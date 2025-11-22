Tấn công trường học ở Nigeria: 215 học sinh bị bắt cóc khỏi trường Công giáo

215 học sinh và 12 giáo viên bị bắt cóc trong vụ tấn công vào trường Công giáo St. Mary’s ở Nigeria. Làn sóng bạo lực sắc tộc gia tăng còn làm tăng căng thẳng với Mỹ.

Cảnh sát tại bang Niger, Nigeria, cho biết một nhóm cướp có vũ trang đã tấn công một trường Công giáo tư thục và bắt cóc hàng trăm học sinh trong hôm 21/11, trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ lan rộng về các vụ bạo lực nhắm vào cộng đồng Kitô hữu tại quốc gia Tây Phi này.

Dù một số học sinh kịp chạy thoát trong vụ tấn công, Hiệp hội Kitô hữu Nigeria (CAN) cho biết 215 học sinh và 12 giáo viên đã bị bắt cóc trong cuộc đột kích.

Các phụ huynh liên tục đổ về trường để đón con em họ, trước khi nhà trường đóng cửa, theo ông Most. Rev. Bulus Dauwa Yohanna, Chủ tịch CAN tại bang Niger.

Ông Yohanna, người đã tới trường và gặp gỡ cha mẹ các em bị bắt cóc, cho biết hiệp hội đang phối hợp với chính quyền và lực lượng an ninh để đưa các em trở về an toàn, theo người phát ngôn của ông.

Vụ bắt cóc tại Niger – bang giáp với thủ đô Abuja – diễn ra sau một vụ tấn công tương tự nhằm vào một nhà thờ ở bang Kwara lân cận đầu tuần này. Trong cuộc tấn công vào nhà thờ, ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác, trong đó có mục sư, đã bị bắt cóc.

Ngoài ra, trong tuần này, những kẻ có vũ trang đã bắt cóc 25 nữ sinh sau khi tấn công một trường nội trú dành cho nữ sinh tại bang Kebbi ở tây bắc. Phó hiệu trưởng trường đã bị bắn chết trong vụ việc.

Chính quyền bang Niger đã lên án vụ tấn công mới nhất nhằm vào Trường St. Mary’s, đồng thời cho biết “con số chính xác về số học sinh bị bắt cóc vẫn chưa được xác nhận”.

Cảnh sát bang Niger ra thông cáo hôm thứ Sáu cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai đến khu vực và đang “lục soát các khu rừng” nhằm giải cứu các học sinh bị bắt cóc.

Nigeria hiện đối mặt với làn sóng tấn công đáng lo ngại của các nhóm vũ trang thường nhắm vào những cộng đồng dân sự dễ tổn thương và tổ chức các vụ bắt cóc hàng loạt để đòi tiền chuộc. Quốc gia này cũng bị tàn phá bởi các vụ tấn công mang động cơ tôn giáo và xung đột bạo lực phát sinh từ căng thẳng cộng đồng và sắc tộc, cũng như tranh chấp giữa nông dân và mục dân liên quan đến đất đai và nguồn nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ phẫn nộ trước các cáo buộc gây tranh cãi về “cuộc thảm sát hàng loạt” nhắm vào Kitô hữu bởi các nhóm nổi dậy Hồi giáo tại Nigeria, đồng thời từng đe dọa hành động quân sự để bảo vệ cộng đồng tôn giáo này.

Đầu tháng này, ông Trump đã đưa Nigeria vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, cho thấy chính quyền Washington xác định Nigeria đang thực hiện hoặc cho phép các hành vi “vi phạm có hệ thống, kéo dài và nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo”.

Chuỗi tấn công gần đây trùng thời điểm một phái đoàn Nigeria đến Washington để thảo luận với các quan chức chính phủ Mỹ.

Một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận cuộc gặp vào thứ Năm giữa Bộ trưởng Quốc phòng ông Pete Hegseth và Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria ông Mallam Nuhu Ribadu. Ngoài ra, phái đoàn Nigeria cũng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau vào thứ Sáu, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo CNN