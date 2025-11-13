Thu hồi kem chống nắng Lyzeen giả, tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ công ty C&B

Mẫu kem chống nắng LYZEEN bị xác định là hàng giả khi chỉ số chống nắng thực tế thấp hơn 70% so với công bố. Công ty C&B bị đình chỉ lưu hành sản phẩm trên toàn quốc và tạm ngừng xem xét hồ sơ trong 6 tháng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ PA++++ do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B (Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thông tin từ Cục Quản lý Dược cho biết kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy mẫu kem chống nắng LYZEEN có chỉ số SPF thực tế thấp hơn 70% so với mức ghi trên nhãn, không đạt công bố và Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định đây là “hàng giả”, đồng thời đã lập hồ sơ xử phạt hành chính.

Sản phẩm do Công ty SINDO P&G Co., Ltd (Incheon, Hàn Quốc) sản xuất, được Công ty C&B (Phần Đường, thôn Đại Định, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Mẫu kem chống nắng LYZEEN bị xác định là hàng giả



Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi tới người dân, cơ sở kinh doanh không sử dụng hay buôn bán sản phẩm vi phạm; đồng thời tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các Trung tâm kiểm nghiệm địa phương được đề nghị tăng cường lấy mẫu, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc, nhằm phối hợp xác minh, xử lý kịp thời.

Công ty C&B phải thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và gửi báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/11/2025. Riêng Sở Y tế tỉnh Phú Thọ được giao phối hợp các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 15/12/2025.

Trao đổi với Viettimes, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết thêm: Song song với việc thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược cũng ra thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty C&B trong 6 tháng.

Các hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty này nộp trước thời điểm bị xử lý sẽ không còn giá trị. Sau thời gian tạm ngừng, nếu muốn tiếp tục kinh doanh mỹ phẩm, Công ty C&B phải nộp hồ sơ mới theo đúng quy định.

Động thái mạnh tay này của cơ quan quản lý nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và siết chặt thị trường mỹ phẩm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều sản phẩm giả mạo, sai công bố đang len lỏi vào các kênh bán hàng trực tuyến và cửa hàng nhỏ lẻ.