Starbucks bán bớt mảng kinh doanh tại Trung Quốc cho Boyu Capital trong thương vụ 4 tỷ USD

Starbucks bán 60% quyền kiểm soát hoạt động tại Trung Quốc cho Boyu Capital trong thương vụ trị giá 4 tỷ USD. Động thái nhằm đối phó sự cạnh tranh khốc liệt từ Luckin và Cotti khi thị phần Starbucks giảm từ 34% còn 14%.

Starbucks cho biết sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động tại Trung Quốc cho quỹ Boyu Capital trong một thỏa thuận định giá mảng kinh doanh này ở mức 4 tỷ USD – được xem là một trong những thương vụ thoái vốn lớn nhất của một tập đoàn tiêu dùng toàn cầu khỏi thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây.

Tập đoàn cà phê có trụ sở tại Seattle cho biết, khoản đầu tư từ quỹ Boyu sẽ giúp Starbucks tái khởi động tăng trưởng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nơi các đối thủ nội địa như Luckin Coffee và Cotti Coffee hiện bán latte chỉ với 9,9 nhân dân tệ (1,4 USD) – chưa đến 1/3 so với giá tại Starbucks.

“Chúng tôi đặt mục tiêu mang trải nghiệm Starbucks đến với nhiều khách hàng hơn, ở nhiều thành phố hơn trên khắp Trung Quốc. Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng mở rộng từ 8.000 cửa hàng hiện nay lên hơn 20.000 trong tương lai”, ông Brian Niccol, Giám đốc điều hành Starbucks, tuyên bố.

Thị phần sụt giảm

Theo thỏa thuận, Boyu Capital sẽ nắm giữ tối đa 60% cổ phần trong liên doanh mới. Starbucks nắm giữ 40% còn lại, và tiếp tục cấp phép thương hiệu cùng tài sản trí tuệ cho liên doanh này.

Starbucks cho biết tổng giá trị mảng bán lẻ tại Trung Quốc đại lục – bao gồm doanh thu từ thương vụ bán, giá trị phần cổ phần giữ lại và thu nhập từ bản quyền trong ít nhất 10 năm tới – sẽ vượt 13 tỷ USD. Cổ phiếu của Starbucks đã tăng 3% trong giao dịch ngoài giờ sau thông tin này.

Starbucks được ghi nhận là hãng tiên phong tạo ra văn hóa cà phê tại Trung Quốc sau khi gia nhập thị trường vào năm 1999. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã giảm mạnh từ 34% năm 2019 xuống còn 14% vào năm 2023, theo dữ liệu từ Euromonitor International.

Các chuyên gia cho rằng Starbucks sẽ quay lại lợi thế truyền thống – trở thành không gian nơi người tiêu dùng muốn ngồi, gặp gỡ và trải nghiệm – thay vì tham gia cuộc chiến giá rẻ với Luckin Coffee.

Luckin hiện tập trung vào mô hình mang đi và giao hàng, với hơn 20.000 cửa hàng nhượng quyền tại Trung Quốc, và năm nay đã mở 2 cửa hàng tại New York, đánh dấu bước thâm nhập “sân nhà” của Starbucks.

Dù vậy, Starbucks gần đây đã giảm giá một số đồ uống không chứa cà phê và tăng tốc giới thiệu sản phẩm bản địa hóa để cạnh tranh tốt hơn. Doanh số tại các cửa hàng tương đương ở Trung Quốc tăng 2% trong quý kết thúc ngày 29/6, so với mức tăng bằng 0 của quý trước.

Động lực mới từ Boyu Capital

Theo một nguồn tin am hiểu kế hoạch đầu tư của Boyu, quỹ này sẽ giúp Starbucks mở rộng mạnh mẽ hơn ở các thành phố cấp thấp hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cửa hàng hiện có.

Một số tập đoàn toàn cầu khác cũng đã áp dụng chiến lược tương tự với mảng kinh doanh tại Trung Quốc. Chẳng hạn, năm 2017, McDonald’s đã bán 80% cổ phần tại Trung Quốc và Hong Kong cho các nhà đầu tư, bao gồm Tập đoàn CITIC, trong thương vụ trị giá 2,1 tỷ USD – được xem là một bước đi thành công.

“Boyu rõ ràng không giống CITIC – một doanh nghiệp nhà nước có lợi thế mạnh mẽ về chuỗi cung ứng và bất động sản tại Trung Quốc”, ông Jason Yu, Tổng giám đốc CTR Market Research, nhận định.

“Boyu là một quỹ đầu tư tư nhân, có lẽ họ sẽ cung cấp hỗ trợ chiến lược cho Starbucks, đồng thời giúp hãng xây dựng các mối quan hệ và hợp tác kỹ thuật số”, ông nói thêm.

Quỹ Boyu Capital, có trụ sở tại Hong Kong và thành lập năm 2010, nổi tiếng với các khoản đầu tư vào những tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc, nhưng gần đây đã mở rộng sang lĩnh vực hàng tiêu dùng. Boyu từng đầu tư vào tập đoàn trà sữa Mixue Group (niêm yết tại Hong Kong) và sở hữu 45% cổ phần của nhà điều hành trung tâm thương mại xa xỉ SKP.

Theo Reuters