng kết về buổi diễn tập an ninh mạng, thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết trong số 10 đội thi có 2 đội ngăn chặn được hành vi đánh cắp dữ liệu, 3 đội ngăn chặn được hành vi mã hóa dữ liệu, 4 đội không ngăn chặn được hành vi nào và đặc biệt có 1 đội ngăn chặn được cả 2 hành vi tấn công mạng.

Thượng tá Lê Xuân Thủy báo cáo tổng kết chương trình diễn tập ứng phó sự cố tấn công mạng

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 30 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải trị giá 20 triệu đồng cho các đội dự thi.

Các thành viên đội đạt giải nhất

Đội đạt giải nhì cuộc thi

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục A05, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đánh giá: “Diễn tập an ninh mạng lần này không chỉ giúp các đội trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng phát hiện, đối phó với các mối đe dọa mạng một cách hiệu quả, mà còn tăng cường nhận thức về các rủi ro bảo mật, tạo cơ hội để thử nghiệm các kịch bản phản ứng và khắc phục sự cố khác nhau, tạo ra cơ chế hiệp đồng chiến đấu, cùng nhau chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ”.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính phát biểu tại sự kiện