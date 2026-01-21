Máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại Washington sau sự cố kỹ thuật

Chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ đã phải quay trở lại Washington không lâu sau khi cất cánh, Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải quay về khu vực Washington, DC sau khi một sự cố kỹ thuật được phát hiện trên chiếc Không lực Một, chỉ ít phút sau khi máy bay khởi hành tới Davos, Thụy Sĩ, vào ngày thứ Ba.

“Sau khi cất cánh, tổ bay AF1 phát hiện một sự cố điện nhỏ. Vì lý do an toàn tối đa, AF1 đang quay trở lại Căn cứ Liên hợp Andrews. Tổng thống và đoàn tháp tùng sẽ lên một máy bay khác và tiếp tục hành trình tới Thụy Sĩ”, Nhà Trắng nêu trong một tuyên bố ngắn.

Hãng AP dẫn lời một phóng viên có mặt trên máy bay cho biết hệ thống đèn trong khoang báo chí đã bất ngờ tắt trong thời gian ngắn ngay sau khi máy bay cất cánh.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vào chiều thứ Tư. Tại đây, ông cũng được cho là sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu về kế hoạch của mình nhằm mua lại Greenland từ Đan Mạch – một ý tưởng đang vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia thành viên NATO.

Ông Trump đã đe dọa áp đặt các mức thuế quan mới đối với nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu từ tháng tới nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Theo các nguồn tin, giới chức Liên minh châu Âu đang thảo luận các biện pháp trả đũa có thể bao gồm việc kích hoạt trở lại những mức thuế từng bị đình chỉ đối với hàng hóa Mỹ, cũng như hạn chế khả năng tiếp cận thị trường EU của các doanh nghiệp Mỹ.

Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã lên án các lời đe dọa của ông Trump là “không thể chấp nhận được” trong bài phát biểu tại Davos hôm thứ Ba, khẳng định Liên minh châu Âu sẽ chống lại mọi nỗ lực nhằm “làm suy yếu và đặt châu Âu vào thế lệ thuộc”.

Theo RT