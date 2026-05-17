Sun Group rót gần 100.000 tỷ đồng vào loạt dự án hạ tầng tại Phú Quốc

Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 diễn ra sáng 17/5, UBND tỉnh và Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng tại Phú Quốc với tổng vốn gần 100.000 tỷ đồng.

Động thái này được triển khai sau chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa đặc khu Phú Quốc thành một cực tăng trưởng đột phá, với trọng tâm là hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược và mở rộng không gian phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, các dự án dự kiến triển khai tập trung vào 3 nhóm hạ tầng chính gồm giao thông đường bộ, cảng biển và sân bay.

Ở lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt một số dự án đáng chú ý gồm: Trục cảnh quan ven biển phía Đông (tuyến đường ven biển phía Đông đảo) dài khoảng 44,7 km với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 14.100 tỷ đồng; đại lộ Đông - Tây đảo Phú Quốc rộng 10 làn xe, tổng vốn khoảng 6.780 tỷ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 975B đoạn Cửa Lấp - Cửa Cạn dài khoảng 18 km với tổng vốn khoảng 8.200 tỷ đồng; dự án nâng cấp đường ĐT 973 đoạn An Thới - Bãi Thơm dài khoảng 39,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 11.400 tỷ đồng.

Ảnh: Sun group

Hệ thống giao thông công cộng cũng được nghiên cứu đầu tư với hai tuyến tàu điện đô thị (tramway) trên các trục đường ĐT 973 và ĐT 975B. Trong đó, tuyến tramway trên đường ĐT 973 dài khoảng 39,3 km, tổng mức đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng; tuyến trên đường ĐT 975B dài khoảng 18 km với tổng vốn khoảng 10.500 tỷ đồng, đều được triển khai theo hình thức BOT.

Ở lĩnh vực hàng hải và hàng không, Sun Group nghiên cứu đầu tư dự án cảng quốc tế An Thới và khu đô thị hỗn hợp du lịch - dịch vụ hậu cần cảng với quy mô khoảng 40 ha, tổng vốn dự khoảng 17.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là dự án nâng cấp Cảng hàng không Rạch Giá với tổng vốn khoảng 7.500 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực du lịch, hai bên sẽ nghiên cứu đầu tư dự án khu công viên, quảng trường văn hóa và bãi đỗ xe tại khu vực Núi Ông Quán nhằm bổ sung hạ tầng phục vụ du lịch tại Nam đảo.

Cùng dịp này, Sun Group cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cáp treo số 2 thuộc dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm. Tuyến cáp treo có chiều dài khoảng 6 km, tổng vốn đầu tư khoảng 4.371 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 7.050 khách mỗi giờ.

Hiện Sun Group đang triển khai nhiều dự án hạ tầng và du lịch tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027, trong đó có các dự án mở rộng tuyến đường ĐT 975, tuyến đường sắt nhẹ đô thị kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, cùng một số công trình hạ tầng và dịch vụ du lịch khác.

