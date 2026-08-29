Tên lửa Nga vượt hàng nghìn km trong vụ phóng thử từ Plesetsk tới Kamchatka

Nga thử thành công ICBM phóng từ bệ cơ động tại Plesetsk, bay theo quỹ đạo tới bãi thử Kura ở Kamchatka, Viễn Đông.

Quỹ đạo của tên lửa kéo dài từ tỉnh Arkhangelsk ở phía tây bắc Nga tới bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Quân đội Nga đã tiến hành một vụ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow cho biết.

Theo thông báo được cơ quan này công bố hôm thứ Sáu, đầu đạn thử nghiệm được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở tỉnh Arkhangelsk. Tên lửa sau đó bay qua lãnh thổ Nga theo quỹ đạo tới bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông.

“Tất cả nhiệm vụ được giao đều đã hoàn thành đầy đủ” trong cuộc thử nghiệm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời khẳng định vụ phóng đã xác nhận các đặc tính hoạt động và khả năng bay của tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố loại tên lửa được sử dụng, chỉ cho biết đây là một hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn phóng từ bệ cơ động.

Theo cơ quan này, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đang tiến hành một cuộc huấn luyện, trong đó một khẩu đội phóng ICBM cơ động được triển khai tới khu vực hẻo lánh, tiến hành chuẩn bị và thực hiện phóng tên lửa.

Nga tiếp tục thử nghiệm Sarmat

Hồi tháng 5, quân đội Nga cũng thử nghiệm thành công RS-28 Sarmat, một trong những ICBM hiện đại nhất của nước này. Sarmat được cho là có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạng nặng, với khả năng triển khai nhiều phương tiện tái nhập khí quyển.

Sarmat được cho là tương thích với phương tiện lướt siêu vượt âm được sử dụng trên một hệ thống tên lửa khác của Nga mang tên Avangard. Loại đầu đạn này có thể tiếp cận mục tiêu trong khí quyển ở tốc độ rất cao, đồng thời duy trì khả năng cơ động để né tránh các hệ thống phòng không.

Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, Đại tướng Sergey Karakaev, cho biết quân đội nước này dự kiến trang bị hệ thống vũ khí mới cho trung đoàn tên lửa đầu tiên vào cuối năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng mô tả Sarmat là “hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới”. Theo ông Putin, tên lửa này có khả năng mang tải trọng lớn gấp 4 lần bất kỳ tên lửa phương Tây nào, với tầm bắn hơn 35.000 km và độ chính xác cao.

Theo ông Putin, Moscow khởi động chương trình phát triển tên lửa tập trung vào khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) vào năm 2022.

“Chúng tôi buộc phải suy nghĩ về việc bảo đảm an ninh chiến lược trong một thực tế mới”, ông Putin nói. Moscow hành động nhằm “duy trì thế cân bằng chiến lược về sức mạnh”, ông cho biết.

Theo RT