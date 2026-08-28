Mỹ công khai tên lửa “Blackbeard”: Vũ khí siêu vượt âm sắp bước vào thời đại giá rẻ?

Mỹ vừa lần đầu công bố hình ảnh tên lửa siêu vượt âm đang được phát triển mang tên “Blackbeard”. Nhà sản xuất Castelion tuyên bố đây là dòng vũ khí siêu vượt âm được thiết kế ngay từ đầu theo hướng chi phí thấp, dễ sản xuất hàng loạt.

Nếu thành công, Blackbeard có thể mở ra một xu hướng mới: đưa vũ khí siêu vượt âm từ loại vũ khí đắt đỏ, số lượng hạn chế thành phương tiện tác chiến có thể triển khai trên quy mô lớn.

Loại vũ khí lấp khoảng trống giữa HIMARS và Dark Eagle

Trong nhiều năm, vũ khí siêu vượt âm của Mỹ chủ yếu tập trung vào các hệ thống tầm xa, tốc độ cao và khả năng xuyên phá mạnh. Điển hình là LRHW (Vũ khí siêu vượt âm tầm xa) Dark Eagle do Lockheed Martin phát triển cho Lục quân Mỹ.

Tuy nhiên, Dark Eagle có yêu cầu hậu cần lớn và khả năng triển khai bị hạn chế. Vì vậy, Mỹ cần một loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung, có tầm bắn khoảng 800-1.000 km, nằm giữa các hệ thống pháo phản lực thông thường và những vũ khí siêu vượt âm chiến lược. Đó chính là khoảng trống mà Blackbeard được kỳ vọng lấp đầy.

Xe phóng Blackbeard mang bệ phóng với 4 ống phóng. Ảnh: Thepaper.

Lục quân Mỹ ký hợp đồng với hãng Castelion để phát triển Blackbeard từ năm 2022. Công ty này sau đó liên tục tiến hành thử nghiệm động cơ và nguyên mẫu. Tháng 3/2024, Blackbeard thực hiện cuộc phóng thử đầu tiên và tiếp tục trải qua nhiều cuộc thử nghiệm để hoàn thiện thiết kế.

Castelion được các cựu kỹ sư SpaceX nghiên cứu ra và theo đuổi cách phát triển khá khác biệt so với mô hình quốc phòng truyền thống. Thay vì mất hàng chục năm để hoàn thiện một hệ thống vũ khí, công ty áp dụng phương pháp phát triển nhanh, thử nghiệm liên tục và sử dụng nhiều bệ phóng cơ động để nhanh chóng thu thập dữ liệu.

Tháng 8/2026, Castelion công bố vòng gọi vốn mới trị giá khoảng 1,05 tỷ USD, gồm 800 triệu USD vốn cổ phần và 250 triệu USD vốn cam kết. Định giá công ty được cho là khoảng 13 tỷ USD. Nguồn tiền này sẽ được sử dụng để tiếp tục phát triển, thử nghiệm bay và chuẩn bị sản xuất Blackbeard quy mô lớn.

Phóng thử nghiệm tên lửa Blackbeard. Ảnh: Thepaper.

Không thay thế Dark Eagle, mà hướng tới “tên lửa siêu vượt âm giá rẻ”

Blackbeard không phải phiên bản thay thế Dark Eagle. Mục tiêu của nó là cung cấp khoảng 80% năng lực của tên lửa tấn công chính xác PrSM Increment 4, nhưng với chi phí thấp hơn nhiều.

Theo những hình ảnh được công bố, Blackbeard sử dụng cấu hình tên lửa đẩy – phương tiện lướt siêu vượt âm. Sau khi phóng, tầng đẩy đưa phương tiện lướt siêu vượt âm lên độ cao và vận tốc cần thiết, sau đó phương tiện tách khỏi tầng đẩy và tiếp tục bay tới mục tiêu mà không cần động cơ riêng.

Blackbeard được cho là có tầm bắn khoảng 500 dặm, tương đương 805 km. Các thông số chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng thiết kế cho thấy đây là một hệ thống tương đối nhỏ gọn. Bệ phóng mặt đất mang 4 tên lửa mỗi xe, và có khả năng tích hợp với các phương tiện phóng cơ động hiện có.

Một phương án được Mỹ xem xét là triển khai Blackbeard trên hệ thống M142 HIMARS hoặc M270, qua đó giảm đáng kể chi phí tích hợp vì không cần xây dựng một hệ thống phóng hoàn toàn mới.

Mỹ muốn sản xuất hơn 10.000 quả

Điểm đặc biệt nhất của Blackbeard không nằm ở tốc độ hay tầm bắn mà ở chi phí và khả năng sản xuất hàng loạt. Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc dự định mua ít nhất 10.000 quả Blackbeard trong ba năm tới.

Nếu con số này trở thành hiện thực, Blackbeard sẽ có quy mô sản xuất hoàn toàn khác so với những dòng vũ khí siêu vượt âm hiện nay. Mỹ cũng đang nghiên cứu phiên bản phóng từ trên không và khả năng triển khai trên các phương tiện cơ động.

Đáng chú ý, Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng mua 50 quả Blackbeard, với kế hoạch tích hợp lên tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet, hướng tới khả năng bắt đầu tác chiến từ năm 2027. Điều đó cho thấy Mỹ không chỉ coi Blackbeard là một dự án thử nghiệm, mà đang hướng tới một dòng vũ khí có thể triển khai trên nhiều nền tảng.

Nạp đạn lên bệ phóng. Ảnh: WSJ.

Vì sao Blackbeard có thể rẻ hơn?

