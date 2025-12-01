Sinh viên thắc mắc chi trả hỗ trợ tập luyện A80, Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói gì?

Hiệu trưởng Phạm Văn Long thừa nhận có sơ suất trong quá trình chi trả và trực tiếp giải thích về cách thức, mức hỗ trợ A80 cũng như khẳng định không có chuyện “ký khống” như sinh viên lo ngại.

Ngày 1/12, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt để trực tiếp giải đáp, thông tin liên quan khoản hỗ trợ sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80)



Theo ông Long, sinh viên của trường tham gia sự kiện A80 với tổng 22 buổi, trong đó 17 buổi tập luyện bình thường, 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt, 2 buổi chính thức.

Theo chế độ chính sách chung, 17 buổi tập luyện được chi 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt được hỗ trợ 180.000 đồng/buổi; 2 buổi chính thức được hỗ trợ 200.000 đồng/buổi.

Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia 22 buổi này là 1.960.000 đồng. Số này trừ đi 440.000 đồng tiền ăn 11 ngày còn 1,52 triệu.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Long cho biết trường đã chi trả lần một cho 980 sinh viên với số tiền 940.000 đồng; lần 2 chi trả 580.000 đồng, dự kiến trong khoảng từ 15/12-25/12 (theo tính toán, phát cùng thời điểm khi nhà trường tổ chức trao giấy chứng nhận tham gia sự kiện A80 cho các sinh viên).

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thừa nhận nhà trường sơ suất khi triển khai đề nghị mà hiệu trưởng đã duyệt, tức sinh viên sẽ nhận hỗ trợ làm 2 lần.

Về việc vì sao nhà trường không thông báo về việc chi trả tiền hai lần, ông Long thừa nhận đây là sơ suất. Kế hoạch chi tiền được ký ngày 24/11, sau đó ông công tác nước ngoài, và phòng Công tác sinh viên chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Tại buổi gặp gỡ sinh viên, ông Long, cho biết nhà trường mong muốn lắng nghe ý kiến để trực tiếp giải đáp một cách cầu thị, tôn trọng.

Một sinh viên đặt câu hỏi vì sao khi ký nhận tiền hỗ trợ, giấy tờ không ghi rõ số tiền. Ông Long thừa nhận đây là “vấn đề rất lớn” trong công tác tài chính. Theo ông, khi chi trả, giảng viên nghĩ đơn giản rằng sinh viên sẽ tự ghi số tiền bên cạnh chữ ký để xác nhận. Tuy nhiên, việc này không được giải thích rõ ràng khiến sinh viên hiểu nhầm là ký khống.

Ông Long khẳng định không có chuyện ký khống, bởi chứng từ gốc tại Kho bạc đã thể hiện đầy đủ số tiền. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Liên quan đến việc ban đầu thu thập số tài khoản nhưng sau lại phát tiền mặt, ông Long cho biết nếu chuyển khoản trực tiếp từ Kho bạc, sinh viên sẽ nhận 1.960.000 đồng. Tuy nhiên, nhà trường cần trừ 440.000 đồng tiền ăn đã ứng trước. Với gần 1.000 sinh viên, việc để nhận đủ qua tài khoản rồi nộp lại sẽ gây phiền phức, nên nhà trường chọn phương án chi tiền mặt.

Trước thắc mắc về sự chênh lệch số tiền hỗ trợ giữa các trường, ông Long khẳng định không bàn luận về nơi khác, mà chỉ công khai minh bạch mức hỗ trợ theo định mức được cấp tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.