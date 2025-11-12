Gia đình GS Đào Văn Long tặng 10 hệ thống nội soi tiêu hóa cho 10 bệnh viện tuyến cơ sở

Gia đình GS Đào Văn Long đã trao tặng 10 hệ thống nội soi tiêu hóa hiện đại cho 10 BV đa khoa trên cả nước, nhằm góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa tại tuyến cơ sở.

Chiều 12/11, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi lễ trao tặng 10 hệ thống máy nội soi tiêu hóa chất lượng cao của gia đình GS Đào Văn Long (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho 10 BV đa khoa thuộc 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Món quà này nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế còn hạn chế về trang thiết bị, qua đó giúp phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các bệnh lý tiêu hóa trong cộng đồng.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương ghi nhận tấm lòng của gia đình GS Long với ngành y tế

Phát biểu tại buổi trao tặng, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội, cảm ơn giáo sư và gia đình đã luôn dành tâm huyết, sự quan tâm đối với hệ thống y tế từ tuyến trung ương đến địa phương, đặc biệt là các tuyến huyện còn nhiều khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

“Tấm lòng của thầy và gia đình không chỉ lan tỏa tri thức, mà còn là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục phấn đấu phục vụ nhân dân tốt hơn”, PGS.TS Phan Thị Thu Hương xúc động chia sẻ.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, cũng đánh giá cao nghĩa cử của gia đình GS Đào Văn Long trong việc góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở các địa phương.

GS Đào Văn Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ mong muốn

GS Đào Văn Long bày tỏ gia đình ông mong muốn được tri ân đồng nghiệp và bà con nhân dân ở những địa phương còn khó khăn trong chăm sóc y tế bằng một món quà thiết thực – hệ thống máy nội soi tiêu hóa hiện đại, có thể góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, can thiệp và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa, từ đó mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

Mỗi hệ thống được trao tặng bao gồm đầy đủ bộ xử lý hình ảnh nội soi, ống nội soi dạ dày, ống nội soi đại tràng, máy hút dịch, màn hình hiển thị và thiết bị phụ trợ. Tất cả đều là sản phẩm của hãng Fujifilm (Nhật Bản), được trang bị công nghệ quang học tiên tiến LCI và BLI, cho hình ảnh có độ phân giải cao, giúp hiển thị rõ nét cấu trúc bề mặt niêm mạc và mạch máu. Công nghệ này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện tổn thương, phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa – lĩnh vực mà nhiều cơ sở y tế tuyến dưới vẫn còn gặp hạn chế do thiếu thiết bị hiện đại.

Gia đình GS Đào Văn Long trao tặng máy cho các BV



Gần 50 bác sĩ và kỹ thuật viên từ các BV được nhận thiết bị đã tham gia các khóa huấn luyện đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về nội soi chẩn đoán, nội soi can thiệp, gây mê, khử khuẩn và đánh giá tổn thương. Các khóa học do BV Đại học Y Hà Nội và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật trực tiếp hướng dẫn, nhằm giúp các đơn vị sớm làm chủ công nghệ, thống nhất quy trình vận hành và đảm bảo an toàn người bệnh.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội chúc mừng GS Đào Văn Long nhân dịp 20/11

Bên cạnh đó, đơn vị đối tác của GS Long còn thiết lập mạng lưới hợp tác chuyên môn giữa các BV thông qua hệ thống hội chẩn và đào tạo từ xa trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa. Việc kết nối này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để các bác sĩ tuyến cơ sở thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực và hình thành mạng lưới nghiên cứu chuyên sâu bền vững.

Tiêu chí lựa chọn các đơn vị nhận máy là BV đa khoa công lập, có khoa nội soi hoặc thăm dò chức năng riêng, đã triển khai kỹ thuật nội soi dạ dày – đại tràng nhưng hiện còn gặp khó khăn về thiết bị. Đồng thời, các BV phải có nhu cầu khám, chữa bệnh tiêu hóa cao, trung bình tối thiểu 40 ca nội soi mỗi ngày, và có đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, có chứng chỉ chuyên môn về nội soi tiêu hóa.

10 BV được tặng gồm: BV Đa khoa Ba Vì (Hà Nội), BV Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), BV Đa khoa Hoằng Hóa (Thanh Hóa), BV khu vực Bắc Quảng Trị (Quảng Trị), BV khu vực Ngã Bảy (Cần Thơ), BV Lâm Đồng (Lâm Đồng), BV Cao Bằng (Cao Bằng), BV Quảng Ngãi 2 (Quảng Ngãi), BV Vĩnh Long (Vĩnh Long) và BV Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).