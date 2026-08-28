Trung Quốc bất ngờ bãi nhiệm hai tướng lĩnh cấp cao

Trung Quốc bãi nhiệm hai tướng lĩnh cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi các chức vụ trong Uỷ ban Quân sự Quốc gia.

Trung Quốc ngày 28/8 đã bãi nhiệm hai quan chức quân đội cấp cao Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli) khỏi các chức vụ trong Uỷ ban Quân sự Quốc gia, theo Tân Hoa Xã, dẫn quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc.

Động thái này diễn ra sau khi cả ông Trương và ông Lưu bị Trung Quốc thông báo điều tra hồi tháng 1 với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Ông Trương, 75 tuổi, từng giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và là nhân vật quân sự cấp cao thứ hai dưới Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông cũng là thành viên Bộ Chính trị - cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lưu là thành viên Quân ủy Trung ương và từng giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương.

Theo quyết định được công bố ngày 28/8, ông Trương bị miễn chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong khi ông Lưu bị miễn chức thành viên Uỷ ban Quân sự Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Quyết định ngày 28/8 mới liên quan tới các chức vụ của ông Trương và ông Lưu trong Uỷ ban Quân sự Quốc gia. Hai người hiện chưa được công bố chính thức bị bãi nhiệm khỏi các chức vụ tương ứng trong Quân ủy Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo ông Trương và ông Lưu bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Theo Reuters