Tên lửa Mach 7 giá thành giảm 90%: Công ty tư nhân Trung Quốc sắp đưa vào sản xuất hàng loạt

Trung Quốc lần đầu cho phép công ty tư nhân sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm YKJ-1000 giá rẻ, hiệu suất cao, có thể làm thay đổi cán cân quân sự toàn cầu.

Một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc vừa trở thành đơn vị đầu tiên trên thế giới bắt đầu sản xuất hàng loạt một loại tên lửa siêu vượt âm giá rẻ nhưng hiệu suất cao, báo hiệu một bước ngoặt có tính “địa chấn” trong công nghệ quân sự và cục diện công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Hôm 25/11, công ty Lingkong Tianxing Technology có trụ sở tại Bắc Kinh đã công bố một đoạn video trên tài khoản mạng xã hội chính thức, cho thấy hình ảnh tên lửa siêu vượt âm YKJ-1000 bay thử và tấn công trúng mục tiêu thật tại một bãi thử giữa sa mạc.

Một đại diện công ty cho biết tên lửa này đã được sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ bằng 1/10 so với các dòng tên lửa truyền thống.

Tên lửa có tầm bắn 500–1.300 km, đạt tốc độ Mach 5–7, và duy trì quỹ đạo bay có động lực trong 6 phút.

Bệ phóng của tên lửa được thiết kế trông giống một container vận tải tiêu chuẩn. Trong video, tên lửa được xe tải chở đến bãi phóng giữa sa mạc, nơi nó tự động hạ các chân trụ ổn định từ bốn góc.

Đoạn phim đồ họa cho thấy tên lửa có khả năng tự nhận diện mục tiêu giữa hành trình và tự động né tránh mối đe dọa, ngụ ý rằng nó có thể xuyên thủng các lưới phòng thủ như cụm tàu sân bay hoặc hệ thống phòng không.

Hình ảnh thực tế cho thấy tên lửa lao xuống theo góc bổ nhào và đánh trúng mục tiêu mặt đất.

Một đoạn phim hoạt hình do Lingkong Tianxing Technology phát hành cho thấy 8 tên lửa bay theo đội hình hướng về phía Nhật Bản. Ảnh: SCMP.

Cuối video, một đoạn mô phỏng hiển thị 8 tên lửa bay theo đội hình hướng về Nhật Bản, với nhiều điểm tấn công được đánh dấu trên bản đồ, minh họa tầm hoạt động và khả năng tấn công phối hợp của loại vũ khí này.

Đại diện công ty nhấn mạnh tên lửa không cần “phương tiện phóng chuyên dụng” và có thể triển khai từ nhiều nền tảng cơ động, kể cả trên biển.

“Nó được thiết kế cho các đòn tấn công chính xác nhanh vào mục tiêu giá trị cao sâu trong lãnh thổ đối phương, đồng thời có thể trinh sát tốc độ cao nhờ cảm biến độ phân giải lớn và công nghệ truyền dữ liệu thời gian thực”.

Trong khi đó, Mỹ đã mất hàng thập kỷ và chi hàng chục tỷ USD vào chương trình tên lửa siêu vượt âm do các tập đoàn quốc phòng như Boeing và Lockheed Martin dẫn đầu, nhưng chỉ mới tiếp cận được khả năng tác chiến ban đầu.

Với việc các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc nay có thể sản xuất vũ khí siêu vượt âm đạt chuẩn quân sự trên quy mô lớn, Bắc Kinh có thể bước vào kỷ nguyên mà vũ khí tối tân được sản xuất hàng loạt như… drone và xe điện.

Thiết kế của YKJ-1000 giống dòng máy bay Yunxing trước đó của công ty: cấu hình waverider phía trên chứa động cơ rocket, phần dưới là ống hình trụ giống tầng đẩy tăng cường (booster) truyền thống.

Đại diện công ty cho biết Lingkong Tianxing đã xây dựng chuỗi công nghệ độc lập gồm khí động học, hệ thống điều khiển, bảo vệ nhiệt và động lực, đồng thời đã đạt các chứng nhận liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong khi biến thể cơ bản của YKJ-1000 đã được sản xuất hàng loạt, công ty tư nhân này đang tập trung phát triển phiên bản thông minh tích hợp AI và khả năng phối hợp theo bầy (swarm).

Lịch sử phát triển vũ khí quy mô lớn tại Trung Quốc vốn do các tập đoàn quốc doanh hoặc viện nghiên cứu dẫn dắt. Việc ra mắt YKJ-1000 có thể báo hiệu một sự mở rộng lớn khi khối tư nhân bắt đầu tham gia sâu vào ngành quốc phòng.

Với năng lực sản xuất mạnh, khu vực tư nhân có thể tăng tốc đáng kể tốc độ ra đời của khí tài quân sự Trung Quốc – điều giúp giải thích vì sao loại tên lửa mới lại có giá thành rẻ bất thường.

Đại diện Lingkong Tianxing nói rằng “sứ mệnh cốt lõi của công ty là biến vũ khí tối tân từ ‘hàng xa xỉ’ trở thành thứ đủ rẻ để triển khai đại trà”.

“Bằng cách dùng linh kiện sẵn có như chip cấp độ ôtô, tận dụng dây chuyền sản xuất xe hơi và dùng vật liệu dân dụng, chúng tôi đã cắt giảm chi phí xuống còn một phần mười so với các chương trình truyền thống”, người này cho hay.

Trong bài viết đăng ngày 1/11 trên mạng xã hội, công ty nêu rõ tầm nhìn rằng hệ thống phòng thủ toàn cầu đang chuyển từ mô hình “chu kỳ dài – chi phí cao – siêu chuyên biệt” sang mô hình “giá rẻ – sản xuất lớn – thông minh tự động”.

Họ cho rằng chiến tranh tương lai sẽ dựa vào các mạng lưới tự động chi phí thấp – những bầy thiết bị không người lái thông minh, giống như một đàn ong – thay vì phụ thuộc vào một vài nền tảng đắt đỏ.

Lingkong Tianxing khẳng định họ có nền tảng vững chắc, đã xây dựng nền tảng sản xuất dựa trên AI, đặt mình ngang hàng các công ty “quốc phòng mới” của Mỹ như Palantir và Anduril.

“Dựa vào cơ sở dữ liệu thử nghiệm siêu vượt âm, thuật toán phần mềm, chuỗi cung ứng tích hợp và kinh nghiệm từ hơn 100 lần giao hàng thành công, chúng tôi đang chuyển từ dịch vụ R&D sang sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa hoàn chỉnh”, Lingkong Tianxing cho hay.

Công ty này cũng phát triển một loại máy bay dân dụng có khả năng bay duy trì trên Mach 5, hướng đến mục tiêu “đi vòng quanh thế giới trong một giờ”. Chuyến bay thử nghiệm được dự kiến vào năm 2027, và phương tiện hoàn thiện dự kiến hoàn thành bay thử vào 2030.

Theo SCMP