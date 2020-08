Tham vọng chuỗi sân bay của “đại gia” Tô Như Toàn VPI

CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (Mã CK: VPI) đã đề xuất nghiên cứu, đầu tư 3 dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, 3 dự án VPI đề xuất gồm: dự án Khu đô thị dịch vụ giải trí hồ Nam Phương 2 (quy mô diện tích 84 ha); nghiên cứu phát triển dự án Sân bay Lộc Phát; quy hoạch xây dựng Khu phố đi bộ Shop House, dịch vụ thương mại, chợ đêm tại khu chợ cũ Bảo Lộc.

Bên cạnh đó, công ty này còn đề xuất điều chỉnh quy hoạch, đưa Tổ hợp dịch vụ du lịch khách sạn 5 sao vào chung dự án Khu đô thị dịch vụ giải trí hồ Nam Phương 2.

Về dự án Sân bay Lộc Phát, năm 2019, VPI đã đề xuất lập kế hoạch hợp tác đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng tại Bảo Lộc, khôi phục dự án sân bay này với quy mô khoảng 100ha, hình thành sân bay cấp 3C, đường cất hạ cánh 1.820m x 30m.

Được biết, đây là sân bay hỗn hợp được nâng cấp từ sân bay quân sự cũ có diện tích khoảng 35 ha, vốn đã ngưng sử dụng từ sau năm 1975.

Ông Tô Như Toàn, Chủ tịch HĐQT VPI cho biết, những đề xuất đầu tư xây dựng tại thành phố Bảo Lộc mới chỉ là ý tưởng sơ khai, VPI sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến để có giải pháp và đạt kết quả tối ưu nhất.

Trước đó, như VietTimes từng đề cập, VPI hợp tác với CTCP Đầu tư VCI đề xuất nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư dự án Sân bay Gò Găng tại Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích xây dựng gần 250ha, tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Được biết, VPI là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, từng thực hiện đầu tư hàng loạt dự án theo hình thức đối tác công ty (PPP).

Sau thành công của Khu đô thị Văn Phú Hà Đông, VPI đã đầu tư nhiều dự án khác tại Hà Nội như Tòa nhà The Van Phu Victoria, Nhà phố thương mại The Victoria, dự án The Terra - An Hưng, The Terra – Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ, Grandeur Palace - Phạm Hùng, khách sạn Oakwood Residence Ha Noi.

Hiện nay, VPI đang chuẩn bị đầu tư dự án Grandeur Palace – Phạm Hùng tại Hà Nội với tổng diện tích 22.744 m2, tổng mức đầu tư 3.760 tỷ đồng. Dự án dự kiến được khởi công năm 2021 và hoàn thành vào năm 2023.