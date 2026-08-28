Nepal, Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới, hai hồ nước có thể vỡ bất cứ lúc nào

Nepal và Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lũ mới tại Himalaya khi hai hồ nước hình thành ở hai bên biên giới có nguy cơ vỡ, trong lúc gần 1.000 người vẫn mất tích.

Nepal và Trung Quốc ngày 27/8 đồng loạt cảnh báo nguy cơ xuất hiện thêm lũ lụt tại dãy Himalaya, khi hai hồ nước mới hình thành ở hai bên biên giới có nguy cơ vỡ bờ. Cảnh báo được đưa ra trong lúc khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả của trận lũ thảm khốc hồi giữa tuần.

Các đội tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục hoạt động tại những thung lũng và sườn núi ngổn ngang đất đá. Gần 1.000 người vẫn đang mất tích sau trận lũ hôm 26/8 quét qua khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng của Trung Quốc, khiến ít nhất 362 người thiệt mạng.

Hai nước cho rằng thảm họa bắt nguồn từ một vụ sạt lở hoặc sụp đổ khối băng và đất đá trên sông băng, đẩy một lượng lớn đá, băng, bùn đất và các mảnh vụn xuống hệ thống sông suối giữa vùng núi.

Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Nepal ngày 27/8 phát cảnh báo về một hồ nước mới hình thành khi đất đá và vật liệu sạt lở chắn ngang dòng sông tại khu vực xảy ra lũ. Mực nước trong hồ đang tiếp tục dâng và có nguy cơ phá vỡ đập chắn tự nhiên.

“Người dân sống ở khu vực hạ lưu..., hành khách, lực lượng cứu hộ đang tham gia công tác tìm kiếm cũng như tất cả những người có liên quan được yêu cầu đặc biệt cảnh giác và ở tại những nơi an toàn, cách xa bờ sông và các khu vực nguy hiểm”, cơ quan này cảnh báo.

Phía Trung Quốc cho biết khoảng 3 triệu m³ nước, tương đương gần 1.200 hồ bơi Olympic, dự kiến sẽ tiếp tục đổ vào một hồ nước đang bị đất đá chặn dòng ở phía bên kia biên giới trong 3 ngày tới. Điều này làm gia tăng đáng kể nguy cơ hồ phá vỡ vật chắn, với lưu lượng nước được dự báo đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.

Đài truyền hình nhà nước CGTN đưa tin lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã ghi lại hình ảnh từ trên không về hồ nước chắn dòng này hôm 27/8.

Hình ảnh cho thấy một lượng lớn nước màu nâu đang tích tụ trong một lòng chảo mà không nhìn thấy lối thoát. Nước đã nhấn chìm nhiều bụi cây và cây cối, đồng thời dồn ép vào một lớp đất đá và mảnh vụn tạo thành vật chắn tự nhiên.

Dự báo tiếp tục có mưa lớn

Lượng mưa được dự báo trong tuần tới có thể khiến nguy cơ vỡ hồ tiếp tục gia tăng, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Tài nguyên nước nước này cho biết.

“Lượng nước vẫn đang tăng lên, và cùng với đó là nguy cơ cũng tăng theo”, Zhu Jinfeng, nhà nghiên cứu thuộc bộ phận thủy văn của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, nói với đài CCTV.

Trước cảnh báo trên, một số nhân viên cứu hộ tại Nepal bắt đầu di chuyển lên khu vực cao hơn trong ngày 27/8.

Pawan Koirala là một trong số những người rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi nhận được cảnh báo, ông cùng nhóm 13 người bắt đầu rút khỏi lòng sông và di chuyển lên địa hình cao hơn.

Theo Reuters