Đầu tư AI mang lại lợi ích như thế nào cho tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent?

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc – Tencent Holdings – vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 vượt xa kỳ vọng, nhờ vào đà tăng trưởng mạnh mẽ từ các khoản đầu tư chiến lược vào trí tuệ nhân tạo (AI) có trả phí. Tập đoàn này hiện là nhà điều hành trò chơi điện tử lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, đồng thời sở hữu siêu ứng dụng WeChat – nền tảng mạng xã hội và thanh toán phổ biến tại Trung Quốc.

Trong báo cáo tài chính công bố ngày 13/5, Tencent ghi nhận doanh thu tăng 13% và lợi nhuận ròng tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả quý tốt nhất của công ty kể từ khi niêm yết tại Hồng Kông vào năm 2004. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn hiện vào khoảng 600 tỷ USD, duy trì vị trí là doanh nghiệp công nghệ có giá trị lớn nhất Trung Quốc.

Phát biểu về kết quả này, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Mã Hóa Đằng (Pony Ma) nhấn mạnh vai trò then chốt của AI: “Các năng lực của trí tuệ nhân tạo đang mang lại tác động thực tế đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo và trò chơi. Chúng tôi tin rằng các khoản đầu tư AI chiến lược không chỉ mang lại giá trị cho người dùng và xã hội, mà còn hứa hẹn tạo ra nguồn lợi nhuận lớn cho Tencent về dài hạn”.

Tăng tốc đầu tư vào AI

Trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng nóng lên với sự cạnh tranh từ các “ông lớn” như Alibaba, Baidu, ByteDance hay các startup nổi bật như DeepSeek, Tencent đang tích cực tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực này.

Đơn vị điện toán đám mây Tencent Cloud gần đây cho biết đã sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) – công nghệ cốt lõi đứng sau các sản phẩm như ChatGPT – để phát triển nhân vật không người chơi (NPC) thông minh hơn trong trò chơi BUD. Đây là một nền tảng siêu vũ trụ tương tác 3D do người dùng tạo nội dung, do studio Point One tại Thâm Quyến phát triển.

Dựa trên mô hình AI Hunyuan của Tencent, các NPC trong BUD không còn hoạt động theo kịch bản cố định, mà có thể tranh luận, phản ứng linh hoạt với hành động của người chơi – tạo ra trải nghiệm tương tác sinh động hơn.

Một hợp tác tương tự được triển khai với Giant Network Group, nhà phát triển trò chơi Space Party. Nhờ công nghệ Hunyuan Turbo S, trò chơi hiện có khoảng 7 triệu nhân vật do AI tạo ra với chuỗi logic độc lập, nâng cao tính chiến thuật và hấp dẫn.

AI hiện diện trong game, quảng cáo và siêu ứng dụng WeChat

Tencent cũng đã tích hợp AI vào nhiều tựa game di động. Đáng chú ý, trong trò chơi sinh tồn “Peacekeeper Elite” – phiên bản Trung Quốc của PUBG Mobile – công ty đã áp dụng mô hình suy luận DeepSeekR1 cho nhân vật đại sứ kỹ thuật số Gilly, giúp trò chuyện với người chơi, giới thiệu cập nhật mới, đưa ra gợi ý chiến lược và đề xuất vũ khí phù hợp.

Trong lĩnh vực quảng cáo, AI đang chứng minh hiệu quả rõ rệt. Doanh thu từ dịch vụ marketing trong quý I tăng 20% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ nhu cầu mạnh từ các nhà quảng cáo đối với tài khoản video, chương trình nhỏ và kho tìm kiếm trên WeChat – nơi mức độ tương tác người dùng đang tăng lên rõ rệt.

Tencent cho biết đã triển khai trình tối ưu hóa quảng cáo AI, có khả năng thiết kế chiến dịch, theo dõi hiệu suất 24/7 và tự động điều chỉnh nội dung quảng cáo bằng hình ảnh sản phẩm có sẵn. Nền tảng quảng cáo cũng được tăng cường khả năng tạo hình ảnh, chỉnh sửa video, và sử dụng “nhân vật số” trong các chương trình livestream.

Nâng cấp trải nghiệm người dùng trên WeChat

Trong hệ sinh thái WeChat, AI đang từng bước nâng cấp trải nghiệm người dùng. Công ty đã bổ sung công cụ trò chuyện AI “RenYuan” như một liên hệ thông minh, hỗ trợ trả lời câu hỏi, gợi ý nội dung và tối ưu hiệu quả tìm kiếm.

Ngoài ra, Tencent cũng ứng dụng AI để hỗ trợ công cụ Weixin Search, cung cấp tính năng tạo hình ảnh từ mô tả văn bản cho mục Tài khoản chính thức, giúp nhà sáng tạo và nhà phát triển nội dung nâng cao năng suất đáng kể.

Mặc dù cổ phiếu Tencent niêm yết tại Hồng Kông giữ mức ổn định ở 520 HKD trong ngày 14/5, các chuyên gia phân tích của Jefferies – Thomas Chong và Zoey Zong – đánh giá: “Tốc độ tăng trưởng doanh thu chất lượng cao của Tencent rất đáng chú ý, nhờ vào khả năng tích hợp AI vào nhiều phân khúc khác nhau trong hệ sinh thái số”.

Một báo cáo từ Changjiang Securities cũng chỉ ra rằng, doanh thu từ AI của Tencent Cloud đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, bắt nguồn từ nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ mới từ khách hàng doanh nghiệp.

Trong khi đó, doanh thu từ mảng công nghệ tài chính và dịch vụ doanh nghiệp tăng 5% trong quý I, chủ yếu nhờ sự phục hồi của mảng điện toán đám mây.