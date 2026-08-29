Cậu bé 8 tuổi sống sót giữa dòng lũ Nepal nhờ trèo lên cây, đoàn tụ với mẹ sau những ngày tuyệt vọng

Cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale sống sót khi chạy vào rừng và trèo lên cây giữa dòng lũ Nepal. Sau nhiều ngày tuyệt vọng, mẹ cậu tìm thấy con nhờ một cuộc gọi.

Zoyal Ghale, cậu bé chạy vào rừng rồi trèo lên cây để thoát khỏi trận lũ kinh hoàng ở Nepal, đã được đoàn tụ với mẹ vào ngày 28/8, sau khi người mẹ từng tuyệt vọng nghĩ rằng cậu và em trai đã thiệt mạng trong ngôi trường bị lũ cuốn phá.

Một ngày trước đó, Ghale, 8 tuổi, được trực thăng đưa khỏi huyện Rasuwa ở miền Bắc Nepal trong tình trạng gãy chân và nhiều vết thương trên mặt. Trong khi đó, mẹ cậu, Matti Maya Tamang, 28 tuổi, liên tục di chuyển giữa các điểm trú ẩn và nơi tập trung người sơ tán để tìm hai người con mất tích.

“Đến địa điểm thứ tư, tên của các con tôi vẫn không có trong danh sách, và tôi cũng không tìm thấy chúng”, Tamang kể với Reuters. “Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng cả hai con đều không còn nữa. Tôi chỉ biết khóc. Tôi hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh.”

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), ít nhất 17.000 trẻ em tại các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading, phía bắc thủ đô Kathmandu, đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ. UNICEF cho biết đang phối hợp với chính phủ Nepal để xác định danh tính, đăng ký và đưa những trẻ em bị chia cắt khỏi gia đình trở về với người thân.

Cuộc gọi giúp người mẹ tìm thấy con trai

Gia đình Tamang có thể xem là một trong những trường hợp may mắn. Ít nhất 580 người đã được xác nhận thiệt mạng, trong khi khoảng 2.500 người vẫn mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.

Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, hôm 27/8, Tamang có được số điện thoại của nhà báo Reuters Sahana Bajracharya - người đã gặp Ghale vài giờ trước đó tại một bệnh viện nhỏ ở huyện Nuwakot lân cận.

Bajracharya cùng nhóm phóng viên đến bệnh viện sau khi nghe tin một cậu bé được đưa tới đây nhưng các nhân viên chức năng không biết gia đình em đang ở đâu.

Trước khi Ghale được chuyển bằng đường hàng không tới một cơ sở y tế khác để tiếp tục điều trị, Bajracharya đã trò chuyện với cậu bé. Ghale đồng ý để phóng viên ghi hình với hy vọng đoạn video có thể giúp em tìm được gia đình.

Bajracharya để lại số điện thoại của mình tại bệnh viện. Vài giờ sau, Tamang gọi cho cô.

Khi Bajracharya thông báo Ghale vẫn còn sống và đã được chuyển tới Kathmandu, Tamang nói cô gần như không thể tin đó là sự thật.

“Khi chị nói rằng chị biết Zoyal đang ở đâu, tôi cảm thấy điều đó không có thật”, Tamang kể. “Tôi đã từ bỏ hy vọng tìm thấy các con.”

Tamang sau đó cũng tìm được người con trai nhỏ hơn vẫn còn sống.

“Khi tìm thấy con trai lớn, tôi cảm giác như cuộc đời mình đã trở lại”, cô nói.

Matti Maya Tamang, 28 tuổi, xúc động sau khi gặp một người bạn có ngôi làng bị thiệt hại nặng nề do trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng, tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 28/8. Ảnh: Reuters.

Không còn nhận ra nổi cảnh quan quen thuộc

Sáng 26/8, hai anh em Ghale đến trường như thường lệ bằng xe đưa đón của nhà trường, trong khi Tamang ở nhà làm nghề dệt.

Sau đó, cô nghe thấy một âm thanh giống như động đất.

Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội và được truyền thông phương Tây xác minh, phần dưới của một sông băng gần đỉnh Langtang Lirung đã sụp đổ vào ngày 26/8, đổ xuống thung lũng và tạo ra một trận tuyết lở gồm băng đá, kéo theo vụ sạt lở khổng lồ.

“Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ đang bị cuốn trôi”, Tamang nói. “Tôi nghĩ các con mình cũng đang bị cuốn đi.”

Cô cố tìm đường đến trường của các con, nơi bình thường chỉ cách nhà khoảng 15-20 phút đi ô tô. Nhưng cảnh vật lúc đó đã gần như biến dạng hoàn toàn. Ngôi trường đã bị phá hủy.

“Không thể nhận ra trường học ở đâu, chợ ở đâu”, cô nói. “Khắp nơi chỉ có nước, đá và bùn.”

Dòng nước cùng đất đá từ vụ sạt lở tràn qua miền bắc Nepal rồi tiến vào Tây Tạng. Chỉ trong vài phút, cả những cộng đồng dân cư rộng lớn đã bị san phẳng.

Matti Maya Tamang, 28 tuổi, trò chuyện với con trai Zoyal Ghale, 8 tuổi, tại bệnh viện. Ảnh: Reuters.

Cậu bé giữ chặt tờ tiền giấy

Khoảng 11 giờ sáng ngày 27/8, khi Reuters gặp Ghale tại bệnh viện Chakra Dev, một cơ sở chỉ có 15 giường ở Nuwakot, dường như không ai ở đó biết gia đình cậu bé đang ở đâu.

Chân phải của Ghale bị gãy, khuôn mặt đầy vết xước và bầm tím. Nhưng trong tay trái, cậu vẫn nắm chặt hai tờ tiền mệnh giá 10 rupee.

Các quan chức cho biết những cảnh sát giải cứu Ghale đã đưa cho cậu số tiền này để thuyết phục em đi theo họ tới bệnh viện.

Ghale kể rằng cậu đang học ở trường khi dòng lũ ập đến. Đột nhiên, mọi thứ “tối đen, tối đen khủng khiếp”, cậu nhớ lại.

Cậu chạy khỏi trường vào rừng cùng một người bạn rồi trèo lên cây để tránh dòng nước và đất đá.

Khi được hỏi có sợ hãi hay không, Ghale lắc đầu.

“Không.”

Mẹ và con trai đoàn tụ

Ngày 28/8, Tamang cuối cùng cũng tới được bệnh viện ở Kathmandu, nơi Ghale đã được chuyển đến trước đó. Từ nhà cô tới bệnh viện mất khoảng hai giờ đi xe.

Do toàn bộ các tuyến xe buýt đều ngừng hoạt động, Bajracharya đã thu xếp phương tiện để đưa Tamang tới Kathmandu.

Sau nhiều ngày tuyệt vọng tìm kiếm, Tamang lặng lẽ đứng bên giường bệnh của con trai.

Tamang cho biết cha của Ghale, một công nhân xây dựng đang làm việc tại Nhật Bản, cũng đang trên đường trở về.

Trận lũ ngày 26/8 đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống ở Rasuwa. Nhưng với Tamang, ít nhất một phần cuộc sống bình thường đã trở lại.

“Ồ, thằng bé lúc nào cũng nghịch ngợm”, Tamang nói. “Đây không phải lần đầu nó bị gãy xương.”

Theo Reuters