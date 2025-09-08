Tân Chủ tịch Đà Nẵng nói gì trong buổi nhậm chức?

“Tôi nhận thức rất rõ về thách thức, bởi thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Là nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm đầu tiên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phấn đấu cho sự phồn vinh, giàu mạnh”, tân Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

Sáng 8/9, Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thay cho ông Lương Nguyễn Minh Triết vừa được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Ông Phạm Đức Ấn phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Phát biểu nhậm chức, ông Phạm Đức Ấn bày tỏ xúc động, cảm ơn các đại biểu HĐND thành phố đã tin tưởng bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch thành phố nói được về công tác tại Đà Nẵng là niềm vinh dự, tự hào và là cơ hội lớn đối với cá nhân ông. Đà Nẵng là địa phương rất giàu truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng, trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất kiên cường, anh dũng.

Quang cảnh kỳ họp thứ Ba, HĐND TP Đà Nẵng khoá X diễn ra sáng 8/9.

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền Trung, luôn duy trì được vị trí tốp đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin”, ông Ấn chia sẻ.

Ông Ấn nhìn nhận với vị trí địa lý quan trọng, dư địa phát triển lớn, đang được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mà Trung ương dành cho và những khó khăn, vướng mắc đang được tháo gỡ, sẽ tạo động lực tăng trưởng rất lớn cho Đà Nẵng trong thời gian tới.

“Tôi cũng nhận thức rất rõ về thách thức không nhỏ, bởi thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm đầu tiên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu cho sự phồn vinh, giàu mạnh của đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng", ông Ấn chia sẻ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Ấn cho rằng Đà Nẵng được Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn, trở thành một cực tăng trưởng, năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có vai trò tiên phong, dẫn dắt các địa phương trong quá trình phát triển hiện đại, là "trung tâm đổi mới, sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia; tiên phong trong các lĩnh vực mới như: kinh tế số, kinh tế biển, triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do...

Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những vướng mắc, tồn tại vẫn chưa được tháo gỡ toàn diện, triệt để. Những khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính, cũng như vận hành chính quyền địa phương hai cấp với yêu cầu kiến tạo phát triển; đời sống nhân dân một số vùng còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh luôn thường trực.

Đại diện HĐND TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết và ông Phạm Đức Ấn.

“Với tâm thế sẵn sàng, sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc, cùng với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức… tôi xin cam kết mạnh mẽ sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm, nỗ lực không ngừng, rèn luyện, kỷ cương, tận tâm, tận lực, sẵn sàng dấn thân trên tinh thần thượng tôn pháp luật để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, tiếp tục xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, đảm bảo an sinh, xã hội, trở thành cực tăng trưởng của cả nước”, ông Ấn nhấn mạnh.