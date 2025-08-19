Sáng 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Đà Nẵng thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đoạn qua Đà Nẵng, sự kiện chào mừng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đoạn qua thành phố Đà Nẵng là đoạn tuyến thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 11,5 km đi qua phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh, xã Bà Nà, Đà Nẵng.

Dự án có điểm đầu tại Km66+000, tiếp giáp nút giao Hòa Liên (trùng điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên), thuộc địa phận phường Liên Chiểu; điểm cuối tại Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thuộc địa phận xã Bà Nà.

Dự án có tổng đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách, triển khai từ 15/9/2023.

Cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan đoạn qua thành phố Đà Nẵng

Dự án được thiết kế và xây dựng với quy mô đường cao tốc, vận tốc 80 km/h, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng đường 22 m

Theo Bộ Xây dựng, khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, dự án là mắt xích kết nối tuyến đường cao tốc La Sơn - Hoà Liên và hầm Hải Vân, Quốc lộ 1 với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B, đảm bảo giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao.

Dự án góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.