Ông Trump dọa "hủy diệt" Iran trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc

Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể “hủy diệt” Iran nếu không đạt thỏa thuận, nhưng chỉ vài giờ sau, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp các đại diện Tehran tại New York.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể “hủy diệt” Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại, đồng thời cho biết ông đang đứng trước một “quyết định lớn”. Ông dự đoán một thỏa thuận với Tehran sẽ không thể đạt được trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 22/9, ông Trump bảo vệ cuộc chiến Mỹ-Israel nhằm vào Iran và cáo buộc Tehran cố tình trì hoãn việc đạt được thỏa thuận.

“Nhưng tôi có một quyết định lớn phải đưa ra. Liệu có một thỏa thuận với Iran cho phép họ tái thiết và trở thành một quốc gia vĩ đại hơn bao giờ hết?”, ông Trump đặt câu hỏi.

Sau đó, ông đưa ra phương án còn lại: “Hay tôi sẽ hủy diệt Cộng hòa Hồi giáo và làm điều đó thật nhanh chóng?”

“Liệu tôi có đẩy họ xuống địa ngục, không còn cơ hội sống sót và không còn hy vọng về một tương lai vĩ đại hay các thế hệ tương lai?”, ông Trump nói tiếp.

Dù đưa ra cảnh báo cứng rắn, ông Trump vẫn cho rằng một thỏa thuận với Iran sẽ đạt được “ngay sau cuộc bầu cử”. Cuối bài phát biểu, ông một lần nữa khẳng định Washington và Tehran “chắc chắn sẽ hoàn tất” một thỏa thuận, “bằng cách này hay cách khác”.

Ông Trump cũng kêu gọi các quốc gia khác tham gia cùng Mỹ áp đặt “sự cô lập kinh tế hoàn toàn” đối với Iran cho đến khi Tehran đáp ứng các điều kiện do Washington đưa ra.

Khi ông Trump bảo vệ cuộc xung đột đã kéo dài gần 7 tháng, các thành viên phái đoàn Iran đã rời khỏi hội trường Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chỉ còn một đại biểu cấp thấp hơn của Iran ngồi lại.

Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc Tehran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, hỗ trợ khủng bố và tấn công các tàu thương mại. Đây là những lý do ông đưa ra để bảo vệ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Trump lại có giọng điệu mềm mỏng hơn khi tiết lộ rằng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã có một “cuộc gặp rất hiệu quả” với các đại diện Iran.

Ông Witkoff cho biết các bên trung gian đã liên tục di chuyển giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong suốt ngày 22/9, đồng thời hoàn tất một vòng thảo luận mà Washington hy vọng sẽ mang lại kết quả “mang tính xây dựng và đầy triển vọng”.

Truyền thông nhà nước Iran cũng xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp các nhà đàm phán Mỹ bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc theo đề nghị từ Washington.

Theo nguồn tin này, Tehran đã sử dụng cuộc gặp để trình bày các điều kiện nhằm mở lại eo biển Hormuz. Trong số đó có yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng.

Trong khi đó, quân đội Iran phản ứng cứng rắn trước những tuyên bố của ông Trump. Tehran cảnh báo bất kỳ động thái leo thang nào tiếp theo từ Mỹ hoặc Israel cũng sẽ phải đối mặt với các đòn đáp trả mạnh hơn.

Theo RT