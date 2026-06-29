Startup Trung Quốc gây sốt toàn cầu với súng laser AI diệt muỗi, huy động 2,7 triệu USD

Startup Photon Matrix Lab của Trung Quốc huy động 2,7 triệu USD cho thiết bị diệt muỗi bằng laser AI, thu hút hơn 4.000 người đặt mua từ hơn 50 quốc gia nhưng phải lùi kế hoạch sản xuất vì thách thức kỹ thuật.

Một công ty khởi nghiệp (startup) của Trung Quốc đang phát triển thiết bị diệt muỗi bằng laser tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã huy động được khoảng 2,7 triệu USD trên nền tảng gọi vốn cộng đồng Indiegogo. Tuy nhiên, dự án cũng đang đối mặt với những thách thức lớn về sản xuất hàng loạt, hiệu chuẩn cảm biến và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe của thị trường phương Tây.

Photon Matrix Lab, có trụ sở tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn cầu với hệ thống phòng thủ chống muỗi cầm tay sử dụng laser. Thiết bị này tích hợp laser cấp công nghiệp vào một sản phẩm tiêu dùng nhỏ gọn, có khả năng phát hiện và tiêu diệt muỗi ngay khi chúng đang bay bằng mô-đun thị giác AI kết hợp công nghệ lidar.

Chiến dịch gọi vốn của công ty vượt xa kỳ vọng ban đầu. Mục tiêu ban đầu chỉ là 20.000 USD, nhưng số tiền huy động đã tăng lên gần 2,7 triệu USD sau khi sản phẩm lan truyền mạnh trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của người dùng quốc tế.

Giám đốc kinh doanh Lawrence Leng cho biết đến tuần này, Photon Matrix đã có hơn 4.000 người ủng hộ đến từ hơn 50 quốc gia. Theo Indiegogo, mỗi khách hàng đã chi khoảng 630 USD để đặt quyền nhận thiết bị khi sản phẩm chính thức bước vào giai đoạn sản xuất đại trà.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với China Daily hồi tháng 4, Giám đốc công nghệ Li Ran cho biết lợi thế lớn nhất của các công ty khởi nghiệp Trung Quốc nằm ở chuỗi cung ứng nội địa phát triển mạnh. Điều này cho phép họ nhanh chóng chuyển đổi các công nghệ vốn phục vụ quân sự hoặc công nghiệp, chẳng hạn như lidar giá rẻ và điện toán biên (edge computing), thành các sản phẩm phục vụ người tiêu dùng.

Ông Li nhận định rằng tại Thung lũng Silicon, việc tìm được nhà cung cấp có thể chế tạo nguyên mẫu mô-đun laser sợi quang có độ chính xác cao chỉ trong hai tuần là điều rất khó. Trong khi đó, tại Thường Châu, toàn bộ chuỗi cung ứng gần như nằm ngay bên cạnh doanh nghiệp, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm.

Dù vậy, gọi vốn cho các dự án phần cứng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Không ít sản phẩm trên các nền tảng gọi vốn cộng đồng từng phải trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ kế hoạch thương mại hóa.

Photon Matrix ban đầu dự kiến giao những lô máy đầu tiên vào đầu mùa hè năm nay, song kế hoạch sản xuất hàng loạt đã phải lùi lại.

"Thẳng thắn mà nói, dự án đang bị chậm tiến độ," ông Lawrence Leng thừa nhận.

Theo ông, thống kê của Indiegogo cho thấy hơn 80% các dự án phần cứng trên nền tảng này đều bị chậm lịch trình và Photon Matrix cũng không phải ngoại lệ.

"Tuy nhiên, chậm tiến độ không đồng nghĩa với thất bại," ông nói.

Ông cho biết dây chuyền sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vận hành từ tháng 8, với công suất ban đầu khoảng 500-800 thiết bị mỗi tháng.

Nguyên nhân chính khiến dự án phải lùi thời gian sản xuất là bài toán bảo đảm tính đồng nhất giữa hàng trăm sản phẩm.

"Ở giai đoạn chế tạo nguyên mẫu, kỹ sư có thể điều chỉnh thủ công từng thiết bị để đạt trạng thái tối ưu. Nhưng khi bước sang sản xuất hàng loạt, hàng trăm sản phẩm phải đạt chất lượng giống nhau mà không cần kỹ sư can thiệp vào từng chiếc", ông nói.

Theo ông Leng, nhóm nghiên cứu đã mất gần ba tháng chỉ để hoàn thiện quy trình tự động hiệu chuẩn nhiều loại cảm biến, bao gồm lidar và radar sóng milimet, nhằm bảo đảm mỗi thiết bị khi xuất xưởng đều có hiệu suất tương đương.

Song song với việc hoàn thiện dây chuyền sản xuất, Photon Matrix cũng đang xúc tiến các thủ tục pháp lý để mở rộng sang thị trường quốc tế.

Công ty kỳ vọng sẽ đạt chứng nhận an toàn CE của châu Âu ngay trong năm nay, đồng thời chuẩn bị nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm laser với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Để giải quyết các lo ngại liên quan đến an toàn và quyền riêng tư, thiết bị được thiết kế theo cấu trúc khép kín cùng ba lớp bảo vệ chủ động. Hệ thống có khả năng phát hiện con người bằng radar và bắt buộc phải thực hiện cơ chế "kiểm tra nền" trước khi laser được kích hoạt.

Theo ông Lawrence Leng, việc tuân thủ các quy định không đơn thuần là xin được giấy chứng nhận sau khi sản phẩm hoàn thiện, mà phải được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế.

"Nếu tia laser có thể bắn ngẫu nhiên mà không xác minh môi trường phía sau mục tiêu, sản phẩm sẽ không chỉ không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý mà còn đánh mất niềm tin của người tiêu dùng," ông nhấn mạnh.

Theo SCMP