Có ít nhất ba yếu tố giúp Castelion theo đuổi mục tiêu này. Thứ nhất, thiết kế nhỏ gọn và thực dụng. Blackbeard cũng sử dụng công nghệ boost-glide (tăng tốc – lướt) nhưng có kích thước nhỏ hơn những hệ thống siêu vượt âm tầm xa. Tầm bắn khoảng 800 km cũng giúp giảm nhu cầu về nhiên liệu, vật liệu và công suất động cơ.

Tên lửa được thiết kế để phù hợp với hệ thống phóng rocket tiêu chuẩn, nhờ đó có thể tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có.

Thứ hai, phương pháp phát triển kiểu Silicon Valley. Castelion do các cựu kỹ sư SpaceX thành lập, nên công ty áp dụng mô hình phát triển nhanh, thử nghiệm liên tục và cải tiến thiết kế dựa trên dữ liệu thực tế. Cách làm này có thể rút ngắn đáng kể chu kỳ phát triển và giảm chi phí nghiên cứu.

Thứ ba, sản xuất quy mô lớn. Castelion đang xây dựng một nhà máy rộng khoảng 1.000 acre ở bang New Mexico, được kỳ vọng trở thành một trong những cơ sở sản xuất vũ khí siêu vượt âm lớn nhất nước Mỹ.

Nếu đơn hàng lên tới hàng nghìn hoặc hơn 10.000 quả, chi phí cố định sẽ được phân bổ trên số lượng lớn, qua đó tiếp tục kéo giá thành mỗi tên lửa xuống.

Nói cách khác, Castelion đang cố biến vũ khí siêu vượt âm từ một “sản phẩm công nghệ cao sản xuất nhỏ giọt” thành một loại đạn dược có thể sản xuất số lượng lớn theo dây chuyền công nghiệp.

Giá rẻ không có nghĩa là mất đi ưu thế cốt lõi

Tuy nhiên, Blackbeard vẫn phải đối mặt với một vấn đề lớn: vũ khí siêu vượt âm không thể rẻ vô hạn. Khi bay với tốc độ cực cao, phần đầu và thân tên lửa phải chịu nhiệt độ lên tới hàng nghìn độ C, cùng lực cản khí động rất lớn và môi trường điện từ phức tạp.

Vì vậy, vật liệu chịu nhiệt, hệ thống bảo vệ nhiệt và các bộ phận điều khiển chính xác vẫn rất đắt tiền. Đây là “trần chi phí” mà mọi chương trình vũ khí siêu vượt âm đều khó vượt qua.

Ngoài ra, nếu cắt giảm quá nhiều chi phí cho hệ thống dẫn đường và điều khiển, độ chính xác cũng có thể giảm. Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ cao chỉ là một phần của năng lực tác chiến. Một tên lửa phải vừa nhanh, vừa có khả năng cơ động, vừa đánh trúng mục tiêu.

tên lửa siêu vượt âm tầm xa LRHW Dark Eagle do Lockheed Martin phát triển có tầm bắn 2.775 km. Ảnh: WSJ.

Do đó, Blackbeard phải chứng minh rằng việc giảm chi phí không làm mất đi những ưu thế cốt lõi của vũ khí siêu vượt âm. Chi phí cũng không chỉ nằm ở lúc sản xuất. Kho chứa, bảo dưỡng, kéo dài tuổi thọ và nâng cấp phần mềm, hệ thống dẫn đường trong suốt vòng đời vũ khí đều tiêu tốn tiền. Vì vậy, “giá rẻ” phải được tính trên toàn bộ vòng đời, chứ không chỉ giá xuất xưởng.

Một cuộc cách mạng mới về vũ khí siêu vượt âm?

Nếu Blackbeard đạt được mục tiêu mà Castelion đề ra, thị trường vũ khí siêu vượt âm có thể hình thành hai phân khúc rõ rệt. Một bên là vũ khí siêu vượt âm hạng nặng, ưu tiên tốc độ, tầm xa, độ chính xác và khả năng xuyên phá tối đa. Chúng sẽ tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ chiến lược và tấn công mục tiêu có giá trị cao, nhưng số lượng triển khai tương đối hạn chế do chi phí lớn. Bên kia là vũ khí siêu vượt âm hạng nhẹ, giá thấp, tập trung vào khả năng sản xuất hàng loạt và sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến thông thường. Blackbeard đang được định hướng theo mô hình thứ hai.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong chiến tranh hiện đại, một vũ khí dù cực kỳ mạnh nhưng chỉ có vài chục quả chưa chắc tạo ra tác động lớn bằng một loại vũ khí có năng lực thấp hơn một chút nhưng có thể sản xuất hàng nghìn quả.

Nếu Mỹ thực sự có thể đưa Blackbeard vào sản xuất hàng loạt với chi phí thấp, vũ khí siêu vượt âm có thể bước sang một giai đoạn mới: từ công cụ răn đe chiến lược trở thành một loại vũ khí chiến thuật có khả năng sử dụng với mật độ cao.

Khi đó, cuộc cạnh tranh không còn chỉ là ai có tên lửa nhanh hơn, bay xa hơn hay khó đánh chặn hơn. Cuộc đua tiếp theo sẽ là ai có thể sản xuất chúng nhanh hơn, rẻ hơn và với số lượng lớn hơn.

Blackbeard vì thế có thể chưa phải là tên lửa siêu vượt âm mạnh nhất của Mỹ, nhưng lại có khả năng trở thành một trong những dự án quan trọng nhất đối với tương lai của vũ khí siêu vượt âm Mỹ.

Theo Toutiao, Thepaper